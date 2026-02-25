Shakira, Phill Collins y Lauryn Hill entre los nominados al Salón de la Fama del Rock & Roll 2026

La cantante colombiana Shakira fue nominada para el Salón de la Fama del Rock & Roll para 2026. La estrella barranquillera fue nominada por primera vez en su carrera tras su debut en 1991.

Este miércoles se conoció la lista de 17 artistas que fueron nominados para incorporarse al Salón de la Fama del Rock & Roll para este 2026. El número de nominados de este año es ligeramente mayor que en años anteriores cuando el número rondaba los 15 nominados.

10 de los artistas nominados recibieron su primera nominación este año, mientras que el resto ya ha sido nominado en años anteriores aunque no se han incorporado al Salón de la Fama.

Los nominados de este año son:

The Black Crowes : Referentes del revivalismo rock,

: Referentes del revivalismo rock, Jeff Buckley : Poseedor de una sensibilidad lírica excepcional, su propuesta se mueve entre la melancolía y el virtuosismo vocal, dejando una huella indeleble en el rock alternativo.

: Poseedor de una sensibilidad lírica excepcional, su propuesta se mueve entre la melancolía y el virtuosismo vocal, dejando una huella indeleble en el rock alternativo. Mariah Carey : Una arquitecta vocal que redefinió el estándar del R&B contemporáneo

: Una arquitecta vocal que redefinió el estándar del R&B contemporáneo Phil Collins : Referente del rock progresivo y el pop-rock de alcance global y comercialmente imbatible.

: Referente del rock progresivo y el pop-rock de alcance global y comercialmente imbatible. Melissa Etheridge: Se consolidó como una voz fundamental del rock de raíces y la canción de autor estadounidense.

Se consolidó como una voz fundamental del rock de raíces y la canción de autor estadounidense. Lauryn Hill : Hizo historia al fusionar con maestría la profundidad del soul con la métrica del hip-hop, elevando el estándar del R&B noventero.

: Hizo historia al fusionar con maestría la profundidad del soul con la métrica del hip-hop, elevando el estándar del R&B noventero. Billy Idol: Capitalizó la estética punk para adaptarla a la New Wave

Capitalizó la estética punk para adaptarla a la New Wave INXS : La banda australiana perfeccionó una fórmula de rock-funk altamente bailable,

: La banda australiana perfeccionó una fórmula de rock-funk altamente bailable, Iron Maiden: Referentes del heavy metal británico con un importante legado de complejidad compositiva

Referentes del heavy metal británico con un importante legado de complejidad compositiva Joy Division / New Order: Se caracterizó por su evolución musical que pasó del minimalismo existencial del post-punk hasta la invención del synth-pop de tintes industriales.

Se caracterizó por su evolución musical que pasó del minimalismo existencial del post-punk hasta la invención del synth-pop de tintes industriales. New Edition : Impulsores del movimiento New Jack Swing, fusionando melodía vocal con beats urbanos.

: Impulsores del movimiento New Jack Swing, fusionando melodía vocal con beats urbanos. Oasis : Máximos exponentes del fenómeno Britpop, cuyo sonido definió la identidad cultural de la clase obrera británica en los 90.

: Máximos exponentes del fenómeno Britpop, cuyo sonido definió la identidad cultural de la clase obrera británica en los 90. P!NK: Una artista irreverente y desafiante que destacó por la estética de rock rebelde y una honestidad brutal en sus letras.

Una artista irreverente y desafiante que destacó por la estética de rock rebelde y una honestidad brutal en sus letras. Sade : Referentes del R&B con un estilo minimalista y sofisticado

: Referentes del R&B con un estilo minimalista y sofisticado Shakira : La colombiana saltó a la fama por su estilo de rock en español y que evolucionó al pop híbrido convirtiéndose en la figura latina más influyente de su era.

: La colombiana saltó a la fama por su estilo de rock en español y que evolucionó al pop híbrido convirtiéndose en la figura latina más influyente de su era. Luther Vandross : Reconocido como el estándar de oro del R&B romántico.

: Reconocido como el estándar de oro del R&B romántico. Wu-Tang Clan: Un colectivo que cambió la estructura del hip-hop.

Los artistas que obtuvieron su primera nominación este año fueron Melissa Etheridge, New Edition, Luther Vandross, Phil Collins, INXS, P!NK, Lauryn Hill, Jeff Buckley, Wu-Tang Clan y Shakira. La estrella colombiana debutó en 1991 cuando solo era una adolescente con el álbum Magia.

La Clase de 2026 del Salón de la Fama del Rock & Roll será revelada en abril, luego de las votaciones de un panel de 1,200 artistas, historiadores y profesionales de la industria musical.

Sigue leyendo: