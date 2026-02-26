10 maneras de pagar más rápido al comprar en Costco

En tiendas de alto volumen como Costco, cada segundo cuenta al momento de pasar por caja. Con más de 80 millones de membresías activas –que representan alrededor de 145 millones de personas– y una tasa de renovación superior al 90%, la cadena maneja un flujo constante de clientes. Sin embargo, existen estrategias prácticas que pueden reducir por mucho el tiempo en la línea de pago.

Estas son 10 formas efectivas de agilizar tu salida del almacén.

1. Coloca los códigos de barras visibles desde el carrito

La rapidez en caja comienza desde los pasillos. Al colocar los productos en el carrito con el código de barras hacia arriba y accesible, facilitas el escaneo.

Esto es especialmente importante en artículos grandes ubicados en la parte inferior del carrito.

Si el cajero tiene que moverlos para encontrar el código, el proceso se ralentiza innecesariamente.

2. Aprovecha que ahora el autoservicio permite escanear artículos pesados

Costco experimentó con cajas de autoservicio en los años 2000, las eliminó en 2013 bajo la dirección del entonces CEO Craig Jelinek, y las reintrodujo en 2019 con mejoras tecnológicas.

Uno de los problemas iniciales era que los artículos grandes no podían escanearse fácilmente.

Actualmente, algunas estaciones cuentan con pistolas de escaneo, lo que permite registrar productos voluminosos sin depender del personal, reduciendo tiempos.

3. Utiliza el sistema de preescaneo cuando esté disponible

En 2025, Costco probó en tiendas de Arizona un sistema de preescaneo. Mientras el cliente aún estaba en la fila, un empleado verificaba la membresía y escaneaba artículos pequeños y medianos.

Al llegar a la caja, solo era necesario procesar el pago. Los resultados iniciales mostraron una reducción del 20% en el tiempo de pago.

El programa piloto comenzó a extenderse a otras sucursales tras su éxito.

4. Usa la app para mostrar tu membresía digital

La membresía es indispensable para comprar. Buscar la tarjeta física en el momento de pagar puede generar retrasos.

La aplicación oficial permite mostrar la tarjeta digital desde el teléfono, evitando demoras en caja.

5. Compra a mitad de semana

El consenso entre compradores frecuentes indica que martes, miércoles y jueves suelen ser los días menos concurridos. Esto evita las compras masivas previas y posteriores al fin de semana.

Aunque el horario ideal puede variar según la zona –mañana, mediodía o última hora–, optar por la mitad de la semana aumenta las probabilidades de una experiencia más rápida.

6. Observa qué cajero avanza más rápido

Al entrar a la zona de cajas, dedica unos segundos a evaluar el ritmo de cada línea. Un cajero conversando extensamente o resolviendo algún inconveniente puede ralentizar el proceso.

Elegir una fila ágil puede marcar la diferencia.

7. Paga con tarjeta o pago móvil en lugar de efectivo o cheque

Actualmente, solo el 17% de los compradores utiliza efectivo. Las tarjetas de crédito y débito representan cerca del 50% de los métodos de pago, y los pagos móviles ya alcanzan cifras similares al efectivo.

Pagar con tarjeta o app acelera la transacción, ya que evita el conteo de billetes y el cálculo de cambio. Los cheques personales requieren incluso autorización adicional.

8. Lleva tu propia bolsa o carrito compacto

En horas de alta demanda, encontrar un carrito disponible puede consumir tiempo. Algunos compradores optan por mochilas o bolsas grandes que les permiten moverse con mayor facilidad y usar autoservicio.

Además, evita la devolución del carrito al final.

9. Busca tiendas con la función Scan & Pay

En verano de 2025, Costco inició un programa piloto en 27 tiendas de las aproximadamente 640 que tiene en Estados Unidos. La función Scan & Pay permite escanear y pagar los productos desde la app, generando un código QR que se muestra en la salida como comprobante.

Aunque la cadena no ha revelado qué sucursales participan, esta modalidad podría expandirse en el futuro.

10. Coloca artículos pequeños en la banda transportadora

En cajas tradicionales, los productos de menos de 20 libras deben colocarse en la banda para asegurar que todos sean escaneados. Incluso artículos voluminosos pero ligeros deben retirarse del carrito.

Si el cajero duda si algo fue registrado, revisará nuevamente, lo que añade tiempo. Facilitar el proceso ayuda a todos.

En una cadena con cientos de tiendas y millones de compradores, pequeños ajustes individuales pueden traducirse en grandes ahorros de tiempo.

La clave está en la preparación, el método de pago y el uso inteligente de la tecnología disponible.

