Irán le entregó a EE.UU. propuesta sobre un posible acuerdo nuclear

El gobierno de Irán entregó una propuesta estratégica al gobierno de los Estados Unidos con el objetivo de destrabar las negociaciones sobre su programa atómico. La entrega del documento se realizó mediante la intermediación oficial de Omán, país que actúa como puente diplomático entre Teherán y Washington en el actual escenario de crisis internacional y militar en Oriente Medio.

La agencia estatal de noticias IRNA informó sobre este movimiento diplomático este jueves. El contenido del plan busca despejar las dudas internacionales sobre las intenciones de la nación persa y facilitar un entendimiento bilateral.

“La delegación de la República Islámica de Irán presentó propuestas a la parte estadounidense que eliminarían todos los pretextos de Estados Unidos con respecto al programa nuclear pacífico de Irán”, precisó el medio gubernamental.

Asimismo, las autoridades iraníes han vinculado la respuesta de la Casa Blanca con su voluntad real de diálogo. La agencia iraní sostuvo que, de no aceptarse el plan, esto “confirmaría la sospecha de la falta de seriedad de Estados Unidos en materia diplomática y el carácter simbólico de su postura diplomática”.

Diplomacia en Ginebra y rol de Omán en la negociación

El canciller de Irán, Abás Araqchí, se reunió previamente con el ministro de Exteriores de Omán para coordinar los términos de este acercamiento. Simultáneamente, la ciudad de Ginebra es el escenario de una tercera ronda de conversaciones indirectas en medio de la postura de Trump de mantener sobre la mesa la posibilidad de una intervención armada directa en la zona.

El gobierno estadounidense posicionó recientemente en las cercanías del territorio iraní dos portaaviones, diversos destructores y docenas de cazas de combate. El movimiento de fuerzas representa el mayor despliegue militar estadounidense desde la invasión de Irak, destinado a presionar la aceptación de sus condiciones.

En cuanto a los puntos de conflicto, Washington demanda el fin total del enriquecimiento de uranio y límites estrictos al desarrollo de misiles. Por su parte, Teherán ha reiterado que solo aceptará disminuir sus capacidades nucleares si se produce un levantamiento efectivo de las sanciones económicas. Irán ha subrayado que responderá con dureza ante cualquier ataque, advirtiendo que un enfrentamiento armado podría extenderse por toda la región.

