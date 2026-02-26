Suspenden Copa Mundial de Clavados en México por violencia en Jalisco

La Copa Mundial de Clavados programada para realizarse del 5 al 8 de marzo en Zapopan, Jalisco, fue cancelada por motivos de seguridad, informó este jueves el organismo rector internacional, World Aquatics.

El evento estaba previsto en Zapopan, municipio conurbado a Guadalajara, en el estado de Jalisco, región que ha registrado un repunte significativo de violencia desde el domingo, tras la captura y muerte de Nemesio Oseguera, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

World Aquatics, in consultation with Aquatics Mexico, the Mexican Federation of Diving and High Diving and CODE Jalisco, has taken the decision to cancel the World Aquatics Diving World Cup stop in Zapopan, Mexico, scheduled for 5-8 March 2026



World Aquatics prioriza seguridad de atletas

En un comunicado oficial, World Aquatics explicó que realizó una “evaluación exhaustiva de riesgos”, que incluyó restricciones de viaje y recomendaciones emitidas por distintos gobiernos internacionales sobre traslados a México en el contexto actual.

“La seguridad y participación de todos los atletas siguen siendo una prioridad fundamental”, señaló el organismo, dejando claro que el contexto de violencia hacía inviable garantizar condiciones óptimas para la competencia.

Hasta el momento, autoridades deportivas mexicanas no habían emitido postura oficial sobre la cancelación.

Escalada de violencia en Jalisco

Tras la muerte del líder criminal, integrantes del CJNG incendiaron vehículos y bloquearon carreteras en casi una docena de estados del país. Las autoridades reportan al menos 70 personas fallecidas en hechos relacionados.

El CJNG es considerado uno de los grupos delictivos más poderosos y violentos de México, con base operativa en Jalisco, lo que elevó la preocupación internacional en torno a la celebración de eventos deportivos de alto perfil en la región.

Aunque la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, aseguró que la situación “está volviendo a la normalidad”, en Guadalajara persiste el temor entre la población.

Impacto en el deporte mexicano

La crisis de seguridad ha tenido repercusiones directas en el calendario deportivo. El domingo pasado fueron pospuestos cuatro partidos de fútbol de alto nivel, incluido uno en Querétaro. No obstante, la Selección de fútbol de México disputó el miércoles un amistoso en esa ciudad, donde venció 4-0 a Islandia.

En el ámbito local, el club Atlas suspendió entrenamientos presenciales y optó por sesiones virtuales. Además, cuatro jugadoras extranjeras del equipo Jalisco Charros de la Liga Profesional Femenil de Softbol solicitaron su baja por “motivos personales”, reflejando el clima de incertidumbre.

La cancelación de la Copa Mundial de Clavados representa un golpe significativo para México como sede de competencias internacionales y vuelve a poner bajo la lupa las condiciones de seguridad en uno de los estados clave para la organización de eventos deportivos de talla mundial.