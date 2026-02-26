Un popular mall de Chicago empieza a cobrar estacionamiento: lo que debes saber

Ir de compras a uno de los centros comerciales más visitados del área de Chicago ya no será completamente gratis. El Fashion Outlets of Chicago, ubicado en Rosemont, comenzará a cobrar por el uso de su estacionamiento, una medida que marca un cambio importante para miles de visitantes que acuden cada semana.

Centro comercial ubicado en Rosemont, Illinois, a pocos minutos del Aeropuerto O’Hare. Es uno de los malls outlet más visitados del área de Chicago y cuenta con marcas internacionales y estacionamiento en estructura cubierta. La decisión fue confirmada por el centro comercial, y ya genera debate entre compradores habituales.

¿Cuándo empieza el cobro?

El nuevo sistema de estacionamiento pago comenzará a aplicarse en los próximos días (según el cronograma informado por el mall). A partir de entonces, quienes ingresen en vehículo deberán abonar una tarifa para permanecer en el estacionamiento del complejo.

El centro comercial aún mantiene opciones gratuitas limitadas por tiempo, pero las estancias más prolongadas tendrán costo.

El Fashion Outlets of Chicago es uno de los malls más populares de la ciudad y la zona. Crédito: Imagen creada con AI. | Impremedia

¿Por qué toman esta decisión?

Según la administración del mall, la medida busca gestionar mejor el flujo de vehículos y reducir el uso del estacionamiento por personas que no visitan el centro comercial. Quieren, explican, garantizar disponibilidad para clientes reales.

El Fashion Outlets of Chicago está estratégicamente ubicado cerca del Aeropuerto O’Hare, lo que históricamente ha generado que algunos conductores utilicen el estacionamiento como alternativa al parking aeroportuario.

¿Cuánto costará estacionar?

Las tarifas variarán según la duración de la estadía. El sistema será automatizado y permitirá pagos digitales, lo que apunta a agilizar el ingreso y salida de vehículos.

Se espera que el nuevo esquema afecte principalmente a quienes pasan varias horas en el centro comercial.

Un cambio que no es aislado

En los últimos años, varios centros comerciales en Estados Unidos han comenzado a implementar tarifas de estacionamiento, especialmente aquellos ubicados cerca de aeropuertos o zonas de alto tránsito.

El modelo busca compensar costos operativos y reorganizar el uso del espacio.

¿Qué deben hacer los visitantes?

Si planeas visitar el mall, revisa las nuevas tarifas antes de ir. Si prefieres ahorrar, considera opciones de transporte público. Y, sobre todo, evalúa el tiempo de tu visita para evitar cargos mayores.

Para muchos compradores, este cambio representa el fin de una ventaja tradicional: el estacionamiento gratuito en centros comerciales suburbanos.

