Pagos de SNAP para marzo en Illinois: fechas, montos y requisitos

Los pagos del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) ya están definidos para el mes de marzo, con un calendario de depósitos que las familias de Illinois deben atender cuidadosamente. Además, en este 2026 hay nuevas reglas a cumplir para conservar el beneficio.

Este apoyo económico se deposita mensualmente en la tarjeta EBT (Transferencia Electrónica de Beneficios), que puede utilizarse en supermercados y tiendas autorizadas para adquirir productos básicos.

El monto de los pagos depende de la cantidad de integrantes en el hogar y comienza con $298 dólares mensuales. Mientras más amplio sea el núcleo familiar, el beneficio asciende unos $218. Si aún no has aplicado al SNAP, comienza por verificar tu elegibilidad.

Hay otros factores que también determinan los pagos y montos, como los ingresos mensuales, gastos en vivienda, situación laboral y presencia de adultos mayores o personas con discapacidad.

Fechas de pago de SNAP en Illinois para marzo

De acuerdo con el calendario del programa administrado por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) y el Departamento de Servicios Humanos de Illinois, los pagos de marzo se distribuirán según la fecha de inscripción del beneficiario.

Los depósitos se organizan en dos grupos:

Personas inscritas después del 23 de octubre de 2017 : reciben el dinero entre el 1 y el 10 de marzo de 2026 , según el último dígito del número de identificación del representante del hogar.

: reciben el dinero entre el , según el último dígito del número de identificación del representante del hogar. Personas inscritas antes del 23 de octubre de 2017: en este caso, los beneficios se entregan en fechas específicas del mes: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 17 y 20 de marzo de 2026.

Nuevos requisitos que deben cumplir los beneficiarios

Desde 2026 entraron en vigor normas más estrictas para mantener el acceso al SNAP. Uno de los principales cambios es el requisito laboral.

Las personas entre 18 y 64 años deben cumplir al menos una de estas condiciones durante 80 horas al mes:

Sostener un trabajo vigente

Participar en programas de capacitación

Realizar voluntariado aprobado

Si el beneficiario no cumple con este requisito, puede recibir un “strike” o advertencia. Al acumular tres, el programa puede suspender el beneficio durante un período prolongado.

También se implementaron cambios importantes como:

Restricciones más estrictas para algunos solicitantes extranjeros

Nuevos criterios para padres o tutores

Eliminación de ciertas exenciones que existían anteriormente

