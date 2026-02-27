CUE 48: el nuevo hotspot donde Broadway se sirve en el plato

En el 1605 Broadway hay un nuevo lugar que entiende el ritmo de Nueva York y lo traduce en una experiencia gastronómica. CUE 48 llega como un restaurante social vibrante donde el pulso de Times Square se siente en cada detalle.

Ubicado dentro del Hyatt Regency Times Square y con vistas privilegiadas a la icónica escalinata roja, el espacio combina energía y sofisticación en un entorno que rinde homenaje al espíritu teatral de Broadway.

Detrás del concepto está el chef ejecutivo Sani Hebaj, nacido en Brooklyn de padres inmigrantes y profundamente marcado por la diversidad cultural de la ciudad. Su propuesta parte de una premisa clara: celebrar los sabores que definen a Nueva York, reinterpretándolos con una mirada actual.

Las hamburguesas no pueden faltar en el local de Times Square. Foto: Cue 48

“CUE 48 nació gracias a la energía inagotable de Nueva York, especialmente de su escena gastronómica y el vibrante ambiente de Times Square”, comentó Hebaj. “Queríamos que fuera un lugar donde relajarse o disfrutar del ambiente, ya sea con un café por la mañana o un trago por la noche. Crear este menú fue un proyecto apasionante. Incorporé sabores y la autenticidad de toda la ciudad —platos clásicos, bodegas de barrio— y los combiné para crear algo que evoca la esencia neoyorquina”.

Mañanas con sabor a bodega

El día comienza con una versión refinada de los clásicos de esquina. El infaltable BEC (bacon, egg & cheese) se sirve junto a café artesanal y repostería fresca, evocando la cultura de la bodega neoyorquina, pero con un toque contemporáneo. Es rápido, reconfortante y sofisticado a la vez: perfecto para quienes arrancan temprano o buscan un desayuno con carácter local.

Cuando cae la tarde, CUE 48 cambia de escena. La hora del cóctel trae opciones creativas para compartir, ideales para encuentros entre amigos, reuniones after-office o antes de una función en Broadway.

Entre las propuestas destaca The New Yorker, una mezcla envolvente de bourbon 1792 de producción pequeña, vermut dulce, amaro, cacao, vainilla y nuez negra. Profundo y elegante, es un guiño a los bares clásicos de la ciudad.

El menú ofrece una variedad de sabores y estilos de comida./Fotos: Cortesía Cue48

Hearts on Broadway, en cambio, es más vibrante y festivo: vodka de citrón, curaçao seco, granada y lima, con un delicado final de lavanda que anticipa una noche animada.

Para quienes prefieren alternativas sin alcohol, The Harlem Haze ofrece una combinación refrescante de licor Feragaia cero grados, mora Marion, limón y menta, coronada con clara de huevo. Una opción sofisticada que demuestra que el sabor no depende del contenido alcohólico.

Diseño elegante

El interior del restaurante también cuenta su propia historia. Inspirado en los principios del modernismo teatral, el espacio es limpio, estructurado y expresivo. Lujosos bancos, altos ventanales y detalles con un aire nostálgico equilibran el glamour de la época dorada de Broadway con un enfoque contemporáneo.

Desde sus mesas, los comensales disfrutan de una vista privilegiada del constante movimiento de Times Square, convirtiendo cada comida en una experiencia inmersiva donde la ciudad actúa como telón de fondo.

Las noches pueden cerrarse con un toque indulgente: Oreos fritas doradas, mini bocados de cheesecake neoyorquino, churros Union Square y clásicos de galletas con crema que evocan la nostalgia urbana.

CUE 48 está ubicado en el 1605 Broadway, New York, NY 10019. Más información: https://www.hyatt.com/hyatt-regency/en-US/nycrt-hyatt-regency-times-square/dining