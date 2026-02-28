6 puntos clave de la declaración de Trump sobre los ataques a Irán

En las primeras horas de la mañana del sábado, el presidente Donald Trump anunció que Estados Unidos había lanzado ataques militares contra Irán.

En una declaración en video de ocho minutos publicada en redes sociales, dijo que Estados Unidos estaba realizando una “operación masiva y en curso” para poner fin a la amenaza iraní y pidió un cambio de régimen en Teherán.

“Es un mensaje muy simple”, dijo el presidente desde su resort Mar-a-Lago en Florida. “Nunca tendrán un arma nuclear”.

El corresponsal del Departamento de Estado de la BBC, Tom Bateman, y el corresponsal en Washington Daniel Bush analizan las palabras del presidente línea por línea para explicar cómo está justificando la acción y para evaluar los riesgos que se avecinan.

1. Cómo Trump justifica los ataques

“Nuestro objetivo es defender al pueblo estadounidense eliminando las amenazas inminentes del régimen iraní, un grupo despiadado de gente muy dura y terrible. Sus actividades amenazantes ponen en peligro directo a Estados Unidos, a nuestras tropas, a nuestras bases en el extranjero y a nuestros aliados en todo el mundo”.

Las palabras clave aquí son “amenazas inminentes”. El comandante en jefe sabe que debe justificar por qué este ataque, que no cuenta con respaldo internacional formal ni con la autorización del Congreso, está ocurriendo ahora.

Trump plantea tres argumentos:

que Irán ha sido una amenaza inminente para Estados Unidos desde la Revolución Islámica de 1979;

que está cerca de desarrollar misiles balísticos intercontinentales capaces de alcanzar territorio estadounidense (una afirmación que no está respaldada por evaluaciones de inteligencia de EE.UU.);

y que está al borde de desarrollar un arma nuclear, a pesar de que Trump dijo que esas capacidades habían sido “aniquiladas” tras los ataques estadounidenses de junio de 2025.

La realidad sobre el momento elegido es que Trump y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, consideran que el liderazgo iraní se encuentra en su punto más débil en años dentro del país, con sus milicias aliadas en la región diezmadas tras la guerra de Gaza.

La brutal represión de las protestas de este año en Teherán puso en marcha un cronómetro. Ambos creen que este es el momento para atacar. — Tom Bateman.

2. Se acabó el tiempo para las negociaciones

Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán.: Irán y EE.UU. estuvieron negociando hasta finales de febrero, con la mediación de Omán.

“Intentamos repetidamente llegar a un acuerdo. Lo intentamos. Querían hacerlo. No querían volver a hacerlo. Querían hacerlo. No querían hacerlo”.

El argumento de Trump aquí es que Estados Unidos no tenía otra opción más que atacar debido a un régimen iraní recalcitrante que, según él, sacó ventaja de los intentos de Washington por negociar el fin de su programa nuclear. Dijo, en la víspera del ataque, que Teherán no quería “darnos lo que tenemos que tener”.

En las últimas semanas, Trump vaciló sobre el alcance de sus exigencias: en ocasiones afirmó que un acuerdo debía incluir el fin de las capacidades de misiles convencionales de Irán; en otras, sugirió que no era necesario. Pero su línea roja terminó convergiendo en la exigencia de cero enriquecimiento nuclear.

Teherán vio esto como una humillación. Las conversaciones mediadas entre Estados Unidos e Irán debían continuar la próxima semana. Omán, el país mediador, afirmó el viernes que un avance estaba al alcance, con Irán ofreciendo no almacenar material nuclear. Pero Trump rechazó esto.

Sin embargo, la realidad sigue siendo que fue Trump, en su primer mandato, quien retiró unilateralmente a Estados Unidos del acuerdo nuclear de 2015 liderado por Barack Obama entre las potencias mundiales e Irán. Trump dijo que el acuerdo era demasiado débil. Pero Teherán siempre utilizó esto como prueba para afirmar que fue él, y no ellos, quien tomó el camino de la violencia en lugar de la negociación. — Tom Bateman

3. “Operación Furia Épica”

Reuters:

“Por estas razones, el ejército de Estados Unidos está realizando una operación masiva y continua para impedir que esta dictadura tan perversa y radical amenace a Estados Unidos y a nuestros intereses fundamentales de seguridad nacional”.

Ahora que la llamada Operación Furia Épica está en marcha, todos (los legisladores en el Congreso, los aliados de Estados Unidos, Irán) quieren saber cuánto tiempo durará y qué tan grande podría llegar a ser.

Las palabras del presidente Trump indican que el alcance y la escala del ataque serán mucho mayores que el ataque estadounidense contra Irán del pasado junio. Pero es notable que Trump no ofreciera más detalles, dejando a interpretación si los ataques durarán días, semanas o incluso más tiempo.

También es significativo que Trump no buscara la autorización del Congreso para el ataque. Eso ha enfurecido a los legisladores, especialmente a los demócratas, que piden que el Congreso limite el poder de Trump.

El gobierno informó a un pequeño grupo de líderes del Congreso antes del ataque. Pero el sábado, el líder de la mayoría en el Senado, el republicano John Thune, dijo que esperaba que la administración informara “a todos los senadores” sobre la operación.

Se espera que el gobierno enfrente una presión creciente por parte del Congreso para justificar esta operación.

Por otro lado, al vincular a Irán con “intereses fundamentales de seguridad nacional”, Trump busca convencer a los estadounidenses de que atacar a Teherán hará que el territorio estadounidense sea más seguro.

Este será un desafío clave para Trump: generar apoyo interno para sus acciones militares en el extranjero, en un momento en que muchos votantes preferirían que se concentrara en asuntos internos como la economía y la inmigración. — Daniel Bush

4. Tropas estadounidenses bajo amenaza

Reuters: Estados Unidos mantiene en Medio Oriente el mayor despliegue militar desde la guerra en Irak.

“Las vidas de valientes héroes estadounidenses pueden perderse y podemos tener bajas; eso suele ocurrir en la guerra. Estamos haciendo esto, no por el presente, sino por el futuro, y es una misión noble”.

Las acciones militares siempre conllevan riesgos y existe una larga historia de presidentes estadounidenses que han lanzado guerras u operaciones encubiertas en Medio Oriente que terminaron perjudicándolos políticamente en casa.

El presidente Trump reconoció ese riesgo al admitir que probablemente habrá algunas bajas estadounidenses.

Puede que esté apostando a que logrará unir a la opinión pública detrás del ataque, mantener las bajas al mínimo y obtener algún tipo de victoria militar que pueda presentar a los votantes antes de las elecciones de mitad de mandato en noviembre.

Sin embargo, es un riesgo calculado. No está claro cómo se desarrollarán los acontecimientos en Irán. Pero si esto se convierte en una guerra regional más amplia, podría arrastrar nuevamente a Estados Unidos a un conflicto prolongado en Medio Oriente, algo que Trump había prometido no hacer.

Él hizo campaña con la promesa de poner fin a las “guerras eternas” y desvincular a Estados Unidos de conflictos extranjeros.

A principios de esta semana, antes de que comenzaran los ataques, el vicepresidente JD Vance se hizo eco de esa posición que es popular entre la base MAGA.

Pero con cada nueva acción militar en el extranjero, Trump y Vance corren el riesgo de alejar a seguidores que no imaginaban (ni querían) una política exterior con un enfoque tan basado en el uso de la fuerza. — Daniel Bush

5. El objetivo estratégico de Trump

Getty Images: EE.UU. ha dejado claro su interés en un cambio de régimen en Irán.

“A los miembros de la Guardia Revolucionaria Islámica, de las fuerzas armadas y de toda la policía, les digo esta noche que deben deponer las armas y tendrán inmunidad total o, de lo contrario, enfrentarán una muerte segura”.

Aquí llegamos a la parte más crítica del discurso de Trump: su objetivo estratégico.

Esto es lo más importante, porque la ambigüedad sobre su meta ha sido cuestionada repetidamente en el Congreso y el camino hacia ella está lleno de los riesgos más grandes.

Ahora es inequívoco que se trata de una guerra con un intento de cambio de régimen lanzada por Estados Unidos e Israel. La “decapitación” funcionó, según Trump, en Venezuela, cuando fuerzas de EE.UU. entraron en la capital y capturaron al líder Nicolás Maduro.

La semana pasada, funcionarios iraníes parecían filtrar discretamente la idea de que intentar hacerles lo mismo que en Venezuela no funcionaría, que existía un plan maestro incluso si el líder supremo era asesinado, con cuatro niveles de sucesión listos para dirigir el régimen.

Trump está haciendo esta jugada apostando a obtener un resultado similar a lo ocurrido en Venezuela, ya sea mediante un levantamiento popular o un régimen gravemente debilitado que termine siendo dócil ante la voluntad de Washington.

Pero los peligros son inmensos. Entre ellos están la posibilidad de desatar un conflicto civil incontrolable y un derramamiento de sangre dentro de Irán; un conflicto regional que arrastre a los principales aliados árabes de Estados Unidos, cuyas monarquías detestan la idea de inestabilidad interna; y la muerte de tropas y personal estadounidense en la región. — Tom Bateman

6. Un llamado al pueblo iraní

Getty Images: Las manifestaciones de enero, las más grandes de los últimos años en Irán, desembocaron en una fuerte ola represiva por parte del gobierno.

“Por último, al gran y orgulloso pueblo de Irán, les digo esta noche que la hora de su libertad está cerca… cuando terminemos, tomen el control de su gobierno. Será cosa de ustedes tomarlo. Esta será probablemente su única oportunidad en generaciones”.

En los últimos meses, Trump ha presionado a Irán en dos frentes, instando a Teherán a abandonar su programa de armas nucleares y a detener la represión mortal contra las protestas masivas que sacudieron al país.

Aquí buscó mantener el foco en la construcción democrática mediante un llamamiento directo a la población iraní. Pero también añadió una advertencia inquietante, diciendo que sería la “única oportunidad en generaciones” para transformar la sociedad iraní.

No es exactamente un llamado explícito a un cambio total de régimen, pero Trump deja claro que Estados Unidos quiere un cambio drástico y espera que provenga desde dentro del país.

Al mismo tiempo, Trump ha convertido la búsqueda de la paz en una parte clave de su agenda para un segundo mandato. Ha hecho campaña activamente para obtener el Premio Nobel de la Paz y ha afirmado haber puesto fin a varias guerras desde que regresó al cargo. Irán sería una pieza central de ese legado, si Trump logra el resultado que desea.

Sin embargo, sigue sin estar claro exactamente qué resultado busca. Y si la operación en Irán sale mal, podría costarle caro a Trump en su intento de ser visto como un defensor de la paz en el escenario mundial.

Este es ya el segundo ataque que lanza contra Irán y se suma a una lista creciente de otras acciones militares que ha realizado, incluidos bombardeos contra supuestas embarcaciones de narcotráfico en el Caribe y el ataque contra Venezuela. — Daniel Bush.

BBC:

Haz clic aquí para leer más historias de BBC News Mundo.

Suscríbete aquí a nuestro nuevo newsletter para recibir cada viernes una selección de nuestro mejor contenido de la semana.

También puedes seguirnos en YouTube, Instagram, TikTok, X, Facebook y en nuestro nuevo canal de WhatsApp.

Y recuerda que puedes recibir notificaciones en nuestra app. Descarga la última versión y actívalas.