Devossion by Live Aqua: donde la celebración se convierte en destino

En el corazón de la Riviera Maya, a tan solo 45 minutos del Aeropuerto Internacional de Cancún y a pasos de la icónica Quinta Avenida de Playa del Carmen, un nuevo capítulo del lujo mexicano acaba de abrir sus puertas: Devossion by Live Aqua, la más reciente apuesta del grupo hotelero Grupo Posadas.

Este resort solo para adultos nace con un concepto claro: convertir cada estancia en una celebración —no solo de bodas, aniversarios o cumpleaños— sino del simple y profundo placer de estar vivo. Cuenta con 314 habitaciones y suites cuidadosamente diseñadas, entre ellas 175 con vista al mar y 67 swim-up, muchas integradas entre el manglar que rodea la propiedad. Además, 35 exclusivas suites frente al océano ofrecen acceso privilegiado al Devossion Lounge, un espacio reservado con vistas panorámicas al Caribe.

La estructura arquitectónica fue concebida por el despacho mexicano Sordo Madaleno Arquitectos, mientras que los interiores llevan la firma del neoyorquino Rockwell Group. El resultado es un entorno contemporáneo y sensorial que dialoga con la naturaleza, privilegiando la entrada de luz natural durante todo el día.

Las piscinas del lugar ofrecen una mirada directa a las hermosas playas de la Riviera Maya./Fotos: Devossion by Live Aqua

“La marca es una extensión de nuestra marca Live Aqua. Lo que buscamos en esta nueva extensión es mantener el lujo, que sea solo para adultos, donde la experiencia de servicio y hospitalidad sea única”, explica José Jaime Lorenzo, Director Comercial de Grupo Posadas, corporación que opera 205 hoteles en México y República Dominicana.

“Pero en esta nueva propuesta queremos enfocarnos especialmente en el concepto de celebración, en el sentido amplio de la palabra. Celebración puede ser una boda, un cumpleaños, un aniversario… pero también esa celebración más profunda del disfrute de la vida. Entonces construimos toda la marca alrededor de ese sentimiento: la celebración como eje central”, agrega.

Algunas de las habitaciones cuentan con pequeñas piscinas privadas./Foto: Devossion by Live Aqua

El proyecto partió de una base arquitectónica sólida —anteriormente un hotel Grand Hyatt— pero fue transformado para alinearse por completo con la nueva marca hotelera.

“Teníamos el terreno y una arquitectura muy sólida, con gran conexión con la naturaleza. Era un proyecto mexicano que ya tenía ciertos valores sembrados, pero no estaba completamente alineado con nuestra visión”, señala Enrique Calderón, Director de Operaciones del Grupo Posadas.

El spa del hotel está diseñado pensando en los cenotes de la zona./Foto: Devossion by Live Aqua

Las adecuaciones permitieron que la arquitectura hiciera un “fit” perfecto con la experiencia que buscaban ofrecer desde el primer día: espacios abiertos, transiciones orgánicas entre interior y exterior y una atmósfera que acompaña el paso del amanecer al atardecer.

“Algo poco común en el Caribe es que la construcción permite disfrutar de luz natural durante todo el día. Eso transforma la experiencia: amaneceres espectaculares, atardeceres impresionantes y una ambientación que acompaña la transición hacia la noche”, asegura Calderón.

Celebrar, todo el día

En Devossion, el día está cuidadosamente coreografiado. Las mañanas comienzan con propuestas más calmadas: yoga frente al mar, meditación guiada, sesiones de sound healing. Conforme avanzan las horas, la energía crece: música, mixología, pop-ups junto a la piscina con cold brew y mimosas.

Entre las experiencias insignia destacan el 1:26 Champagne Toast, un brindis diario que se ha convertido en ritual, y Kahlo Privé, un homenaje semanal a los colores y sabores de México en el corazón del manglar. También hay talleres de cocina, clases de mixología, torneos de guacamole, workshops de cerámica y masajes interactivos.

Los huéspedes pueden disfrutar de las diferentes actividades pensadas para la celebración./Foto: Devossion by Live Aqua Crédito: Cortesía

“La idea es que vivas experiencias durante todo el día. Como decimos internamente, todo gira alrededor de la celebración de la vida, constantemente”, señala Lorenzo.

Este verano abrirá el esperado Devossion Beach Club, con DJs de reconocimiento internacional, reforzando la vocación social y vibrante del resort.

El bienestar es otro pilar esencial. El Cenote Spa toma inspiración de las formaciones naturales sagradas de la región. Su arquitectura evoca estas cavidades de agua dulce que fueron centros ceremoniales mayas, creando un ambiente que se siente ancestral y sofisticado al mismo tiempo.

Con ocho cabinas de tratamiento, el spa integra prácticas sagradas mayas con técnicas contemporáneas, en rituales que buscan restaurar cuerpo y espíritu. Tres piscinas infinitas frente al mar completan la experiencia sensorial.

Gastronomía más allá del “all inclusive”

En Devossion, la gastronomía no es un servicio más: es el corazón de la experiencia. Bajo la dirección del chef corporativo Gerardo Rivera, con 26 años en la compañía y 38 años de trayectoria profesional, el resort apuesta por una oferta culinaria que rompe con los estereotipos del todo incluido.

“Tenemos siete restaurantes y como Devossion está basado en las experiencias no sólo se trata de alimentar a los huéspedes sino que tengan convivencia con los chefs, activaciones en las albercas y la playa”, explica Rivera.

El chef ejecutivo Gerardo Rivera imparte clases de comida con los huéspedes./Cortesia Devossion by Live Aqua

Aquí, salvo el buffet internacional La Cocina, todos los restaurantes son a la carta.

“No caemos en los típicos menús de los all inclusive con hamburguesas, pollo frito, hot dogs y pizza”, subraya el chef. “Ofrecemos una interacción entre la naturaleza y la comida, donde te vas a llevar una buena experiencia de sabores.”

La propuesta incluye: Nami – Sushi N Raw Bar, fiel a la tradición japonesa con un toque de vanguardia; Carnivore, una steakhouse americana con platos como clam chowder, ostras y cortes premium; Ceviva, cevichería inspirada en los sabores frescos de las costas mexicanas; Fiorella, trattoria italiana, casual al mediodía y más sofisticada por la noche; Azur, desayunos a la carta con platos como tostadas de aguacate, enchiladas y chilaquiles; Flor de Sal, cocina mexicana elevada sin traicionar las recetas tradicionales; Liberi, un elegante espacio de cocina abierta que celebra la libertad de comer lo que se antoje, cuando se antoje; y The Grill, con platos a la parrilla para comer muy cerca de la piscina.

Devossion cuenta con un total de siete restaurantes de diferentes especialidades. Devossion by Live Aqua

A esto se suman The Cup (coffee shop & deli), The Pour (mixology & wine bar), Pool Bar, el speakeasy The Door, el sports bar The Huddle y servicio a la habitación 24 horas.

“Las marcas que manejamos son las mismas que puedes encontrar en restaurantes de primer nivel en Cancún o Playa del Carmen. Estamos totalmente enfocados en ofrecer la más alta calidad en comida y bebida”, afirma Calderón.

Devossion by Live Aqua no es simplemente un nuevo resort en la Riviera Maya. Es una invitación a detener el reloj, levantar la copa —literal y metafóricamente— y celebrar la vida en todas sus formas.

Más información: https://www.fiestamericanatravelty.com/devossion/hoteles/devossion-playa-del-carmen