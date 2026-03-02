Clima de hoy en Chicago, Illinois para este lunes 2 de marzo

A menudo se dice que el clima de Chicago es extremo y puede ser impredecible. Con sus veranos calurosos y húmedos y sus fríos y secos, el tiempo de Chicago puede cambiar todo lo que tenías planeado. Por eso mismo, aquí te narramos el pronóstico del tiempo para hoy lunes 2 de marzo.

El clima en Chicago hoy

La mejor manera de no sufrir con la temperatura en Chicago es consultar siempre el clima. Atento a las previsiones y consulta día a día los reportes para disponer de la información meteorológica más actualizada.

El pronóstico del clima de hoy en Chicago para las siguientes horas en cuanto a temperaturas, se llegará hasta los 43 grados Fahrenheit (6ºC) de máxima y los 36 grados Fahrenheit (2ºC) de mínima. Por otra su parte, la sensación térmica o”temperatura real” estimada para esta jornada será de 41ºF (5ºC) de máxima y 41ºF (5ºC) de mínima.

Las ráfagas de viento llegarán hasta los los 10.56 mph de máxima en el día y los 6.84 mph por la noche. En esta época del año, la aparición del Sol se produce con el amanecer a las 06:24 h, mientras que nos deja en el horizonte a las 17:42 h. En total, tendremos 11 horas de sol a lo largo del día.

El tiempo en Chicago mañana

El clima en Chicago mañana el cielo estará cubierto con lluvia. La temperatura máxima estimada será, en un principio, de 41 grados Fahrenheit (5 grados Celsius), mientras que la mínima estará alrededor de los 36 (2ºC). ¿Mañana llueve en Chicago? Según la información que proporciona AccuWeather, las probabilidades de precipitaciones son del 85% por la mañana, 30% por la tarde y 85% por la noche.

El Clima en Chicago para los próximos 7 días

Si quieres estar un paso adelante y conocer lo que se espera del tiempo en Chicago en los próximos 7 días, aquí te damos un estimado del tiempo al día de hoy. Recuerda que las condiciones meteorológicas cambian en función del día, por lo que te aconsejamos revisar cada día nuestro sitio.

El Clima en Chicago

Chicago, Illinois, cuenta con un clima continental húmedo. Los inviernos son fríos y ventosos. Los veranos, cálidos y húmedos.

– Invierno: Las temperaturas medias diarias se encuentran entre los 20 °F y los 35 °F (-6 °C a 2 °C). – Verano: Las temperaturas medias diarias están entre los 70 °F y los 85 °F (21 °C a 29 °C). – Primavera y otoño: Las temperaturas pueden variar bastante durante estas estaciones, pero las temperaturas diarias promedio suelen encontrarse entre los 40 °F y los 70 °F (4 °C a 21 °C).

Es importante recordar que esta información data de temperaturas promedio y que las temperaturas reales pueden cambiar considerablemente en función de las condiciones climáticas específicas de cada situación, por lo que se aconseja estar preparado para todo tipo de condiciones climáticas durante todo el año.

Chicago es conocida por su clima impredecible, pero con la preparación adecuada, no cabe duda de que podrás aprovechar al máximo el día a día en la Ciudad de los Vientos. Recuerda, si cada día te informas de las condiciones actuales, la previsión meteorológica y la temperatura, estarás listo para lo que te depare el día.