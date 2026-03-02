El tiempo de hoy en Nueva York para este lunes 2 de marzo

¿Qué ropa recomendamos a los neoyorquinos para salir este lunes en Nueva York? La sensación térmica o “temperatura real” prevista para esta jornada será de 39ºF (4ºC) de máxima y 39ºF (4ºC) de mínima.

Las ráfagas de viento alcanzarán de máximo los 4.35 mph en el día y los 3.73 mph en la noche, por lo que se recomienda llevar ropa ligera. En esta época del año, el amanecer será a las 06:29 h, mientras que el atardecer ocurrirá a las 17:48 h. En total habrá 11 horas de sol a lo largo del día.

El pronóstico del tiempo para mañana en Nueva York

El clima en Nueva York mañana habrá cielos cubiertos con lluvia. Las temperaturas tendrán una variación entre los 37 y los 39 grados Fahrenheit (3 y 4 grados Celsius). Las probabilidades de lluvia serán de 92% por la mañana, 94% por la tarde y 92% por la noche.

El clima en Nueva York

El clima de Nueva York es un clima fundamentalmente húmedo, caracterizado por inviernos fríos y veranos cálidos. Las lluvias son constantes durante todo el año, con tormentas durante épocas de verano y nevadas en invierno. La cercanía de la costa del Atlántico ayuda a suavizar los cambios extremos de temperatura. Los meses más fríos son diciembre y marzo, mientras que los más calurosos se registran entre julio y agosto.

¿Qué clima hay en Estados Unidos?

Un país de tal extensión como Estados Unidos presenta climas muy contrastados según la región y la época del año. En la Costa Este, los climas dominantes son el húmedo subtropical del sudeste del país y el continental húmedo más hacia el norte, en concreto, hacia latitudes de entre 40° N hasta 70° N.

Mientras que el clima subtropical húmedo se caracteriza por veranos con altas temperaturas y con mucha humedad e inviernos frescos con precipitaciones abundantes en zonas litorales, el clima continental presenta precipitaciones durante todo el año que se transforman en en invierno y fuertes tormentas en los meses centrales del verano.

En el lado oeste de Estados Unidos hay al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo. El clima semiárido frío abarca la parte central del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, con escasas precipitaciones y bajas temperaturas.

El suroeste tiene un clima árido frío o cálido, con inviernos helados y veranos templados y veranos extremadamente calurosos e inviernos templados en el cálido. Ambos tienen poca lluvia. El clima mediterráneo se encuentra en la zona costera del oeste estadounidense y cuenta con inviernos lluviosos y templados y veranos secos y calurosos.