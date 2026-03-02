Luna de sangre 2026: hora exacta para verla en Nueva York y cómo observar el eclipse total lunar

La llamada “luna de sangre” iluminará el cielo este martes con un espectáculo astronómico poco frecuente que podrá observarse en Norteamérica durante la madrugada del 3 de marzo. Se trata de un eclipse total lunar, fenómeno que no volverá a repetirse con estas condiciones visibles desde la región hasta dentro de casi 3 años.

El evento será visible en gran parte del continente, incluyendo Nueva York y Washington DC, donde el punto máximo coincidirá con las primeras horas del día. Según datos difundidos por la agencia espacial NASA, algunos observadores en zonas más al este podrían ver solo parte del eclipse si la luna se oculta antes de que finalice el fenómeno.

¿Qué es una “luna de sangre”?

Un eclipse lunar ocurre cuando la Tierra se interpone entre el Sol y la Luna, proyectando su sombra sobre el satélite natural. Sin embargo, incluso cuando la alineación es casi perfecta, parte de la luz solar logra filtrarse a través de la atmósfera terrestre.

Esa luz, al atravesar la atmósfera, se dispersa y refracta, eliminando los tonos azules y dejando pasar principalmente los rojizos y anaranjados. Es el mismo efecto óptico que produce los colores intensos en los amaneceres y atardeceres. El resultado es una Luna teñida de un rojo profundo o cobrizo, de ahí el nombre popular de “luna de sangre”.

Los científicos subrayan que, más allá del dramatismo del término, se trata simplemente de un fenómeno astronómico completamente natural. No representa ningún peligro y puede observarse a simple vista sin necesidad de protección especial, a diferencia de los eclipses solares.

Para los residentes del área metropolitana de Nueva York, el eclipse total comenzará a las 3:44 a.m.(ET) y se extenderá aproximadamente hasta las 6:30 a.m., según los cálculos publicados por el sitio especializado Time and Date.

El mejor momento para observar el punto máximo será poco antes del amanecer. A medida que avance la mañana, la Luna irá descendiendo en el horizonte oeste, lo que podría dificultar la visibilidad en algunas zonas urbanas con edificios altos.

Los expertos recomiendan buscar un lugar con vista despejada hacia el oeste y alejarse lo más posible de la contaminación lumínica. Parques amplios, azoteas o áreas cercanas al agua suelen ofrecer mejores condiciones para apreciar el fenómeno en toda su intensidad.

En la madrugada de este martes, la luna tendrá durante varios minutos un color cobrizo o rojizo. (Foto: Claude Paris/AP)

Consejos para una mejor experiencia

Aunque no se requiere telescopio ni binoculares, utilizar estos instrumentos puede intensificar la experiencia y permitir observar con mayor detalle los cambios de tonalidad en la superficie lunar.

Otra recomendación clave es permitir que los ojos se adapten a la oscuridad durante al menos 10 o 15 minutos antes del punto máximo del eclipse. Evitar mirar pantallas brillantes del teléfono móvil ayudará a percibir mejor los matices rojizos.

Además, durante la madrugada, el planeta Jupiter será visible en el cielo, ofreciendo una escena astronómica particularmente atractiva para los aficionados a la fotografía nocturna.

¿Cuándo será el próximo eclipse total lunar?

Los eclipses totales lunares suelen ocurrir cada 18 meses a 3 años. Sin embargo, no siempre son visibles desde el mismo lugar del planeta.

El próximo eclipse total lunar tendrá lugar en la víspera de Año Nuevo de 2028. Será observable en gran parte de Europa, Asia, Australia y África, pero no en el continente americano. Para quienes se encuentren en Norteamérica, la próxima oportunidad de ver un eclipse total lunar será en junio de 2029.

Antes de eso, habrá un eclipse parcial el 28 de agosto de 2026, visible principalmente desde América y África.

¿Qué significa la “luna de sangre”?

En la actualidad, la comunidad científica considera la “luna de sangre” como un recordatorio del movimiento constante de nuestro planeta dentro del sistema solar. Es una demostración visible de cómo interactúan la Tierra, el Sol y la Luna en una coreografía cósmica precisa.

Sin embargo, en la antigüedad, estos eventos estaban cargados de simbolismo y superstición. Civilizaciones como los incas interpretaban el tono rojizo como un jaguar atacando la Luna. En la antigua Mesopotamia, un eclipse lunar era visto como un presagio que amenazaba directamente al rey.

Tribus nativas americanas como los Luiseño, en lo que hoy es California, realizaban cantos y rituales de sanación al creer que la Luna estaba herida o enferma.

En tiempos más recientes, el libro “Four Blood Moons”, publicado en 2013 por el ministro cristiano John Hagee, promovió interpretaciones apocalípticas conocidas como la “profecía de la luna de sangre”. Sin embargo, estas ideas no tienen respaldo científico.

Sigue leyendo:

* La NASA confirmó que la Tierra tendrá una “segunda luna” hasta el 2083

* Qué es la Luna Negra y qué efectos tiene en los signos del zodiaco

* ¿Por qué la Luna parece tan gigante en ocasiones?