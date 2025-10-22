La NASA confirmó que la Tierra tendrá una “segunda luna” hasta el 2083

La Tierra acaba de sumar un nuevo acompañante en su viaje alrededor del Sol: un pequeño asteroide bautizado como 2025 PN7, recientemente confirmado por la NASA como una “cuasi-luna”, una rara clase de compañero celeste que se mueve casi al mismo ritmo que nuestro planeta.

El hallazgo fue realizado por astrónomos de la Universidad de Hawaii, quienes detectaron el objeto durante un programa rutinario de observación de asteroides cercanos a la Tierra. Lo que al principio parecía una tenue mota de luz moviéndose entre las estrellas resultó ser un cuerpo que seguía una trayectoria sorprendentemente similar a la de nuestro planeta.

Tras varias semanas de seguimiento, los científicos confirmaron lo que los datos sugerían: la Tierra tenía un nuevo compañero temporal en el espacio.

No es una luna, pero se comporta como si lo fuera

A diferencia de la Luna, que está ligada gravitacionalmente a la Tierra, 2025 PN7 no está realmente “atado” a nuestro planeta. Los astrónomos lo describen como un corredor que acompaña nuestro paso, manteniendo una distancia constante sin llegar a entrar en órbita directa.

El asteroide se mueve alrededor del Sol siguiendo una trayectoria casi idéntica a la de la Tierra, lo que provoca que parezca acompañarnos en nuestro recorrido anual. Sin embargo, su órbita está influenciada principalmente por la gravedad solar, mientras que la Tierra solo actúa como una presencia cercana que modula ligeramente su camino.

De acuerdo con las estimaciones de la NASA, 2025 PN7 tiene un diámetro de entre 18 y 36 metros, lo que equivale aproximadamente a la altura de un edificio pequeño. Aunque diminuto en comparación con otros cuerpos del sistema solar, su proximidad lo convierte en un objeto científicamente muy interesante.

Los expertos siguen de cerca a este asteroide ya que puede ayudarles a hacer proyecciones para distintos escenarios. (Foto: Shutterstock)

Un visitante temporal del vecindario terrestre

Según los cálculos orbitales, 2025 PN7 ha estado acompañando a la Tierra durante unos 60 años, y se espera que continúe haciéndolo hasta aproximadamente 2083, cuando finalmente se alejará hacia el espacio profundo.

En su punto más cercano, el asteroide se sitúa a unos 4 millones de kilómetros de la Tierra, es decir, alrededor de 10 veces la distancia que nos separa de la Luna. En su punto más lejano, puede alejarse hasta 17 millones de kilómetros, dependiendo de la interacción gravitatoria entre el Sol y los planetas cercanos.

Este constante “vaivén” hace que su órbita sea una danza delicada entre la atracción solar y las pequeñas perturbaciones que ejerce la Tierra.

8 “cuasi-lunas” conocidas hasta ahora

Aunque el término puede sonar poético, las “cuasi-lunas” son fenómenos muy raros en el sistema solar. Hasta la fecha, los astrónomos han confirmado solo 8 de estos objetos que acompañan temporalmente a la Tierra en su órbita.

Cada nuevo hallazgo es una pieza más en el rompecabezas del comportamiento orbital de los asteroides cercanos a nuestro planeta. Comprender cómo se mueven estos cuerpos ayuda a los científicos a mejorar los modelos de predicción de trayectorias y a refinar la vigilancia de objetos potencialmente peligrosos.

Además, las “cuasi-lunas” ofrecen una ventaja única: están lo suficientemente cerca como para convertirse en posibles destinos de futuras misiones espaciales. Su relativa estabilidad y proximidad las hacen ideales como plataformas de prueba o puntos intermedios para explorar el espacio profundo.

Un laboratorio natural en movimiento

Para la comunidad científica, 2025 PN7 no es solo una curiosidad astronómica. Este pequeño visitante ofrece la oportunidad de estudiar cómo interactúan la gravedad del Sol y la Tierra sobre los objetos que se encuentran en los límites de nuestra influencia.

Estas observaciones también ayudan a perfeccionar las técnicas de detección de asteroides, lo que es clave para anticipar posibles amenazas de impacto. Cada nuevo descubrimiento aporta datos valiosos sobre la dinámica del entorno espacial inmediato de nuestro planeta.

De acuerdo con los expertos de la NASA, el seguimiento de cuerpos como 2025 PN7 podría incluso servir como entrenamiento para futuras misiones de defensa planetaria o de extracción de recursos, ya que representan entornos controlados y de bajo riesgo para ensayar nuevas tecnologías.

