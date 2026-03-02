Nombran a dominicano para dirigir los Pequeños Negocios en NYC

Kenny Minaya, un hijo de inmigrantes dominicanos propietarios de un pequeño negocio, fue nombrado este lunes por el alcalde Zohran Mamdani como comisionado del Departamento de Servicios para Pequeñas Empresas (SBS) de la Ciudad, que ayuda a las empresas a iniciar, operar y crecer, conectándolas con recursos, capacitación y asistencia técnica, a la vez que apoya el desarrollo de la fuerza laboral y la revitalización de los corredores comerciales en los cinco distritos.

“Desde la tienda de la esquina hasta la lavandería que ha sido el alma de su cuadra durante décadas, las pequeñas empresas son el alma de la ciudad de Nueva York”, dijo el alcalde, externando su preocupación por la burocracia que dificulta que esos negocios prosperen.

“Son donde los trabajadores construyen sus sueños, y durante mucho tiempo, el Ayuntamiento lo ha dificultado más de lo necesario, saturando las tiendas con burocracia mientras las cadenas corporativas se abren paso. Eso se acaba ahora. Con Kenny Minaya como Comisionado de Servicios para Pequeñas Empresas, reduciremos la burocracia y facilitaremos la creación y gestión de pequeñas empresas, porque cuando los negocios de nuestro barrio prosperan, Nueva York prospera”, agregó Mamdani.

El nuevo comisionado cuenta con una amplia experiencia como funcionario municipal, donde se ha desempeñado como Primer Comisionado Adjunto del Departamento de Protección al Consumidor y al Trabajador (DCWP) desde 2022.

Previamente, Minaya trabajó en Catholic Migration Services y Make the Road New York, donde representó a inquilinos inmigrantes en Brooklyn y Queens que luchaban por mantener sus viviendas asequibles frente a propietarios abusivos.

“Como hijo de inmigrantes dueños de pequeñas empresas, conozco de primera mano los desafíos que enfrentan nuestros emprendedores. Me entusiasma colaborar con los dedicados funcionarios públicos de SBS, cuyo trabajo diario apoya a las empresas en todos los barrios, y aportar mi experiencia en el gobierno municipal y mi experiencia práctica a este puesto, mientras trabajamos codo a codo con los dueños de pequeñas empresas en los cinco distritos”, declaró el comisionado.

Los padres de Minaya fueron dueños y administradores de una pequeña panadería en Inwood, durante 42 años.

Funcionarios públicos, miembros de organizaciones comunitarias y representantes de asociaciones comerciales alabaron el profundo compromiso de Minaya con la excelencia en el servicio público.

La excomisionada del Departamento de Protección al Consumidor y al Trabajador, Lorelei Salas, aseguró que las pequeñas empresas “no tendrán un mejor defensor, con una profunda conexión personal con lo que viven, para representar sus intereses, acceder a los servicios y regulaciones de la ciudad y explorar maneras de ayudarlas a prosperar y competir con las grandes corporaciones”.

Por su parte, Arlenis Morel, codirectora ejecutiva de Make the Road New York, manifestó que Minaya ha trabajado incansablemente para aprovechar el potencial económico de la gente común para que pueda contribuir a la Ciudad y su labor beneficiará directamente a la agencia municipal.

“Será un comisionado visionario para el SBS, que aportará una combinación única de habilidades, experiencia en el gobierno municipal y fuertes vínculos con las comunidades que conforman nuestra vibrante Ciudad”, indicó Morel.

“El Comisionado Minaya sabe de primera mano que los supermercados independientes y las pequeñas empresas son el motor de nuestros vecindarios: crean empleos, apoyan a las familias y sirven a las comunidades todos los días”, sostuvo Anthony Peña, presidente de la Asociación Nacional de Supermercados. “Cuando las pequeñas empresas tienen éxito, nuestras comunidades tienen éxito”.