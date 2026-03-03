Nueva York: pronóstico del tiempo para este martes 3 de marzo

¿Qué ropa deberías usar para salir a las calles de Nueva York este martes? El pronóstico del clima para el día de hoy en la Gran Manzana apunta a una temperatura máxima de 39 grados Fahrenheit (4ºC) y una mínima de 37 grados Fahrenheit (3ºC). Junto a esto, la sensación térmica, esto es, “temperatura real” que los neoyorquinos van a sentir rondará los 37ºF (3ºC) de máxima y 37ºF (3ºC) de mínima.

La probabilidad de que se produzcan precipitaciones es del 92% durante el día y del 92% a lo largo de la noche, mientras que la nubosidad será del 26% durante el día y del 26% tras la caída del Sol.

Además, se esperan ráfagas de viento que alcanzarán un máximo de 4.35 mph durante la primera mitad del día y los 4.35 mph durante la noche, por lo que se recomienda llevar ropa ligera. Durante este periodo del año, la aparición del Sol se produce con el amanecer a las 06:27 h, mientras que nos deja en el horizonte a las 17:49 h. En total, tendremos 11 horas de sol durante el día.

El pronóstico del tiempo para mañana en Nueva York

El clima en Nueva York mañana habrá nubes y claros. Las temperaturas tendrán una variación entre los 41 y los 52 grados Fahrenheit (5 y 11 grados Celsius). Las probabilidades de lluvia serán de 10% por la mañana, 55% por la tarde y 10% por la noche.

El clima en Nueva York

Nueva York cuenta con un clima fundamentalmente húmedo, caracterizado por inviernos fríos y veranos cálidos. Las lluvias son comunes durante todo el año, con tormentas durante el verano y nevadas en invierno. La cercanía de la costa del Atlántico ayuda a suavizar los cambios extremos de temperatura. Los meses más fríos son entre diciembre y marzo, mientras que los más calurosos se registran entre julio y agosto.

¿Cómo es el clima en Estados Unidos?

Un país de tal extensión como Estados Unidos presenta climas muy diferentes según la zona y la estación del año. Por ejemplo, en la Costa Este, los climas predominantes son el húmedo subtropical de la zona sudeste del país y el continental húmedo más hacia el norte, en concreto, hacia latitudes de entre 40° N hasta 70° N.

Mientras que el clima subtropical húmedo se caracteriza por veranos calurosos y con mucha humedad e inviernos frescos con precipitaciones elevadas en zonas de costa, el clima continental presenta precipitaciones durante todo el año que se transforman en en invierno y fuertes tormentas en verano.

En el lado oeste de Estados Unidos se dan al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo. El clima semiárido frío abarca la parte central del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, con escasas precipitaciones y bajas temperaturas.

El suroeste tiene un clima árido frío o cálido, con inviernos muy fríos y veranos templados y veranos muy e inviernos suaves. Tanto uno como otro tienen poca probabilidad de precipitaciones dada su condición seca. El clima mediterráneo se localiza en la zona costera del oeste estadounidense y cuenta con inviernos lluviosos y templados y veranos secos y calurosos.