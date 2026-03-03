Weston McKennie renueva y se quedará con la Juventus por 4 años más

La Juventus anunció la renovación del mediocampista estadounidense Weston McKennie por cuatro años más, extendiendo su contrato hasta 2030.

Esto asegura que el jugador estadounidense complete una década con el club de Turín.

El nuevo acuerdo fue oficializado este lunes y llega en un momento clave para McKennie, a solo tres meses de disputar una Copa del Mundo en casa con la Selección de fútbol de Estados Unidos.

McKennie tendrá mejora salarial

De acuerdo con el diario italiano La Gazzetta dello Sport, la renovación incluye un aumento salarial significativo: el mediocampista pasará de ganar $2.5 millones de euros por temporada a 4 millones (aproximadamente 4.7 millones de dólares).

El movimiento confirma la confianza de la Juventus en un jugador que ha sido pieza recurrente desde su llegada en 2020. Con 27 años, McKennie acumula 220 partidos oficiales con el conjunto bianconero, en los que ha marcado 26 goles y repartido 26 asistencias.

El estadounidense se ha convertido en uno de los favoritos del nuevo entrenador, Luciano Spalletti, quien valora especialmente su versatilidad táctica. Incluso, recientemente lo utilizó como delantero en determinados tramos de partidos.

Desde la llegada de Spalletti en octubre, McKennie ha anotado ocho goles, cifra que lo convierte en el máximo goleador del plantel en ese periodo, superando a atacantes naturales del equipo.

Su capacidad para desempeñarse como interior, carrilero e incluso atacante le ha dado un valor estratégico dentro de un proyecto que busca estabilidad y competitividad tanto en la Serie A como en competiciones europeas.

La Juventus está en búsqueda de volver a pelear por el Scudetto y regresar a la Champions League. La Vecchia Signora está en el sexto puesto de la tabla, a 20 unidades del primer lugar, ocupado por el Inter Milán.

