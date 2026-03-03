Jugadoras de la selección de Irán se negaron a cantar el himno nacional como señal de protesta [VIDEO]

En medio de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, el fútbol y la política vuelven a mezclarse. La selección femenina de Irán debutó el pasado lunes en la Copa Asia que se disputa en Australia y utilizó el escenario y el contexto a su favor para protestar negándose a cantar el himno nacional de la teocracia como protesta contra el régimen.

En medio de los actos protocolarios comunes antes de este tipo de partidos, tanto el cuerpo técnico como las jugadoras se negaron a entonar el himno nacional de su país. Una imagen que ha dado la vuelta al mundo y se ha interpretado como una clara muestra de rechazo al régimen ayatolá.

La polémica decisión se da en medio del conflicto bélico que Estados Unidos e Israel iniciaron el pasado fin de semana contra Irán. Los ataques acabaron con la vida del líder supremo Alí Jamanei y varios miembros de la cúpula militar.

También ocurre después de que en la rueda de prensa previo al partido, la seleccionadora iraní Marziyeh Jafari tiró balones fuera al evitar responder sobre cómo maneja el equipo la situación actual del país persa tras las Jameneí, que llevaba 37 años como líder supremo.

“Creo que no deberíamos hablar de estos temas en este momento; nuestro equipo ha llegado aquí para disputar este torneo, lo cual es muy importante para las mujeres”, dijo.

El gesto de protesta de las jugadoras se volvió tendencia, pero contrastó con su actuación en el campo. Las iraníes perdieron 3-0 en su debut ante Corea del Sur en el encuentro disputado en la ciudad de Perth.

Irán ahora se verá las caras frente a Australia el jueves y contra Filipinas el domingo. Se trata de la primera clasificación del conjunto persa a la Copa Femenina de Asia desde 2002.

Los ataques de Israel y Estados Unidos iniciaron el sábado pasado y acabaron con la vida del ayatolá Jamenei y gran parte de la cúpula militar de Irán. Desde entonces, Irán ha sido objeto de múltiples oleadas de bombardeos centrados en objetivos estratégicos.

Como represalia por la muerte de su líder, Irán ha ejecutado ataques contra aliados de Washington en la región, afectando a países como Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Baréin y Kuwait, territorios donde se ubican bases militares estadounidenses.

El pasado lunes por la noche, la embajada de Estados Unidos en Arabia Saudita ardió en llamas tras una aparente represalia de Irán.



Sigue leyendo:

· Exjugadores de Real Madrid y Barcelona estaban en Irán al momento del bombardeo

· Reportan que el arbitro mexicano César Ramos está atrapado en Qatar por conflicto bélico de EE.UU., Israel e Irán

· Embajada de EE.UU. en Arabia Saudita es atacada por drones presuntamente de Irán