Cristiano Ronaldo huye de Arabia Saudita a Madrid tras atentado contra la embajada de Estados Unidos

En medio de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán y el atentado a la embajada de Estados Unidos el lunes por la noche en Riad, las consecuencias se siguen sintiendo en el fútbol. El jet de Cristiano Ronaldo despegó de Arabia Saudita con destino a Madrid.

De acuerdo con el medio británico ‘The Sun’ y plataformas de rastreo de vuelos, el ‘Bombardier Global Express 6500′, valorado en $80 millones de dólares, salió de Riad cerca de las 8:00 de la noche y aterrizó en Madrid antes de la 1:00 de la madrugada.

#Fútbol2Day – 🇸🇦➡️🇪🇸



Reportes indican que Cristiano Ronaldo 🇵🇹 y su familia abordaron su avión privado y partieron de Arabia Saudita durante la noche cuando bombas impactaron en la embajada de Estados Unidos en Riad.



El futbolista portugués abandonó el país junto a su familia en un itinerario de vuelo de casi siete horas en el que tuvieron que sobrevolar Egipto y el Mar Mediterráneo.

La salida de Ronaldo se produjo a las pocas horas de que la embajada de Estados Unidos en Riad ardiera en llamas tras un ataque con drones, presuntamente orquestado por Irán como represalia.

De momento, ni Cristiano Ronaldo ni Georgina Rodríguez han confirmado su nueva locación. Tampoco han posteado en sus diferentes redes sociales. La estrella de Al Nassr se está recuperando actualmente de una lesión muscular.

Arabia Saudita, como Qatar, suspendió toda la actividad deportiva hasta nuevo aviso. Cristiano Ronaldo no ha sido el único futbolista afectado por el conflicto bélico.

Recientemente, se conoció que el árbitro mexicano César Ramos y dos colegas estaban atrapados en un hotel de Qatar debido al conflicto bélico que obligó a cerrar el espacio aéreo.

Asimismo, el pasado fin de semana los exjugadores de Real Madrid y FC Barcelona, Adán y Munir, vivieron una odisea para huir de Irán.

Los ataques de Israel y Estados Unidos iniciaron el sábado pasado y acabaron con la vida del ayatolá Jameneí y gran parte de la cúpula militar de Irán. Desde entonces, Irán ha sido objeto de múltiples oleadas de bombardeos centrados en objetivos estratégicos.

Como represalia por la muerte de su líder, Irán ha ejecutado ataques contra aliados de Washington en la región, afectando a países como Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Baréin y Kuwait, territorios donde se ubican bases militares estadounidenses.



