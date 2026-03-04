Hombre torturó y mató a su amigo de infancia al salir de un bar en Nueva York: sentencia

Jeremy Allen fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, tras ser declarado culpable de torturar y asesinar a su amigo de infancia Christopher Hahn (43), en Long Island (NY).

“Christopher Hahn merecía algo mejor que ser arrebatado violentamente por alguien en quien alguna vez confió”, declaró el fiscal de distrito de Suffolk, Raymond A. Tierney, en un comunicado. “Para una tortura como la ocurrida en este caso, la cadena perpetua sin libertad condicional es la única pena adecuada”.

En enero Allen, de 44 años, fue hallado culpable por un jurado de homicidio y manipulación de pruebas físicas, ante el juez de la Corte Suprema Timothy P. Mazzei. Según la evidencia, el 27 de septiembre de 2024 Allen y Hahn pasaron la noche en un bar antes de regresar a la casa del acusado en East Quogue. Ambos eran amigos desde la secundaria.

Poco después de la medianoche, Allen comenzó a golpear brutalmente a la víctima durante aproximadamente 18 minutos, cuyos sonidos fueron grabados en la cámara de vigilancia exterior del hogar. Las imágenes también captaron a Allen arrastrando a la víctima, magullada y semiconsciente, hacia la terraza trasera.

Hahn quedó allí, brutalmente herido e incapaz de ponerse de pie. Más tarde Allen regresó a la terraza trasera y golpeó repetidamente la cabeza y el cuerpo de la víctima con un bate de béisbol. Cuando su amigo aún estaba vivo y en peligro, Allen fue grabado en video saliendo y regresando con una bolsa de plástico, colocándola sobre la cabeza de la víctima y asegurándola con un nudo flojo.

Allen se sentó en una silla de jardín a pocos metros de Hahn mientras lo observaba con dificultad para respirar durante aproximadamente ocho minutos. Luego sacó un cuchillo grande del interior de su casa y apuñaló lentamente a la víctima en el cuello diez veces. Se detuvo junto a su lado y observó cómo exhalaba su último aliento, seis horas después de que comenzara la tortura.

Después del homicidio, Allen cubrió a la víctima con una manta e intentó limpiar la sangre dentro de la casa y en la terraza trasera. También contactó a su empleado de mantenimiento para que lo ayudara a limpiar la casa. Cuando el empleado llegó, observó sangre por toda la casa y vio el cuerpo de la víctima cubierto por la manta en la terraza trasera. Allen le dijo al trabajador que ya no podía salir de la casa debido a lo que acababa de observar. Pero el hombre, tras persuadirlo para que le permitiera salir, huyó y llamó a la policía. Allen fue detenido por la policía en su domicilio poco después.

En un caso similar, en noviembre de 2024 Brian Cordovano fue sentenciado a 30 años de prisión estatal tras declararse culpable de disparar fatalmente a dos hombres, incluido un amigo de la infancia porque ya no quise prestarle dinero, en Long Island (NY).

También ese año Amir Dickson fue identificado como sospechoso en la paliza mortal que recibió su amigo de infancia Jermaine Jones en El Bronx (NYC). En marzo de 2024 un hombre fue desmembrado en su apartamento en El Bronx (NYC) por un amigo de infancia que se había convertido en activista penal tras pasar 25 años preso.