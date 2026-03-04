Lotería de Nueva York en vivo: resultados y ganadores del miércoles 4 de marzo de 2026

Conoce a los números ganadores del sorteo de NY Lotto, Win 4, Take 5, Cash4Life de la Lotería de Nueva York de hoy miércoles 4 de marzo. Los premios en efectivo suman un pozo de $5,000,000 millones de dólares.

La Lotería de Nueva York (New York Lottery) ofrece una gran variedad de juegos para sus jugadores. Los juegos de sorteo incluyen NY Lotto, Pick 10, Numbers, Win 4, Take 5 y Cash4Life.

Números ganadores de Pick10 del miércoles 4 de marzo

Los números ganadores son: 23 27 28 30 31 35 36 39 43 50 51 57 58 59 63 66 67 72 73 77

Números ganadores de Numbers del miércoles 4 de marzo

Combinación mediodía: 03 01 08

Combinación noche: 02 07 00

Números ganadores de Win 4 del miércoles 4 de marzo

Combinación mediodía: 05 02 01 04

Combinación noche: 08 08 09 06

Números ganadores de Take 5 del miércoles 4 de marzo

Combinación mediodía: 09 15 23 26 31

Combinación noche: 08 21 27 34 37

Consejos para mejorar tus oportunidades de ganar la lotería

Aunque la lotería es un juego de azar, existen algunas tácticas para aumentar las posibilidades de acierto en los juegos de la Lotería de Nueva York.

Lo primero de todo, es muy útil hacer un análisis de las estadísticas de combinaciones ganadoras anteriores. Algunos números pueden tener más probabilidad de ser sorteados que otros y conocer estas tendencias puede ayudar en el momento de elegir los números de la lotería.

Después, jugar regularmente y hacerlo en varios juegos. Al variar las opciones de juego, los jugadores incrementan sus posibilidades de ganar en diferentes juegos.

Finalmente, se recomienda planear un presupuesto y no despegarse. No se ha de gastar más dinero del permitido en la lotería, pues esto podría llevar a dificultades financieras.

Cómo reclamar tus premios de la lotería de Nueva York

Si eres ganador, reclamar tu premio dela lotería de Nueva York es un proceso poco complicado, pero se deben seguir algunas instrucciones para garantizar que se reciba el pago completo y sin problemas.

Los premios de un máximo de $600 se pueden cobrar directamente en cualquier establecimiento autorizado de la Lotería de Nueva York. Si son mayores, previamente se necesita cumplimentar un formulario de reclamo y acompañarlo del boleto ganador en la oficina central de la Lotería de Nueva York en Schenectady o en cualquier sucursal regional de la Lotería de Nueva York.

Es importante tener en cuenta que las ganancias de la lotería están sujetas a impuestos federales y estatales, por lo que una parte de las mismas se destinará en impuestos.

Los mayores premios que ha otorgado la Lotería de Nueva York

La Lotería de Nueva York ha creado muchos ganadores a lo largo de los años, muchos de ellos multimillonarios.

El último gran premio fue entregado en abril de 2023 en Queens, Nueva York: allí, una persona acertó los seis números para llevarse el premio mayor de $476 millones de dólares de la lotería Mega Millions compró el ticket en el vecindario Ozone Park.

En 2011, una pareja de Long Island ganó otro gran premio de la Lotería de Nueva York en la historia, en concreto, la increíble cifra de $319 millones de dólares en Mega Millions. Años antes, en 2018, un empleado de construcción de Staten Island ganó $245,6 millones de dólares en Powerball, convirtiéndose en el mayor ganador individual de la Lotería de Nueva York.

Otros ganadores notables incluyen a un hombre de Brooklyn que ganó $298 millones de dólares en Powerball en 2019 y un hombre de Queens que ganó $343,9 millones de dólares en Mega Millions en 2018.

¿Puedo jugar a la Lotería de Nueva York si no resido en Nueva York?

Sí, el lugar de residencia no importa siempre que tengas más de 18 años.

Otros resultados de la Lotería