Nueva York: pronóstico del tiempo para este miércoles 4 de marzo

¿Qué ropa deberías usar para salir a las calles de Nueva York este miércoles? El pronóstico del clima para las siguientes horas en la ciudad que nunca duerme marca una temperatura máxima de 50 grados Fahrenheit (10ºC) y una mínima de 39 grados Fahrenheit (4ºC). Junto a esto, la sensación térmica o “temperatura real” prevista para esta jornada será de 55ºF (13ºC) de máxima y 55ºF (13ºC) de mínima.

¿Va a llover? Sospechamos que ésta puede ser tu siguiente pregunta y también tenemos respuesta para ti. Según las predicciones, la probabilidad de precipitaciones es del 4% durante el día y del 58% durante la noche. La nubosidad, mientras, será del 13% en el transcurso del día y del 46% durante la noche.

Las ráfagas de viento alcanzarán de máximo los 3.73 mph en el día y los 2.49 mph en la noche, por lo que se recomienda llevar ropa ligera. En esta época del año, el amanecer será a las 06:26 h, mientras que el crepúsculo lo tendremos a las 17:50 h. En total habrá 11 horas de sol a lo largo del día.

El pronóstico del tiempo para mañana en Nueva York

En cuanto al clima en Nueva York mañana habrá cielos cubiertos con lluvia. Las temperaturas tendrán una variación entre los 37 y los 43 grados Fahrenheit (3 y 6 grados Celsius). Las probabilidades de lluvia serán de 84% por la mañana, 93% por la tarde y 84% por la noche.

El clima en Nueva York

Nueva York ofrece un clima mayoritariamente húmedo, caracterizado por inviernos fríos y veranos calurosos. Las precipitaciones son constantes durante todo el año, con tormentas durante épocas de verano y nevadas en invierno. La cercanía de la costa del Atlántico contribuye a suavizar los cambios extremos de temperatura. Los meses más fríos son entre diciembre y marzo, mientras que los más calurosos se registran entre julio y agosto.

¿Cómo es el clima en Estados Unidos?

Un país tan extenso como Estados Unidos presenta climas muy diferentes según la región y la estación del año. Por ejemplo, en la Costa Este, los climas predominantes son el húmedo subtropical del sudeste del país y el continental húmedo más hacia el norte, en concreto, hacia latitudes de entre 40° N hasta 70° N.

El noreste estadounidense tiene un clima continental húmedo con lluvias muy frecuentes durante todo el año, que se transforman en tormentas en verano y nieve en invierno. El sureste de Estados Unidos tiene un clima húmedo subtropical con veranos altas temperaturas, inviernos frescos y muchas lluvias.

En la región oeste de Estados Unidos hay al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo. El clima semiárido frío abarca la parte central del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, con escasas precipitaciones y bajas temperaturas.

El suroeste tiene un clima árido frío o cálido, con inviernos muy fríos y veranos templados y veranos muy e inviernos suaves. Tanto uno como otro tienen poca probabilidad de precipitaciones dada su condición seca. El clima mediterráneo se localiza en la zona costera del oeste estadounidense y cuenta con inviernos lluviosos y templados y veranos secos y calurosos.