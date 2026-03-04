Trabajadores de restaurantes exigen que expansión del plan ‘Dining Out NYC’ incluya una nivelación de su salario al mínimo legal

Organizaciones que durante varios años vienen luchando por un aumento salarial de los trabajadores de restaurantes en Nueva York iniciaron esta semana una cruzada para exigir a los miembros del Concejo Municipal que analizan la expansión del plan de comedores al aire libre en aceras y calles (Dining Out NYC) durante todo el año, también incluyan en su “menú” el compromiso de pagar a los empleados de esta industria el salario mínimo completo.

A inicios de 2026 algunos datos revelan que más del 60% de la fuerza laboral de esta industria es de origen hispano y están reportando un tiempo de “vacas flacas” con respecto a las propinas.

En esta dirección, Naila Rosario de la organización One Fair Wage (OFW), quien defiende a capa y espada esta posibilidad, aduce que un eventual ajuste beneficiaría a 300,000 trabajadores de esta industria en todo el estado.

“Esta es una oportunidad para finalmente poner fin al injusto salario “sub mínimo” para los trabajadores de restaurantes, que obliga a miles de neoyorquinos a cobrar por debajo del salario mínimo completo mientras luchan por mantenerse al día con el aumento de los alquileres, la comida y los costos del transporte”, estimó la activista.

El criterio de quienes se unen a esta petición, es que si se permite que los restaurantes expandan su presencia en aceras y calles públicas, también deben garantizar el salario mínimo completo para todos los trabajadores.

Por su parte, Gio Uribe, trabajador de un restaurante de la ciudad de Nueva York describió ante el Concejo que el trabajo adicional que surgirá cuando se amplíe el programa de restaurantes en las calles, no puede seguir realizándose a costa de trabajadores que ganan salarios descrito como de pobreza.

“Esperamos que el Ayuntamiento actúe y garantice que la ampliación del servicio de comidas incluya plena protección del salario mínimo. Sin salario justo, no hay comidas al aire libre”, agregó.

La organización ‘One Fair Wage’ reclama que el salario por hora de estos trabajadores sea $17 más las propinas. (Foto Cortesía OFW).

Cuando se depende de las propinas

En la ciudad de Nueva York el salario mínimo general es $17.00 por hora, pero para los trabajadores con propinas como meseros y bartenders, la ley permite que el empleador pague un salario base menor (unos $11.35/h) y que las propinas cuenten para completar ese mínimo de $17/h.

Esto significa que muchos trabajadores ganan un sueldo base relativamente bajo y dependen de las propinas para alcanzar o superar el mínimo legal.

Desde hace varios años, algunos activistas vienen peleando para que se apruebe la legislación “Un Salario Justo”, que pondría fin al sistema salarial de dos niveles de Nueva York.

Todo sucede cuando varias investigaciones y reportes muestran un “mínimo histórico” en las propinas en la Gran Manzana, especialmente en pequeños restaurantes de vecindarios hispanos en donde se reporta un “bajón” en la clientela, asociado con la ola inflacionaria y el temor a las redadas de La Migra.

“Imagínate estos primeros días del año las propinas se fueron al suelo, con tanto frío, con menos turistas, con muchos clientes migrantes con miedo a salir porque no tienen papeles, que son precisamente quienes más consumen, especialmente los fines de semana. Te digo, febrero cerró fatal, porque además con la crisis la gente es menos generosa con los tips”, comentó un mesero colombiano de la Avenida Roosevelt en Queens.

Para los portavoces de las asociaciones de restaurantes hispanos hay un consenso: la posibilidad de un alza salarial para sus empleados, significaría el cierre de muchos establecimientos que ya están afrontando graves problemas financieros y de rentabilidad para mantener sus operaciones.

Por su parte, una investigación divulgada por OFW el año pasado, refiere que el temor del cierre de restaurantes y desempleo es infundado.

Citan que por ejemplo en Washington D.C y Chicago, que adoptaron un salario mínimo completo con propinas, para este tipo de empleados, continúan mostrando tasas estables de crecimiento de establecimientos de restaurantes y empleos, incluso con la inflación desorbitada.

Además, se especifica que en Chicago, los costos laborales para los restaurantes, solo han aumentado un 3% aproximadamente.

En este momento, siete estados ya exigen a los empleadores que paguen a los trabajadores que reciben propinas un salario mínimo completo. Los defensores dicen que un sistema similar en Nueva York, brindaría estabilidad financiera y abordaría las disparidades anticuadas en la industria.

Dominio hispano: