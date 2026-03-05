Agenda de eventos: qué hacer en Nueva York del 5 al 11 de marzo

Fey en el Irving Plaza

Este jueves 5 de marzo, la icónica cantante mexicana Fey llega a Irving Plaza (17 Irving Place) para ofrecer un concierto que promete revivir sus grandes éxitos y conectar con varias generaciones de fans. Reconocida por su estilo único dentro del pop en español y por canciones que marcaron los años 90 y 2000, el “Fey-Hits Tour” trae a Nueva York un repertorio lleno de energía, nostalgia y talento indiscutible. El público podrá cantar y bailar al ritmo de clásicos como “Azúcar Amargo”, “Media Naranja” y “Muévelo”, mientras disfruta de un espectáculo cuidadosamente producido con luces, efectos y arreglos musicales. A las 7:00 pm. Boletos:https://www.irvingplaza.com/shows.

Cortesía

Sara Baras en el New York City Center

Del jueves 5 al domingo 8 de marzo, el escenario del New York City Center (131 W 55th Street), en el marco del NY Flamenco Fest, celebra la pasión del flamenco con la aclamada bailaora Sara Baras. En el marco del 25º aniversario de su compañía, Baras presenta “Vuela”, un homenaje íntimo y emotivo al legendario Paco de Lucía, uno de los referentes más reverenciados del flamenco. Acompañada por 12 músicos y bailarines excepcionales, la obra despliega 15 piezas que recorren el ciclo de la vida: raíces, pasiones, emociones y libertad. Estructurada en cuatro actos, Vuela lleva al público de la fuerza terrestre a la trascendencia luminosa, mientras Baras danza con la intensidad de quien ha vivido cada compás que interpreta. Boletos: https://www.nycitycenter.org.

Foto: Sofia Wittert

TANGOmania en el Teatro Thalia

Del 5 al 29 de marzo, el escenario del Thalia Spanish Theatre (41-17 Greenpoint Avenue, Sunnyside, Queens) se enciende con el estreno mundial de TANGOmania, un apasionado triángulo amoroso contado a través de música, canto y baile. La historia transporta desde la Edad de Oro del tango en Buenos Aires, pasando por su conquista de París y Nueva York, hasta regresar a una Argentina contemporánea marcada por el “Nuevo Tango”. Con dirección musical y arreglos de Emiliano Messiez, y producción, diseño y dirección de Angel Gil Orrios, el espectáculo reúne a los bailarines Guillermina Quiroga y Mariano Logiudice, Analía Carreño y Luis Ramírez; las voces de Ache Rey y Sofía Tosello; y músicos de primer nivel, entre ellos Pedro Giraudo en el contrabajo. Boletos: www.thaliatheatre.org o llamando al (718) 729-3880.

Foto: Cortesía

Nueva temporada de “Mexodus”

Tras una temporada aclamada por la crítica en el Minetta Lane Theatre de Audible durante el pasado otoño, P3 Productions y Audible Theater traen de regreso la obra “Mexodus”, el nuevo musical escrito e interpretado por Brian Quijada y Nygel D. Robinson, con coreografía de Tony Thomas y dirección de David Mendizábal, regresa a la ciudad. Conozca la historia del Underground Railroad o ferrocarril subterráneo que conducía hacia el norte con este espectáculo que invita a recorrer el camino que se dirigía hacia el sur, cruzando el Río Grande hasta México. Desde el viernes 6 de marzo en el Daryl Roth Theatre (101 East 15th Street) hasta el domingo 17 de mayo. Boletos en https://mexodusmusical.com.

Foto: Curtis Brown

MicroTeatro NYC celebra su 18ª edición

Del 6 al 8 de marzo de 2026, Teatro SEA y Teatro LATEA presentan la 18ª edición de MicroTeatro NYC en el Centro Cultural y Educativo Clemente Soto Vélez (107 Suffolk Street). Bajo el lema “Donde el Corazón Te Lleve”, el festival propone una experiencia teatral íntima: cinco obras originales en español, de 15 minutos cada una, que transforman espacios alternativos en pequeños universos escénicos. La programación incluye Voy a Volver a Llamar (foto), de Jésica Terry; Los Ojos de Cuba, de Cristina Ortega; En el Borde, de Mariana de Althaus; El Conejo y el Cazador, de Martín Chamorro; y El Profesor de Filosofía, de Hernán Molina. Las piezas abordan temas como la memoria, el amor, la migración, la soledad y el humor absurdo, con dramaturgos de Argentina, Cuba, Perú y Estados Unidos. Funciones: viernes 6 y sábado 7 a las 8:00 pm, y domingo 8 a las 4:00 pm. Más información en: https://teatrosea.org/

Escena de la obra “Voy a Volver a Llamar”. Foto: Walter Ventosilla

¡ARSENIO! en el ID Studio Theater

Como parte del Teatro Fest NYC 2026, el ID Studio Theater ( 311 East 140th St, Bronx) presenta ¡ARSENIO!, una propuesta escénica que fusiona ritmos afrocubanos, cultura digital y memoria diaspórica. Escrita por Toby Campion y dirigida por German Jaramillo, la obra sigue a Yennifer, una adolescente de El Bronx con sueños musicales que encuentra refugio en su teléfono móvil? hasta que el espíritu del legendario compositor Arsenio Rodríguez aparece en su habitación y transforma su mundo. A través de música en vivo, relatos y proyecciones de video, ambos tienden un puente entre generaciones mientras exploran las raíces del son cubano. Se presentará el 6 y 15 de marzo. Más información: https://www.idstudiotheater.org.

Cortesía

Tango contemporáneo en el Teatro Pregones

Este sábado 7 de marzo, la serie “March Is Music 2026″ del Teatro Pregones (575 Walton Ave, Bronx) presenta una velada dedicada al tango contemporáneo con el aclamado Pedro Giraudo Tango Quartet. Ganador del Latin Grammy y apasionado embajador de sus raíces argentinas, Giraudo ofrece una mirada renovada a este género emblemático, fusionando tradición y modernidad con elegancia y fuerza expresiva. Reconocido como uno de los ensambles más destacados del tango actual, el cuarteto entrelaza la intensidad del tango argentino, la sofisticación de la música clásica europea y la libertad del jazz, en una experiencia sonora vibrante y transformadora que acerca el tango a nuevos horizontes. A las 7:00 pm. Boletos: https://pregonesprtt.org/march-is-music-2026.

Foto: Erin-Patrice-OBrien

Latin Jazz y Flamenco en el Bronx Music Hall

Marzo llega con flamenco al Bronx Music Hall (438 East 163rd Street, Bronx). Este sábado 7 de marzo a las 7:00 pm, el escenario se enciende con Bronx Rising!: Tribute to Lola Flores, en el marco del 25º aniversario del Flamenco Festival New York. El espectáculo rinde homenaje a la legendaria Lola Flores con una poderosa fusión de latin jazz y flamenco. El baterista y compositor nominado al Grammy Bobby Sanabria (foto) lidera su Ascensión Band junto a la reconocida cantaora Mara Rey y la joven vocalista Jennifer Jade. Mientras que el domingo 8 de marzo a las 4:00 pm (gratis), el festival continúa con Cajoneada With Alfonso Cid, un animado taller participativo de percusión flamenca dirigido por el vocalista Alfonso Cid, en inglés y español. Información: https://bronxmusichall.org.

Cortesía

Angeles Toledano debuta en Brooklyn

La 25ª edición del Flamenco Festival Nueva York presenta, directamente desde España, a la aclamada cantaora Ángeles Toledano en su esperado debut en la ciudad. El concierto se celebrará este sábado 7 de marzo a las 8:00 pm en Roulette (509 Atlantic Avenue, Downtown Brooklyn), en una velada organizada por Robert Browning Associates, Lotus Music & Dance y Flamenco Festival. Toledano ha sido elogiada por tender puentes entre la tradición y la contemporaneidad. Su programa propone un viaje emocional a través de la fuerza y la vulnerabilidad, con temas de su álbum nominado al Latin Grammy “Sangre Sucia”, junto a cantes tradicionales interpretados en formato íntimo de dúo. La artista estará acompañada por el guitarrista Benito Bernal, figura emergente del toque flamenco. Información y boletos: www.roulette.org.

Cortesía: Marina Rodríguez

Sandra Delgado en el Joe’s Pub

El lunes 9 de marzo, “The Sandra Delgado Experience” regresa a Joe’s Pub (425 Lafayette Street), un show parte cabaret espiritual, parte fiesta de baile. Prepárese para una oleada de alegría mientras cumbias explosivas, boleros sensuales y clásicos indie en inglés reinventados chocan con momentos luminosos y místicos que te anclan por completo en el presente. Delgado guía al público a través de una mezcla vibrante de canción, historia y conexión que estremece el alma. El resultado es una experiencia inolvidable e hipnótica que el público describe como “única, refrescante y abierta a todo lo posible y positivo. A las 7:00 pm. Boletos: https://publictheater.org.

Foto: Leo Mascaro

Clases de agave en Obvio

El elegante lounge de cócteles Obvio ( 3 E 28th St, New York), con dirección de bebidas a cargo de la semifinalista del Premio James Beard, Amy Racine, presenta una serie de clases íntimas de agave los días 10 y 25 de marzo, de 5:00 pm a 6:00 pm, en honor a Women’s History Month. La experiencia será guiada por la gerente general Megan Norman, profesional certificada en agave spirits por WSET, quien destacará destilados de agave producidos por mujeres. Cada clase incluye una degustación completa que explora el proceso de elaboración de mezcal y tequila, acompañada de un cóctel, cuatro destilados y snacks variados. Para más información y boletos, visite: https://www.opentable.com.

Foto: Cortesía

Chef Gabriel Kreuther abre Saverne en Hudson Yards

El aclamado chef Gabriel Kreuther (foto), detrás de su restaurante homónimo de dos estrellas Michelin en Bryant Park, inaugura Saverne (531 W 34th St), una brasserie moderna con cocina a leña ubicada en la planta baja de The Spiral. Inspirado en la histórica localidad alsaciana de Saverne, el concepto combina la rusticidad europea con la sensibilidad contemporánea de Nueva York, destacando el sabor y la técnica del chef. Saverne ofrece un menú sofisticado a partir de carnes, pescados y vegetales cocinados en hornos y parrillas a leña, acompañados de pastas, tartes, flambées y postres clásicos reinventados. El espacio de 5,000 pies cuadrados incluye un bar central de 15 asientos, cocina abierta y un comedor privado con diseño inspirado en los trenes europeos de lujo. Con un enfoque en sostenibilidad y respeto por los ingredientes, Saverne busca ser un lugar accesible y acogedor que combine excelencia culinaria, ambiente cálido y experiencias comunitarias. Abierto para almuerzos y cenas, reservas en Resy, llamando al 212-931-0750, o en http://www.savernenyc.com.