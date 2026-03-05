Dormir a la misma hora fortalece el matrimonio, revela encuesta entre parejas en EE.UU.

Dormir a la misma hora que la pareja podría ser más importante para la salud del matrimonio de lo que muchos imaginan. Una reciente encuesta realizada entre 2,000 estadounidenses casados sugiere que la sincronía a la hora de dormir no solo influye en la calidad del descanso, sino también en el nivel de felicidad dentro de la relación.

El estudio, elaborado por Avocado Green Mattress en colaboración con Talker Research, analizó los hábitos de sueño de las parejas y su impacto en la vida conyugal. Los resultados muestran que muchas parejas no comparten la cama con la frecuencia que creen. En promedio, los matrimonios solo se acuestan juntos 3 noches por semana.

Además, varias veces durante la semana experimentan un desfase en sus horarios de sueño de aproximadamente 80 minutos. Es decir, uno de los miembros de la pareja se acuesta considerablemente más tarde o más temprano que el otro.

Aunque estas diferencias pueden parecer pequeñas, la investigación encontró que tienen un efecto significativo en cómo las parejas perciben su relación.

Dormir juntos, una señal de matrimonios más felices

Uno de los hallazgos más llamativos del estudio es la relación entre la coincidencia en la hora de dormir y el nivel de satisfacción matrimonial.

Las parejas que reportaron menor diferencia en sus horarios nocturnos fueron mucho más propensas a describir su matrimonio como “muy feliz”. En promedio, estas parejas se acuestan juntas alrededor de 4 veces por semana.

En contraste, quienes se consideran menos felices dentro de su relación dijeron acostarse a la misma hora apenas una vez por semana.

Los investigadores señalan que compartir el momento de ir a la cama puede convertirse en un pequeño ritual cotidiano que refuerza la conexión emocional entre las parejas.

Más de la mitad de los encuestados (un 58%) afirmó sentirse más cerca de su pareja cuando ambos se acuestan al mismo tiempo. De manera similar, el 59% considera que compartir la hora de dormir es un elemento importante para fortalecer la intimidad dentro del matrimonio.

Este momento del día puede representar una oportunidad para conversar, relajarse juntos o simplemente compartir tranquilidad antes de dormir, algo que muchas parejas valoran especialmente en medio de las rutinas diarias.

Muchos matrimonios dijeron sentirse infelices precisamente por tener estos desfaces en la rutina del sueño. (Foto: Shutterstock)

Compatibilidad en los hábitos de sueño

El estudio también encontró que la compatibilidad en los ritmos biológicos, es decir, si una persona es madrugadora o noctámbula, puede influir en la satisfacción de la relación.

Las parejas en las que ambos miembros tienen hábitos similares de sueño reportaron mayores niveles de felicidad matrimonial.

Entre quienes se consideran noctámbulos, el 71% dijo sentirse muy feliz en su matrimonio. Entre los madrugadores, el porcentaje fue aún mayor: 78%.

En cambio, cuando una persona es madrugadora y la otra noctámbula, el nivel de felicidad reportado desciende al 59%.

Esta diferencia sugiere que los ritmos naturales de sueño pueden afectar la dinámica diaria de la pareja, desde las actividades nocturnas hasta el tiempo que comparten antes de descansar.

El impacto en la calidad del sueño

La investigación también reveló que la sincronización de horarios puede mejorar la calidad del descanso.

El 43% de los participantes dijo dormir mejor cuando se acuesta al mismo tiempo que su pareja. Por el contrario, solo el 16% afirmó que su sueño mejora cuando ambos se van a la cama en horarios diferentes.

Esto podría estar relacionado con factores emocionales y psicológicos. Sentirse acompañado o mantener una rutina compartida puede ayudar a relajarse y facilitar el proceso de conciliar el sueño.

Además, los expertos señalan que las rutinas estables suelen favorecer un descanso más profundo y reparador.

Otro aspecto interesante del estudio es cómo cambia la percepción de la hora de dormir según la generación.

Los millennials fueron considerablemente más propensos a percibir beneficios en acostarse a la misma hora que su pareja.

El 62% de ellos afirmó dormir mejor cuando coordinan sus horarios nocturnos, mientras que solo el 27% de los baby boomers reportó la misma experiencia.

La diferencia también se refleja en la sensación de cercanía emocional. Entre los millennials, el 76% dijo sentirse más conectado con su pareja cuando comparten la hora de dormir. Entre los baby boomers, ese porcentaje fue de apenas el 41%.

Los investigadores sugieren que estas diferencias pueden deberse tanto a cambios en el estilo de vida como a la evolución natural de las relaciones a lo largo del tiempo.

El sueño también evoluciona con la edad

Para los especialistas, es importante recordar que las necesidades de sueño cambian con el paso de los años y que cada pareja encuentra su propio equilibrio.

Laura Scott, directora de marketing de marca de Avocado Green Mattress, explicó que tanto el descanso como la dinámica de pareja pueden transformarse con la edad.

“Lo que necesitas para descansar bien por la noche puede cambiar con la edad, al igual que tu relación puede evolucionar con el tiempo”, señaló Scott.

Según la experta, las parejas mayores podrían tener una relación más establecida y sentirse más cómodas priorizando el descanso individual cuando es necesario.

“Los estadounidenses mayores podrían estar más integrados en sus matrimonios y, por lo tanto, priorizar el sueño de una manera diferente”, explicó.

A pesar de los resultados del estudio, los investigadores subrayan que no existe una fórmula única para todas las parejas.

Mientras que algunas encuentran beneficios claros en acostarse al mismo tiempo, otras pueden mantener relaciones sólidas incluso con horarios diferentes.

La clave, según los expertos, es la comunicación y el respeto por las necesidades individuales de descanso.

