Organizaciones darán la batalla por SNAP para Puerto Rico en el Senado tras introducción de proyecto de ley

NUEVA YORK – Organizaciones que cabildean en el Congreso federal por la transición de Puerto Rico del Programa de Asistencia Nutricional (PAN) al de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) enfocarán sus esfuerzos próximamente en insistir para que el cambio se incluya en la versión del Farm Bill (Ley de Agricultura) que se examina en el Senado.

Ayer, el comité de Agricultura de la Cámara de Representantes dejó fuera de su proyecto la legislación presentada por el comisionado residente Pablo José Hernández Rivera (H.R.5168) para facilitar la integración de la isla a SNAP.

En entrevista exclusiva con El Diario poco antes de que eso ocurriera, Julietta Lopez, vicepresidenta de Asuntos Federales de Hispanic Federation (HF), acelantó que, junto a decenas de organizaciones y partes interesadas, presionarán para que en el Senado, donde el demócrata de Nueva York, Charles Schumer, funge como líder de esa minoría, se incluya la transición.

Schumer es uno de los tres senadores que, junto a la también neoyorquina Kirsten Gillibrand, y el de Pennsylvania, John Fetterman, introdujeron el lunes la versión hermana del proyecto de ley presentado en septiembre por Hernández Rivera.

“Ahora mismo también estamos hablando con el Senado. Esta semana, la senadora Kristen Gillibrand con el apoyo del líder de la minoría, Charles Schumer, introdujeron la legislación que acompaña la del comisionado. Tienen la misma legislación en el Senado, y tener el apoyo de Schumer significa que hay una manera en la que podemos mover esta legislación en el Farm Bill del Senado”, apostó López.

La fuente explicó que lo ideal es que el lenguaje para la transición de Puerto Rico a SNAP sea aprobado en las versiones del Farm Bill en los comités de Agricultura en ambos cuerpos, pero, que si ese no es el caso, hay otras opciones como la discusión en comité de conferencia.

“La manera más fácil (de que se le dé paso a la transición) es que esté en los dos cuerpos, pero eso, como hemos visto en varias legislaciones, ya casi no pasa…Entonces, después se puede tener una conferencia. Vamos a decir que, si la Cámara no termina con la legislación correcta, pero el Senado sí, se van a (un comité de) conferencia y trabajan juntos para determinar qué va a incluir la última versión del Farm Bill”, detalló.

“O sea, qué básicamente tendrían que ponerse a negociar en caso de que el comité del Senado apruebe la transición y la Cámara no”, indagó este medio.

“Sí, correcto”, respondió.

Ayer, luego de horas de presentación y votación de enmiendas, el comité de Agricultura en la Cámara de Representantes, presidido por el republicano de Pennsylvania, Glenn “GT” Thompson, aprobó su versión del paquete ómnibus sin la transición de PAN a SNAP.

La activista, que sigue de cerca las incidencias del debate en la Capital federal, detalló que Jahana Hayes, demócrata de Connecticut e integrante del comité, fue quien presentó la enmienda para que el H.R.5168 o “Puerto Rico Nutrition Assistance Fairness Act” fuera incluido en la legislación final. El esfuerzo, sin embargo, no prosperó.

“Si no se puede en el comité, siempre hay oportunidad en el pleno de la Cámara cuando toda la Cámara esté votando sobre la legislación, se pueden poner enmiendas, pero, obviamente, esta es una oportunidad súper importante para también tener el mensaje claro de que los ciudadanos estadounidenses en Puerto Rico tienen que tener acceso a SNAP”, resaltó López al momento de la entrevista.

López, quien laboró previamente como Directora de Divulgación en la oficina de Schumer, añadió que Angie Craig, demócrata, pero de Minnesota, es otra aliada en el llamado por equidad en fondos SNAP para los ciudadanos estadounidenses en Puerto Rico.

“Hemos podido hablar también con la miembro de alto rango del comité, la representante Angie Craig. En el comentario que hizo ella al inicio de la reunión de comité anoche (martes), ella fue clara que esto va a ser una oportunidad de verdad para hacer una legislación que le va a responder a las familias en EE.UU. y en Puerto Rico. Ella está apoyándonos y como la ‘ranking member’ también tiene la oportunidad de poner esta legislación en un escenario mucho más grande para nosotros”, indicó López.

Sobre el trámite legislativo, más allá de SNAP, precisó que habían “bastantes enmiendas que están haciendo (los representantes) que son parte del Título de Nutrición (Título IV), y ese título demora, porque es el más grande, es el 80% del Farm Bill. Hay bastantes enmiendas esperando”.

Esa parte de la ley es la que contiene el financiamiento para programas de asistencia alimentaria como SNAP.

López reconoció que, aunque la participación de Puerto Rico en el programa puede resultar costosa, implicaría mayores requisitos de supervisión que garantizarían un mejor uso de los fondos federales, que es lo que busca a fin de cuentas la Administración Trump.

“Sabemos que hay bastante gente que se opone a esta legislación porque están preocupadas por el costo. Obviamente, va a costar, pero lo que importa es que, como se escribió la legislación, vamos a tener más acceso a saber cómo se están gastando los dólares federales en Puerto Rico. Con el programa PAN hay diferentes cosas y requisitos que tiene que hacer Puerto Rico, pero esos requisitos son menos que los de SNAP. Con SNAP, cada dólar que va a Puerto Rico vamos a saber exactamente cómo se usa. En una Administración que está hablando de cómo vamos a gastar los dólares federales y que sean usados correctamente para todos los ciudadanos americanos, qué mejor legislación que la dirigida a que Puerto Rico transicione a SNAP”, expuso la experta.

López argumentó que el cambio de programas en el territorio también tendría un efecto económico en cadena que beneficiaría, no solo al territorio, sino a muchos estados.

“La otra cosa que ha sido sumamente importante es que esto no es solo para beneficiar a las familias en Puerto Rico. Si las familias en Puerto Rico pueden comprar más y alimentarse más, significa que se vende más en los estados. En estados como Arkansas y Kentucky, que producen carne, queso; son cosas que se usan todos los días en la comida, y sabemos que eso va a beneficiar bastante a los 50 estados. Eso sí ha sido algo que republicanos lo han entendido y están mirando cómo les va a beneficiar a sus estados y sus distritos”, resaltó.

“Siendo realistas, porque yo quiero llevar la información lo más claro posible, ¿cómo está el ambiente en el Senado en términos de la disposición o no de los senadores (en apoyar la transición)?”, preguntamos.

“Lo que le ha gustado bastante a los senadores son los beneficios económicos a las industrias de comida de ellos. Eso ha sido súper importante, pero la realidad es que en un Farm Bill en 2025 es difícil. Hay demasiadas diferentes cosas que la gente quiere poner en la legislación y tenemos que trabajar súper duro, pero como el líder Schumer está (apoyando) la legislación, nos da oportunidad grande de decir que esto debe tener prioridad para el Farm Bill en el Senado”, balanceó la portavoz de Hispanic Federation.

López contrastó el hecho de que no se quiera asignar más dinero a Puerto Rico para asistencia alimentaria, mientras se destinan fondos de los contribuyentes para la guerra en Irán que no fue aprobada por el Congreso.

“Todo va a costar, pero vamos a ir viendo en qué se está gastando el dinero. Cómo darle dinero a las familias estadounidenses no va a ser para lo que se va a usar nuestros impuestos. Esa es la respuesta que le damos (a los congresistas), la respuesta honesta. Ahora mismo estamos en una guerra que el Congreso no aprobó y estamos usando impuestos para eso. Nosotros estamos diciendo: ‘Congreso, ¡apruebe la transición!’, ‘miren la necesidad que existe’”, analizó.

La activista recodó que la transición, como lo sugiere la palabra, es un proceso en fases en el que habrá espacio para ajustar cualquier proceso.

“La transición completa va a ser como en 15 años. Empieza con cinco años para hacer un análisis de la gente que recibe el PAN, cómo va a ser la transición…Como se escribió la legislación, es para que sea fácil para Puerto Rico y fácil para las agencias que van a tener que estar involucradas. Después de los cinco años, cuando todo el mundo esté listo para transicionar, va a empezar la transición grupo por grupo. Vamos a decir, por ejemplo, primero los adultos de 55 a 70 años, y empiezan la transición con ese grupo, y luego, poquito a poquito, van a ir transicionando los otros grupos. Después llegamos al punto de analizar para ver que la transición va cómo debe ser…Siempre van a ver momentos para cambiar o mejorar el programa si se necesita”, abundó.

“Esto es algo que se necesita y no hay solución que no sea esa. El programa SNAP ha sido extremadamente importante para sacar familias de la pobreza y para asegurarnos que tengan alimentación. También lo va a ser para Puerto Rico. Ningún programa es perfecto. Fuera de lo que queremos para Puerto Rico seguimos trabajando para mejorar el programa a la misma vez”, puntualizó López.

Para oponerse a la transición, republicanos como Thompson han aludido a cifras de la Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO) que apuntan a que implementar SNAP en la isla tendría un impacto de unos $1,000 millones de dólares.

El proyecto presentado en el Senado, el S.3958, que es básicamente el mismo que introdujo el comisionado residente en la Cámara, cuenta al momento con 12 coauspiciadores, todos demócratas, y el independiente Bernie Sanders.

Al igual que la del comisionado, la medida senatorial enmendaría la Ley de Alimentos y Nutrición de 2008 para hacer la transición de Puerto Rico al programa de asistencia nutricional suplementaria y para otros fines.

En la Cámara Baja, la lista de coauspiciadores asciende a 31; seis de estos republicanos

