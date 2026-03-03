Puerto Rico: senadora de NY Kirsten Gillibrand presenta proyecto para transición de PAN a SNAP

NUEVA YORK – La senadora demócrata de Nueva York, Kirsten Gillibrand, introdujo este lunes legislación que busca facilitar la transición del Programa de Asistencia Nutricional (PAN) al de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) en Puerto Rico.

Gillibrand presentó la “Ley de Equidad en la Asistencia Nutricional de Puerto Rico” en conjunto con el líder de los demócratas en el Senado, Charles E. Schumer, también de NY; y John Fetterman, de Pennsylvania.

El comunicado en el que se anuncia el proyecto de ley señala que la “legislación histórica abordaría las desigualdades en la asistencia alimentaria a los puertorriqueños al permitir que Puerto Rico participe plenamente en SNAP”.

Tanto el comisionado residente de Puerto Rico en Washington D.C., Pablo José Hernández, la oficina de la Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico (PRFAA), así como otras partes interesadas, habían adelantado a El Diario que Gillibrand trabajaba en la versión de la medida en el Senado.

La legislación de los demócratas en el Senado es la pieza hermana de la presentada por Hernández Rivera en la Cámara en septiembre del año pasado.

La propuesta legislativa modifica la Ley de Alimentación y Nutrición de 2008 para que la isla se integre al programa.

Gillibrand dijo que presentó el proyecto porque la exclusión de Puerto Rico del SNAP ha castigado innecesariamente a los puertorriqueños, “privándolos de beneficios nutricionales esenciales y miles de millones de dólares en fondos para la isla”.

“La vital Ley de Equidad en la Asistencia Nutricional de Puerto Rico corregiría esta injusticia al permitir que los puertorriqueños participen en el SNAP y reciban el SNAP para Desastres (D-SNAP) tras desastres naturales y otras emergencias. Me enorgullece liderar la iniciativa para la aprobación de esta legislación y seguiré luchando hasta que los puertorriqueños tengan los mismos beneficios que se les otorgan a otros ciudadanos estadounidenses”, declaró la senadora mediante el parte de prensa.

Schumer también consideró que la exclusión de Puerto Rico de SNAP durante décadas es injusta.

“Me enorgullece defender esta legislación junto con la senadora Gillibrand para corregir errores del pasado, permitiendo que nuestros conciudadanos en Puerto Rico participen plenamente en el SNAP y garantizando que el pueblo puertorriqueño tenga el pleno acceso a los recursos federales que merece”, afirmó.

Fetterman, por su parte, planteó que SNAP es un “recurso vital fundamental” para que los ciudadanos estadounidenses en el territorio no pasen hambre. “Todos pasamos hambre y no deberíamos castigar a las personas cuando necesitan comida”, expuso el senador. “Me enorgullece apoyar la Ley de Equidad en la Asistencia Nutricional de Puerto Rico para que los programas de nutrición del USDA sean más justos y accesibles”, añadió.

Por su parte, el comisionado residente dijo que la acción legislativa en el Senado está estrechamente ligada con los esfuerzos que ha realizado en la Cámara “para abordar los desafíos del costo de vida que enfrentan los puertorriqueños”.

“Felicito a la senadora Gillibrand por su liderazgo al presentar la ley complementaria del Senado y fortalecer este esfuerzo para mejorar la asequibilidad en Puerto Rico”, agregó Hernández Rivera quien en días recientes encabezó una delegación congresional en la isla para presentar la Agenda de asequibilidad de la Nueva Coalición Demócrata.

La gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González, resaltó que la transición, no solo se trata de mayor asistencia alimentaria, sino de desarrollo económico.

“Además de brindar mayor asistencia con beneficios, el SNAP ofrece oportunidades de desarrollo económico a través de la educación, la capacitación y el empleo, y ofrece una sólida asistencia tras desastres naturales y de otra índole. Por eso, Puerto Rico necesita una transición del PAN al SNAP, un objetivo que apoyo y en el que he trabajado durante muchos años, primero como miembro del Congreso y ahora como gobernadora”, indicó.

Los impulsores de la transición buscan que la medida sea incluida entre las medidas que formarán parte de la nueva Farm Bill o Ley de Agricultura que se ha estado extendiendo en el Congreso desde el 2023 por falta de consenso entre demócratas y republicanos sobre su contenido.

El proyecto de ley encabezado por Gillibrand dispone para que el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) presente un plan de operación, provea asistencia técnica y certifique el cambio de programas.

“A más tardar 180 días después de recibir un plan operativo descrito en el inciso (a), el secretario (de USDA) aprobará dicho plan si cumple con los requisitos de un plan estatal para un programa de asistencia nutricional suplementaria… Si el secretario no aprueba dicho plan, el secretario proporcionará, a más tardar 30 días después de su desaprobación, una declaración que especifique cada uno de los requisitos que no cumplió dicho plan”, establece el texto de la legislación presentada en el Senado.

Si el secretario aprueba el plan, deberá certificar al Congreso, no más tarde de 90 días después, que Puerto Rico califica para participar en el programa.

Según el borrador de la legislación, el periodo de implementación sería de 5 años después de la fecha de vigencia de las enmiendas realizadas a la ley de 2008 o en la fecha en la que el secretario de USDA determine que Puerto Rico ya no necesita operar la subvención en bloque consolidada para completar la transición, lo que ocurra primero.

El texto de la legislación señala además que las modificaciones realizadas por la ley entrarán en vigor 10 años después de la fecha de promulgación de la misma.

La subvención en bloque que aplica a Puerto Rico desde los años 80 implica una cantidad menor para asistencia alimentaria en el territorio, a pesar de los niveles más altos de pobreza y de inseguridad nutricional si se compara con otras jurisdicciones en territorio continental.

Bajo el PAN, Puerto Rico tampoco tiene flexibilidad para aumentar las partidas en casos de desastres naturales como huracanes y terremotos a menos que intervenga el Congreso.

Actualmente, aproximadamente, 1.5 millones de residentes en la isla se benefician del PAN, lo que es equivalente a la mitad de la población.

La Ley de Equidad en la Asistencia Nutricional de Puerto Rico fue endosada por Hispanic Federation, Coalition for Food Security, MAZON: A Jewish Response to Hunger y Bread for the World.

“Durante más de cuatro décadas, las familias estadounidenses en Puerto Rico han sufrido un trato desigual en los programas federales de asistencia nutricional, lo que ha provocado que cientos de miles de familias pasen hambre debido a que la asistencia nutricional no logra satisfacer el creciente costo de los alimentos”, declaró Charlotte Gossett Navarro, directora general de la Federación Hispana (Hispanic Federation) en Puerto Rico.

“La Federación Hispana ha abogado durante mucho tiempo por la inclusión de Puerto Rico en el SNAP, y la Ley de Equidad en la Asistencia Nutricional de Puerto Rico, impulsada por la senadora Gillibrand, representa un paso crucial para lograrlo. El Congreso debe aprovechar esta oportunidad e incluir la transición de Puerto Rico del PAN al SNAP en la Ley Agrícola”, agregó la portavoz.

No es la primera vez que Gillibrand presenta legislación a los fines de facilitar la transición del PAN al SNAP en el archipiélago. La demócrata ha hecho lo propio en otras sesiones.

Sin embargo, los esfuerzos en ambos cuerpos se han descarrillado, principalmente, por la oposición de los republicanos, muchos de los que señalan el costo que implicaría la integración de Puerto Rico a SNAP.

La legislación de Hernández Rivera al momento cuenta con 31 coauspiciadores; seis de estos son republicanos.

Este martes, se supone que el Comité de Agricultura de la Cámara de Representantes voté por la versión republicana de la Farm Bill o Ley de Agricultura.

Como parte del trámite, se espera que se considere una enmienda de la representante demócrata de Minnesota, Angie Craig, para incluir la legislación de Hernández Rivera.

Sin embargo, lo más probable es que el cambio sea derrotado en parte por la reticencia de líderes como el presidente del organismo, Glenn “GT” Thompson, republicano de Pennsylvania.

El borrador del paquete omnibús en la Cámara excluyó la transición.

En declaraciones a este rotativo, una portavoz del comité de Agricultura dijo que por “limitaciones presupuestarias” no se le daría paso a la integración de Puerto Rico al programa federal en el proyecto de ley para reautorizar Farm Bill.

“Debido a limitaciones presupuestarias, no fue posible extender el SNAP a Puerto Rico en la Ley Agrícola, Alimentaria y de Seguridad Nacional de 2026, junto con varias otras prioridades del presidente Thompson. La gobernadora Jenniffer González-Colón ha sido una firme defensora de Puerto Rico, y el presidente espera seguir trabajando con ella”, anticipó la fuente en declaraciones escritas a este medio el 17 de febrero.

