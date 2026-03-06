Lotería de Nueva York en vivo: resultados y ganadores del jueves 5 de marzo de 2026

Aquí tienes los números ganadores del sorteo de NY Lotto, Win 4, Take 5, Cash4Life de la Lotería de Nueva York de hoy jueves 5 de marzo.

La Lotería de Nueva York (New York Lottery) ofrece muchas modalidades de juego a sus jugadores. Los juegos de sorteo incluyen NY Lotto, Pick 10, Numbers, Win 4, Take 5 y Cash4Life.

Números ganadores de Pick10 del jueves 5 de marzo

Los números ganadores son: 03 06 11 16 20 22 25 27 38 39 45 48 49 58 60 62 64 70 75 76

Números ganadores de Numbers del jueves 5 de marzo

Combinación mediodía: 01 02 09

Combinación noche: 04 04 07

Números ganadores de Win 4 del jueves 5 de marzo

Combinación mediodía: 06 01 03 09

Combinación noche: 08 06 08 01

Números ganadores de Take 5 del jueves 5 de marzo

Combinación mediodía: 11 24 25 29 39

Combinación noche: 03 05 20 30 36

Consejos para incrementar tus opciones de ganar la lotería

Aunque la lotería es un juego de azar, existen algunas estrategias que pueden mejorar las posibilidades de lograr premio en los juegos de la Lotería de Nueva York.

Primeramente, es muy útil buscar las estadísticas de los números ganadores en sorteos anteriores. Hay ciertos números que pueden tener más probabilidad de ser sorteados que otros y conocer estas tendencias puede ayudar a la hora de elegir los números que vas a jugar.

En segundo lugar, jugar de forma regular y hacerlo en varios juegos. Al variar las opciones de juego, los jugadores aumentan sus posibilidades de ganar en diferentes juegos.

Por último, se recomienda planear un presupuesto que seguir fielmente. No se debe gastar más dinero del que se pueda permitir en la lotería, pues esto podría llevar a dificultades financieras.

Cómo reclamar tus premios de la lotería de Nueva York

Canjear tu premio dela lotería de Nueva York es un proceso sencillo, pero hay que seguir algunas instrucciones para asegurarse el pago completo sin incidencias.

Los premios de un máximo de $600 se pueden cobrar directamente en cualquier establecimiento autorizado de la Lotería de Nueva York. Para premios más grandes, antes hay que cumplimentar un formulario de reclamo y presentar el boleto ganador en la oficina central de la Lotería de Nueva York en Schenectady o en cualquier sucursal regional de la Lotería de Nueva York.

Es importante tener en cuenta que las ganancias de la lotería están sujetas a impuestos federales y estatales, por lo que se debe estar preparado para pagar una parte de las ganancias en impuestos.

Los mayores ganadores de la Lotería de Nueva York

La Lotería de Nueva York ha creado muchos ganadores a lo largo de los años, muchos de ellos multimillonarios.

Desde abril de 2023, hay un nuevo mega millonario en Queens, Nueva York: allí, una persona acertó los seis números para llevarse el premio mayor de $476 millones de dólares de la lotería Mega Millions compró el ticket en el vecindario Ozone Park.

En 2011, una pareja de Long Island acertó otro gran premio de la Lotería de Nueva York en la historia, en concreto, la increíble cifra de $319 millones de dólares en Mega Millions. Años antes, en 2018, un trabajador de la construcción de Staten Island ganó $245,6 millones de dólares en Powerball, convirtiéndose en el mayor ganador individual de la Lotería de Nueva York.

Otros grandes participantes que se hicieron millonarios gracias a la Lotería fueron un hombre de Brooklyn que ganó $298 millones de dólares en Powerball en 2019 y un hombre de Queens que ganó $343,9 millones de dólares en Mega Millions en 2018.

¿Cuáles son las posibilidades de ganar en la Lotería de Nueva York?

Las probabilidades de ganar depende del juego, pero en general, las posibilidades de ganar en la Lotería de Nueva York son bajas. Por ejemplo, las probabilidades de ganar en Mega Millions son de aproximadamente 1 en 302 millones, mientras que las probabilidades de ganar en el NYL Midday Numbers solo son de aproximadamente 1 en 1,000.

