Enviar dinero a Latinoamérica desde EE.UU.: cómo pagar menos comisiones

Pese a las condiciones económicas complicadas que persisten en Estados Unidos, día con día millones de hispanos envían dinero a sus familias en sus países de origen. Sin embargo, muchos terminan pagando más comisiones de las necesarias.

Por ello, muchos expertos en finanzas recomiendan comparar servicios, revisar el tipo de cambio y evitar cargos ocultos como las medidas más importantes para ayudarte a ahorrar dinero en cada transferencia.

De acuerdo con el Banco Mundial, las remesas hacia América Latina y el Caribe superaron los $174,400 millones de dólares en 2025, y el costo promedio de enviar dinero ronda el 6% del monto transferido, lo que significa que pequeños cambios en las tarifas pueden representar decenas de dólares al año para los migrantes.

El peso económico de las remesas en América Latina

Las remesas son una de las principales fuentes de ingreso para varios países de la región.

Según datos del Banco Mundial, países como México, Guatemala, Honduras y El Salvador reciben cada año miles de millones de dólares provenientes de trabajadores migrantes:

El Banco de México reportó que el país recibió más de $61,191 millones de dólares en remesas en 2025. Si bien este dato representa una caída respecto a años anteriores. El dato concreto es que las remesas son una de las principales fuentes de ingresos de estos países.

“Las remesas siguen siendo un motor clave para muchas economías latinoamericanas”, señaló el Banco Mundial en su informe anual sobre migración y desarrollo. De hecho, para muchas familias, estos envíos ayudan a cubrir gastos básicos como alimentos, vivienda, educación y salud.

¿Cuánto dinero se pierde en comisiones?

Aunque enviar dinero al extranjero es cada vez más sencillo gracias a las plataformas digitales, las comisiones varían considerablemente, aunque el promedio a nivel global por el envío de remesas oscila el 6% del monto enviado, de acuerdo con el Banco Mundial.

A nivel práctico, una transferencia de $300 dólares podría generar cargos cercanos a $18 dólares, dependiendo del servicio utilizado.

“La competencia entre proveedores ha reducido costos en los últimos años, pero las tarifas siguen siendo una preocupación para los migrantes”, detalla el organismo en su reporte sobre remesas.

Cómo pagar menos al enviar dinero

Para encontrar las mejores condiciones para el envío de remesas, los expertos en finanzas personales recomiendan varios pasos para reducir las comisiones:

Comparar tarifas entre los diferentes servicios de transferencia

Revisar el tipo de cambio ofrecido

Evitar envíos urgentes salvo casos de emergencia

Usar plataformas digitales que suelen tener menores costos

Consultar promociones o descuentos temporales

Según la Oficina para la Protección Financiera del Consumidor (CFPB) de Estados Unidos, los consumidores tienen derecho a conocer con claridad el costo total de la transferencia antes de enviar dinero.

“La ley exige que los proveedores de remesas informen las tarifas y el tipo de cambio antes de completar la operación”, establece la agencia federal en su guía para consumidores.

Las aplicaciones con mejores condiciones para el envío de remesas

En los últimos años, las aplicaciones móviles han cambiado la forma en que los migrantes envían dinero. Estas plataformas permiten realizar transferencias en minutos y con tarifas más bajas que los servicios tradicionales.

Entre las ventajas que suelen ofrecer se encuentran:

Transferencias más rápidas

Tarifas transparentes

Seguimiento digital de las operaciones

“La digitalización está transformando el mercado de remesas”, explicó el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Sin embargo, los expertos recomiendan verificar siempre la seguridad y reputación del proveedor antes de utilizar una aplicación.

Lo que realmente puede encarecer una remesa

Uno de los factores menos visibles para los consumidores es el tipo de cambio.

Algunos servicios anuncian tarifas bajas, pero aplican un tipo de cambio menor al promedio, lo que reduce el dinero que recibe la familia en el país de destino y aumenta sus ganancias.

En términos prácticos, incluso una diferencia pequeña en el tipo de cambio puede traducirse en varios dólares menos para el destinatario. Por ello, la CFPB y otras organizaciones de protección al consumidor recomiendan comparar tanto la tarifa como el monto final antes de hacer un envío.

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre el costo por el envío de remesas desde Estados Unidos:

¿Cuánto cuesta enviar dinero a América Latina desde Estados Unidos?

El costo promedio global ronda el 6% del monto enviado, según el Banco Mundial, aunque varía dependiendo del proveedor.

¿Las aplicaciones digitales son más baratas?

En muchos casos, sí. Estas plataformas suelen ofrecer tarifas más bajas que algunos servicios tradicionales.

¿Qué factores influyen en el costo de una remesa?

Las comisiones, el tipo de cambio y la velocidad de la transferencia son los principales factores.

¿Es seguro enviar dinero por internet?

Sí, siempre que se utilicen proveedores regulados y reconocidos en el mercado.

¿Dónde se pueden comparar tarifas de remesas?

El Banco Mundial y la CFPB ofrecen herramientas para comparar costos entre proveedores.

Conclusión

El envío de remesas continúa siendo una herramienta vital para millones de familias en América Latina. Aunque las transferencias internacionales son cada vez más accesibles, las comisiones y el tipo de cambio marcan la diferencia entre el dinero que se envía y el que recibe el destinatario.

Para quienes envían dinero con frecuencia, comparar proveedores y revisar cuidadosamente los costos representa un ahorro importante a lo largo del año.

Sigue leyendo:

– Nuevo impuesto hará más caro enviar dinero fuera de EE.UU.

– Secretario del Tesoro confirma que recortarán reembolsos por impuestos a inmigrantes

– Esta es la nacionalidad que más remesas envió desde EE.UU. y rompió récord