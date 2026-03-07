Guatemalteco que ingresó a unos 20,000 migrantes indocumentados a EE.UU. se declara culpable

LOS ÁNGELES – Un guatemalteco, que lideraba una de las mayores organizaciones de tráfico de personas desde Centroamérica al traer a unos 20,000 inmigrantes a Estados Unidos, se declaró culpable este viernes en un tribunal federal de Los Ángeles, informó el Departamento de Justicia (DOJ).

Eduardo Domingo Renoj-Matul, de 52 años, también conocido con los alias del “Turko”, el “Jefe”, el “Patrón” y el “Gallo”, se declaró culpable por un cargo de conspiración para traer extranjeros a Estados Unidos ilegalmente, transportarlos dentro de Estados Unidos y albergarlos con fines de lucro.

El guatemalteco, que residía en Los Ángeles y fue detenido el año pasado, admitió que la organización que lideraba trasladó desde Guatemala y otros países a aproximadamente 20,000 inmigrantes indocumentados entre 2019 y julio de 2024.

De acuerdo con documentos judiciales, los socios de Renoj-Matul en Guatemala solicitaban pagos entre $15,000 y $18,000 dólares por cada indocumentado que fuera traído ilegalmente a Estados Unidos.

El guatemalteco trabajó primero para la organización y luego asumió el puesto de líder de la misma, especializándose en el contrabando de inmigrantes indocumentados de Guatemala a Estados Unidos, según el acuerdo de culpabilidad.

Además, coordinó con organizaciones mexicanas que aceptaban transportar a los indocumentados guatemaltecos desde el sur de México hasta EE.UU..

Dentro de EE.UU., la banda de Renoj-Matul tenía equipos de conductores que transportaban a los inmigrantes entre las ciudades y operadores de casas de seguridad donde se les retenía por cierto tiempo.

El indocumentado admitió haber coordinado el transporte de indocumentados a Alabama, Colorado, Delaware, Florida, Georgia, Illinois, Misisipi, Nueva York, Tennessee, Virginia y la capital estadounidense.

Renoj-Matul también se declaró culpable por mantener a un inmigrante secuestrado por dos meses en una casa de seguridad en Los Ángeles, después que un tercero incumpliera con un pago.

La banda amenazó a la madre de la víctima con hacerle daño, incluso advirtiéndole que “volvería a casa en una caja” si no pagaba la deuda.

En otro caso de secuestro, Renoj-Matul admitió haber mantenido como rehén a una guatemalteca, entre abril y julio de 2024, a la que amenazó de muerte si no pagaba una tarifa por su liberación.

Renoj-Matul enfrenta una máxima sentencia de cadena perpetua.

En relación con este caso esperan juicio ​​José Paxtor-Oxlaj, de 45 años, conductor de la organización, acusado por un accidente automovilístico ocurrido en noviembre de 2023 en Oklahoma que mató a siete inmigrantes, incluido un niño de 4 años, y Cristóbal Mejía-Chaj, de 50 años, presunto brazo derecho de Renoj-Matul.

