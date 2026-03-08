¿Ahuyentará Nueva York a las personas más adineradas si se aprueban más impuestos a los ricos?

La idea de aumentar los impuestos sobre la renta a los residentes más acaudalados de la Gran Manzana con el fin de maximizar la financiación del presupuesto municipal, y en particular de los programas sociales dirigidos a los sectores más desfavorecidos, no es una novedad en la historia reciente de la ciudad de Nueva York.

Con la aparición del alcalde Zohram Mandani en el panorama político, este postulado parece haber resurgido con mayor vigor. No obstante, en la actualidad, y basándose en datos concretos y experiencias previas, algunas investigaciones recientes sugieren que la “imposición fiscal a los millonarios” no garantiza necesariamente resultados positivos.

El principal efecto “perverso” claramente ponderado, es que se impulsa a los millonarios a mudarse a estados con impuestos más bajos.

Asi lo demuestra un nuevo informe, elaborado por E.J. McMahon, investigador adjunto del Instituto Manhattan, que concluye que el sistema de impuestos sobre la renta de Nueva York se ha vuelto cada vez más dependiente de un pequeño número de millonarios, cuyos ingresos están desproporcionadamente vinculados a ganancias de capital e inversiones volátiles.

“Durante más de una década, la estrategia de recaudación de impuestos de Nueva York ha sido gravar a los ricos. Sin embargo, concentrar toda la base impositiva del estado en una porción tan pequeña de la población crea una grave una situación de vulnerabilidad financiera”, demuestra con datos certeros este reporte de este centro de investigación que se dedica desde 1973 a analizar políticas públicas, economía y gobierno urbano.

Se proyecta que las recientes propuestas de los legisladores y empujadas por el alcalde para reducir la crisis presupuestaria de la Ciudad de Nueva York, para aumentar aún más las tasas impositivas, sólo agravarán la inestabilidad fiscal del estado. Y lo más grave fomentarán una mayor emigración de ingresos e inversiones.

La tendencia que muestra este reporte académico, titulado ‘La política neoyorquina de impuestos a los ricos’, es que dado que el límite federal a las deducciones de impuestos estatales y locales (SALT) limita la cantidad que los contribuyentes pueden deducir, las personas con altos ingresos ya no pueden compensar la mayor parte de sus impuestos de Nueva York en sus declaraciones federales.

Como resultado, los aumentos de impuestos estatales, una característica histórica del enfoque fiscal de Nueva York, recaen en mayor medida sobre los residentes, lo que refuerza la justificación financiera para mudarse a estados con impuestos más bajos que hace tan solo unos años.

McMahon argumenta “que la estabilidad financiera a largo plazo en Nueva York requerirá que el estado se reoriente, dejando de depender de las personas con altos ingresos y adoptando una estructura tributaria competitiva y predecible”.

“No hay una migración”

En contraste, otros reportes como el Estado de le Economía 2025 divulgado por la Corporación de Desarrollo Económico de NYC, se explaya en advertir que hasta ahora no hay evidencias de una fuga generalizada de millonarios de Nueva York impulsada únicamente por impuestos altos.

Si bien una menor proporción de millonarios ha cambiado su residencia en ciertos años, especialmente durante la pandemia, la gran mayoría sigue en el estado, por muchos factores. El trabajo, la familia, la calidad de vida, las redes económicas influyen más en su decisión de quedarse o moverse que la variación de tasas impositivas.

“Ha surgido una narrativa de que los millonarios están huyendo de Nueva York hacia zonas de menor costo, los datos muestran que el estado tiene más millonarios ahora que antes de la pandemia, a pesar de que unos 6,000 se fueron en 2020 y 2021”, pondera el análisis.

Además, se adiciona que el estado de Nueva York tiene 12,000 millonarios más ahora en comparación con la era prepandemia.

Asimismo, un análisis reciente del Instituto de Política Fiscal (FPI) reveló que en 2023, quienes más ganan (definidos por el FPI como hogares con ingresos de al menos $500,000) tienen menos probabilidades que cualquier otro grupo de ingresos de migrar fuera de Nueva York.

La nueva propuesta

El proyecto de ley S4437, presentado en 2025 por el senador Andrew Gounardes y apoyado por la senadora colombo estadounidense Jessica Ramos, en la Legislatura de Nueva York, propone aumentar los impuestos a los contribuyentes de mayores ingresos.

La iniciativa duplicaría la tasa máxima estatal para quienes ganan más de $5 millones al año, fijándola en 10.8%, y crearía un tramo superior de 11.4% para ingresos superiores a $25 millones.

Además, introduciría nuevos tramos impositivos a partir de $500,000, concentrando los aumentos en los contribuyentes más adinerados mientras se mantienen los tramos más bajos sin cambios.

“Nuestro sistema fiscal ha evolucionado para beneficiar a los muy ricos. La mayoría de los estadounidenses apoya impuestos más altos a la clase más adinerada, y en Nueva York más de dos tercios de los votantes dicen que el gobierno debería elevar impuestos a las corporaciones y a los más ricos para mejorar los servicios para los neoyorquinos”, defiende el legislador.

Ideas muy populares

Una reciente encuesta de Siena College encontró que la mayoría de los neoyorquinos respaldan la propuesta del alcalde Mamdani, de aumentar los impuestos a los residentes más ricos de la ciudad. Según el sondeo, 54% de los votantes considera que la legislatura estatal debería aprobar un aumento de impuestos para quienes ganan más de $1?millón al año. Sólo el 29% se opone a esta idea.

El apoyo es aún mayor entre los votantes de la Gran Manzana: 62% respalda la medida.

El mandatario municipal plantea esta política como alternativa a un aumento generalizado de impuestos a la propiedad para cubrir un déficit de aproximadamente $5 mil millones. Aunque Hochul ha rechazado nuevos aumentos de impuestos, la encuesta indica que el público está del lado del alcalde.

La encuesta se realizó entre el 23 y 26 de febrero de 2026.

“Unos pocos pagan por todo”

En las calles y en razonamientos de líderes electos, se podría estar escuchando constantemente la idea de que los ricos “casi no pagan impuestos”, pero este reporte del Instituto Manhattan expone lo contrario.

Este análisis académico recuerda que desde 2009, Nueva York ha concentrado gran parte de su impuesto sobre la renta en los contribuyentes de mayores ingresos, un movimiento popularizado recientemente por el lema “¡Gravar a los ricos!” en los mítines del entonces candidato Zohran Mamdani.

La tendencia alcanzó su punto máximo en 2021, cuando se implementó la mayor subida de la tasa marginal en décadas: los residentes con ingresos superiores a $1 millón enfrentan hoy las tasas más altas desde los años 80.

Según datos del Departamento de Tributación y Finanzas, en 2023, los 68,570 hogares con ingresos de más de $1 millón generaron 41% del total de impuestos sobre la renta del estado, pese a representar solo 0.7% de los contribuyentes.

En la Gran Manzana, 34,280 millonarios aportaron 37% del impuesto local, siendo apenas 0.9% del total de la población.

A juicio del informe presentado por E.J. McMahon esta concentración fiscal hace que la base de ingresos del estado sea más volátil, ya que gran parte proviene de ganancias de capital que pueden variar drásticamente.

Por ejemplo, la Gran Recesión de 2007–2009 mostró esta vulnerabilidad: los ingresos del 1% más rico cayeron 37% en dos años.

El analista de este centro de investigación recomienda que Nueva York revierta las subidas de impuestos de 2021 para las personas con altos ingresos, según un calendario definido y reestablezca los ajustes automáticos por inflación en los tramos impositivos y garantizar una mayor transparencia y estabilidad para los contribuyentes de todos los niveles de ingresos.

