Burger King dará productos gratis todos los días por una semana

El cambio al horario de verano suele alterar la rutina de muchas personas, especialmente en las mañanas. Para hacer más llevadero ese ajuste, la cadena de comida rápida Burger King anunció una promoción especial que ofrecerá productos gratis durante siete días consecutivos a quienes formen parte de su programa de recompensas.

Promoción especial por el cambio de horario

La oferta estará disponible del 8 al 14 de marzo y forma parte del programa Royal Perks de Burger King.

Durante ese periodo, los clientes podrán obtener un producto gratuito cada día al realizar una compra mínima de $3.

La promoción solo estará disponible mediante pedidos realizados en la aplicación móvil o en línea, por lo que es necesario ser miembro del programa Royal Perks para aprovechar los beneficios.

Los productos gratis de cada día

Burger King anunció una lista específica de artículos que los clientes podrán recibir gratis durante la semana promocional.

La promoción comienza el 8 de marzo con un Breakfast Burrito Jr. gratis al realizar una compra mínima de $3.

El 9 de marzo, los miembros del programa podrán obtener un Croissan’wich gratis bajo las mismas condiciones de compra.

Para quienes prefieren empezar el día con cafeína, el 10 de marzo se ofrecerá un café helado mediano gratuito con una compra de al menos $3.

El 11 de marzo, la promoción incluye cinco piezas de French Toast Sticks gratis.

El 12 de marzo, los clientes podrán recibir una orden grande de hash browns sin costo adicional al cumplir con el requisito de compra.

El 13 de marzo, el producto gratuito será un Sausage, Egg & Cheese Biscuit.

Un cierre dulce para la semana

La promoción termina el 14 de marzo, fecha que coincide con el llamado Pi Day.

Ese día, los miembros de Royal Perks podrán elegir entre un Hershey’s Sundae Pie o un Cinnamon Apple Pie gratis con una compra mínima de $3.14.

Otras promociones adicionales

Burger King también anunció otra oferta especial para los miembros del programa.

Durante esa misma semana, los clientes podrán canjear un café caliente pequeño por 150 puntos del programa –conocidos como Crowns– en lugar de los 200 puntos que normalmente cuesta.

Además, la cadena adelantó otra promoción para el 17 de marzo con motivo del Día de San Patricio.

En esa fecha, los miembros de Royal Perks podrán comprar una orden grande de onion rings por solo $2.

Con estas promociones, la compañía busca atraer a los clientes durante la temporada del cambio de horario y ofrecer incentivos para utilizar su aplicación y programa de recompensas.

