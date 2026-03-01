Granjero dice que McDonald’s lo vetó por llegar al drive-thru en una carreta tirada por caballos

Lo que comenzó como una parada rutinaria para comprar comida rápida terminó en polémica en la localidad de Powell, Wyoming, cuando un agricultor local decidió entrar al autoservicio de McDonald’s a bordo de una carreta jalada por caballos.

De acuerdo con el medio local Cowboy State Daily, Allen Hatch acudió este mes al restaurante mientras realizaba varias diligencias en la ciudad.

En lugar de conducir una camioneta, llegó en un vagón tirado por dos caballos de trabajo llamados Coal y Onyx, de 12 y 13 años, respectivamente, a quienes entrena para labores agrícolas y paseos en carreta.

Hatch explicó que su visita al pueblo no tenía como único propósito comprar alimentos. “Necesitaba algunas piezas en Ace Hardware y alimento en Murdoch’s, y los caballos necesitaban recorrer algunos kilómetros”, comentó.

El trayecto formaba parte de su proceso de entrenamiento para acostumbrar a los animales al tráfico y a entornos cotidianos.

Mientras transitaba por la ciudad, decidió detenerse en McDonald’s para comer algo rápido y, de manera espontánea, dirigió la carreta hacia el carril del drive-thru.

Según su versión, la reacción inicial del personal fue positiva. “La joven en la primera ventanilla estaba muy emocionada”, relató Hatch, y añadió que otro empleado pensó que era genial.

Sin embargo, la actitud cambió cuando intervino la gerencia del establecimiento. Hatch aseguró que el gerente citó la política corporativa de la empresa, que restringe el servicio de autoservicio exclusivamente a vehículos motorizados.

“Existe una política de la compañía que impide tener ganado en el drive-through por motivos de responsabilidad”, explicó el agricultor.

Entre las preocupaciones señaladas se encontraban riesgos sanitarios y de seguridad asociados con la presencia de animales en un espacio diseñado para vehículos.

Las directrices corporativas de McDonald’s establecen que los carriles de autoservicio están destinados a automóviles, camionetas, camiones, ciclomotores, motocicletas y scooters de movilidad aptos para circular, y que no se permite el acceso a animales, bicicletas ni peatones por razones de salud y seguridad.

Aunque Hatch logró completar la compra y recibir su pedido, aseguró que el mensaje fue claro. “Hemos sido vetados de McDonald’s”, afirmó, utilizando la expresión “86ed”, común en inglés para indicar expulsión o prohibición de servicio.

Los caballos, llamados Coal y Onyx, fueron adquiridos por Hatch en una granja de Tennessee y todavía se encuentran en proceso de adaptación a su nuevo rol.

El agricultor destacó que la experiencia, aunque inusual, cumplió su objetivo principal. “Se trata de asegurarnos de que sean seguros en el tráfico”, explicó, subrayando que los caballos manejaron la situación adecuadamente.

Hatch indicó que continuará utilizando a los animales para trabajos en la granja, paseos en carreta y entrenamiento de mulas jóvenes.

Sin embargo, dejó claro que no tiene intención de repetir la experiencia en el restaurante.

“Después de esa experiencia”, declaró, “no volveré a honrarlos con mi presencia”.

