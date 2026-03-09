Por qué algunas personas dejan un ajo junto a la cama antes de dormir: la explicación del Feng Shui

En muchas culturas, el dormitorio no solo es el espacio donde se descansa, sino también un lugar clave para el equilibrio emocional y energético. Tradiciones milenarias sostienen que el ambiente donde dormimos puede influir directamente en la calidad del sueño, el estado de ánimo y la sensación de bienestar al despertar.

Dentro de estas prácticas, el Feng Shui, una antigua filosofía china dedicada a armonizar la energía de los espacios, propone pequeños rituales cotidianos que buscan crear entornos más equilibrados. Entre ellos destaca un gesto simple y curioso que ha ganado popularidad en redes sociales y conversaciones sobre bienestar: dejar un ajo al lado de la cama antes de dormir.

Aunque para muchos pueda parecer una superstición o una costumbre llamativa, dentro de diversas tradiciones energéticas, el ajo tiene un fuerte simbolismo asociado a la protección, la limpieza del ambiente y la absorción de energías negativas.

El significado del ajo en las tradiciones energéticas

El ajo ha sido considerado durante siglos un elemento protector en distintas culturas del mundo. Desde Europa hasta Asia y América Latina, este alimento se ha utilizado en rituales populares vinculados a la salud, la purificación del hogar y la protección espiritual.

En el contexto del Feng Shui y otras prácticas energéticas, el ajo se interpreta como un símbolo capaz de ayudar a neutralizar vibraciones densas o ambientes cargados. Según estas creencias, su presencia cerca del lugar donde se duerme podría favorecer una sensación de calma y seguridad durante la noche.

Para quienes siguen estas tradiciones, el momento de dormir es especialmente importante desde el punto de vista energético. La noche se considera una etapa de renovación, en la que el cuerpo y la mente liberan tensiones acumuladas durante el día.

Por esta razón, los pequeños rituales antes de acostarse, como ordenar el dormitorio, ventilar el ambiente o colocar objetos simbólicos, se interpretan como una forma de preparar el espacio para un descanso más profundo.

Dónde colocar el ajo para favorecer el descanso

De acuerdo con las recomendaciones más difundidas dentro del Feng Shui, la ubicación del ajo es un detalle importante para que el objeto cumpla su función simbólica.

Uno de los lugares más mencionados es la mesa de noche o mesa de luz. Allí se puede colocar un diente de ajo o un ajo entero cerca de la cabecera de la cama. Según estas creencias, esta posición permitiría que el objeto actúe como una especie de “escudo energético”, ayudando a bloquear influencias negativas del entorno.

Otra opción es situarlo en un pequeño recipiente o plato cerca del área donde la persona duerme. Lo importante, señalan quienes practican estas tradiciones, es que el ajo permanezca visible y cerca del espacio de descanso.

También hay quienes utilizan este ritual cuando sienten que el ambiente del dormitorio está cargado de estrés, preocupación o inquietud emocional. En esos casos, el ajo se interpreta como un símbolo de purificación nocturna que ayuda a restablecer la armonía del lugar.

Lugares donde no se recomienda colocarlo

Así como se sugieren ciertas ubicaciones, las prácticas energéticas también indican lugares donde no conviene poner el ajo.

Uno de ellos es debajo de la cama. Según el Feng Shui, los objetos escondidos o acumulados bajo el colchón pueden interferir con la circulación del “chi”, el flujo de energía vital que, según esta filosofía, debe moverse libremente dentro del dormitorio.

Colocar el ajo en un espacio oculto, además, iría en contra de su función simbólica, ya que se considera que debe permanecer visible para que su presencia represente protección y equilibrio.

Por el mismo motivo, tampoco se aconseja esconderlo dentro de cajones o armarios.

La importancia de mantener el dormitorio en equilibrio

Más allá del ritual del ajo, el Feng Shui enfatiza que el descanso depende en gran medida del orden y la energía general del dormitorio.

Algunas de las recomendaciones más habituales incluyen mantener el espacio limpio y ventilado, evitar el exceso de objetos cerca de la cama y permitir que la energía circule sin obstáculos.

También se sugiere prestar atención a la iluminación, los colores y la disposición de los muebles, ya que todos estos elementos pueden influir en la sensación de calma dentro del ambiente.

Otro consejo común es no acumular objetos debajo de la cama, ya que esto podría generar una sensación de bloqueo energético o inquietud durante la noche.

Un ritual simbólico que convive con hábitos saludables

Aunque no existe evidencia científica que demuestre que el ajo tenga efectos energéticos reales en el ambiente, muchas personas encuentran valor en estos rituales como herramientas simbólicas para crear rutinas de relajación antes de dormir.

En ese sentido, colocar un ajo junto a la cama puede funcionar como un recordatorio de la intención de descansar mejor y de dedicar unos minutos al bienestar personal antes de acostarse.

Especialistas en sueño suelen coincidir en que los rituales nocturnos, como leer, meditar o desconectarse de las pantallas, pueden ayudar a preparar al cuerpo para el descanso.

Por ello, quienes siguen prácticas como el Feng Shui suelen combinar estos gestos simbólicos con hábitos saludables: mantener horarios regulares de sueño, evitar la exposición a pantallas antes de dormir y crear un ambiente tranquilo en el dormitorio.

Al final, más allá de las creencias energéticas, el objetivo de estos pequeños rituales es el mismo: convertir el dormitorio en un refugio de calma donde el cuerpo y la mente puedan renovarse cada noche.

