Quiénes son los candidatos a la presidencia de Colombia tras resultados de las legislativas

Colombia empieza a definir cómo será la carrera por la presidencia.

El país celebró este domingo elecciones legislativas e interpartidistas que aclararon la composición del Congreso para los próximos cuatro años y la lista de aspirantes a suceder a Gustavo Petro en las presidenciales del 31 de mayo.

El Congreso colombiano es bicameral y estará compuesto por 103 senadores (Cámara Alta) y 183 representantes (Cámara Baja) para el próximo periodo legislativo.

También tres consultas partidistas, más o menos repartidas entre opciones de izquierda, centro y derecha, eligieron a sus candidatos presidenciales.

Estas consultas son similares a las elecciones primarias en otros países y sirven a los ganadores para medir su impulso de cara a la presidencia.

Politólogos entrevistados por BBC Mundo aclaran que los resultados del domingo no ofrecen pistas claras sobre quién será el próximo presidente, pues ahora es que comienza una recta definitiva que puede extenderse hasta una eventual segunda vuelta el 21 de junio.

Sin embargo, sí hay tres lecturas clave que pueden extraerse de la jornada electoral.

La primera, la consolidación del Pacto Histórico, el partido izquierdista de Petro, como la mayor fuerza legislativa del país.

La segunda, que el próximo presidente lidiará con el contrapeso de un Congreso fragmentado y sin mayorías absolutas. Una situación similar a la actual con Petro, quien ha visto frustradas muchas de sus reformas.

Y la tercera, que aunque ahora mismo haya una docena de candidatos presidenciales, hay tres que parecen perfilarse como los claros favoritos.

¿Quiénes son los favoritos a la presidencia?

Según varias encuestas, los aventajados son, en este orden, el senador izquierdista Iván Cepeda, del partido Pacto Histórico (PH), y el abogado derechista Abelardo de la Espriella.

Ninguno de los dos participó en las consultas de este domingo y van directos a primera vuelta el 31 de mayo.

Cepeda, de 63 años, representa la continuidad del proyecto petrista.

Jose VARGAS / AFP via Getty Images: Cepeda ha basado su campaña en continuar la senda de Petro, el primer presidente de izquierdas en la historia contemporánea de Colombia.

Además de su larga carrera como senador, es conocido por su rol en las negociaciones de paz con las Farc, su defensa de derechos humanos y su implicación como víctima y testigo en el juicio al expresidente Álvaro Uribe por manipulación de testigos.

Cepeda defiende la vía del diálogo para acabar con el conflicto armado, además de medidas como el aumento del salario mínimo, la reducción de primas y beneficios de congresistas y un reparto de tierras en uno de los países más desiguales en la tenencia de propiedades del mundo.

Su padre, el miembro del Partido Comunista Manuel Cepeda, fue asesinado en 1994 por agentes del Estado cómplices con paramilitares.

Con su movimiento Defensores de la Patria, el abogado y empresario De la Espriella (47 años) irrumpió en la política con un discurso derechista de línea dura.

Ha sido frecuentemente cuestionado por haber sido abogado de Álex Saab, el controvertido empresario colombiano acusado por EE.UU. de ser uno de los testaferros del expresidente venezolano Nicolás Maduro en un entramado de corrupción.

En una entrevista al diario El Tiempo, el candidato dijo que hacía seis años que había dejado de trabajar con Saab y que su relación profesional se había originado antes de que se conocieran los señalamientos al empresario.

De la Espriella centra su discurso en la seguridad y la lucha contra la corrupción y es un defensor de la libre empresa, Dios y la familia como núcleo central de la sociedad.

Santiago Mesa/Bloomberg via Getty Images: “El tigre”, se apoda De la Espriella, quien apuesta por un discurso patriótico y de mano dura para llegar a la presidencia.

En su campaña ha insistido en que Colombia vive un momento existencial y ha acusado al gobierno de Petro de querer perpetuarse en el poder.

Admirador declarado de líderes conservadores como Nayib Bukele en El Salvador, Donald Trump en EE.UU. y Georgia Meloni en Italia, dice que su movimiento no se trata de ideologías o espectros políticos, sino de “extrema coherencia”.

En las últimas encuestas, Cepeda obtuvo entre un 30 y un 37% de intención de voto, lejos todavía del 51% necesario para ganar en primera vuelta.

De la Espriella, por su parte, ha oscilado entre un 16,7% y un 31,9% en diferentes mediciones.

Las encuestas han situado al resto de candidatos en un segundo plano, aunque las consultas interpartidistas de este domingo dejan a una clara ganadora que se sumará con fuerza a la recta final.

La reforzada y otros contendientes

Su nombre es Paloma Valencia, candidata del partido conservador Centro Democrático (CD) del expresidente Álvaro Uribe.

De 48 años, esta senadora y abogada consiguió el mayor respaldo de todas las consultas con más de 3,2 millones de votos.

En la llamada Gran Consulta por Colombia, Valencia se impuso a figuras como el economista Juan Daniel Oviedo; el exministro de Defensa Juan Carlos Pinzón; la periodista Vicky Dávila y Juan Manuel Galán, uno de los hijos de Luis Carlos Galán, el candidato asesinado en 1989 en un magnicidio atribuido al Cartel de Medellín en colusión con agentes del Estado.

“Valencia queda en primera línea de salida para disputarle el tiquete a segunda vuelta a De la Espriella. Ha sido una jugada maestra del uribismo, que se ha movido un poco al centro”, opina Carlos Cortés, abogado de la Universidad de Los Andes con una maestría en medios y gobernanza de comunicación de la London School of Economics.

La candidatura del CD ha sido una de las más disputadas y mediáticas en los últimos meses, especialmente tras el magnicidio del entonces precandidato uribista Miguel Uribe Turbay en 2025.

Y la abultada participación de más de 5,8 millones de votantes en esta consulta, cuadruplicando a las otras dos, es vista por analistas como síntoma de la fuerza política con la que contarían el uribismo y el centro-derecha en las elecciones.

Sebastian Barros/NurPhoto via Getty Images: La uribista Paloma Valencia fue la gran ganadora de la noche, al sumar más de 3,2 millones de votos de sectores de centro-derecha.

El exsenador y exembajador de Colombia en Reino Unido, Roy Barreras, ganó por estrecho margen al excalde de Medellín, Daniel Quintero, en la votación del izquierdista Frente por la Vida. Será la alternativa a Cepeda en la conquista del electorado más progresista.

La opción Barreras no se descartaba dentro de sectores políticos por su perfil, considerado como más moderado y con mayor capacidad para tejer alianzas y apoyos que Cepeda.

Pero la votación de este domingo corrigió a la baja sus opciones. Fue el aspirante menos apoyado de las tres consultas, con poco más de 250.000 votos de un total aproximado de 590.000.

Por comparar, Cepeda obtuvo más de 1,5 millones de votos en la consulta del Pacto Histórico a fines de octubre.

Esto es visto como un espaldarazo a la candidatura del PH y Cepeda frente a Barreras. “Lo de hoy fue un éxito para ellos”, resume Cortés.

Santiago Chimbaco Sapuyes/NurPhoto via Getty Images: El exsenador Roy Barreras difícilmente conseguirá disputarle a Cepeda el voto de la izquierda para primera vuelta, según politólogos.

Finalmente, la exalcaldesa de Bogotá, Claudia López (55 años), venció en la centrista Consulta de las Soluciones al profesor Leonardo Huerta.

López le disputará el centro político a Sergio Fajardo, exalcalde de Medellín y exgobernador de Antioquia que se lanza por tercera vez a la carrera presidencial a sus 69 años.

Como Cepeda y De la Espriella, Fajardo acude directamente a primera vuelta.

También tienen la intención de competir en esa cita los exministros Juan Fernando Cristo, Luis Gilberto Murillo, Daniel Palacios y Mauricio Lizcano; la senadora Clara López, el empresario Santiago Botero, la abogada Sondra Macollins y el excontralor Carlos Felipe Córdoba.

Estos nombres figuran lejos en las encuestas.

Tras los resultados de este domingo, Cortés lo ve claro: Cepeda, Valencia y De la Espriella parecen los candidatos más posibles.

Yann Basset, politólogo de la Universidad del Rosario, coincide: “Valencia gana una consulta exitosa y ahora toca ver si logra desplazar a De la Espriella (en la derecha)”.

Getty Images / BBC Mundo: Sergio Fajardo y Claudia López se disputarán voto del centro, aunque expertos les auguran pocas opciones.

Un poder limitado

Con 21 millones de votos, estas elecciones legislativas tuvieron la mayor participación desde 1990.

El Pacto Histórico repitió y reforzó su posición como la fuerza más votada por segunda elección legislativa consecutiva, consiguiendo el 23% de votos para el Senado, aunque una vez más carecerá de mayorías dominantes.

Le sigue el Centro Democrático, que cosechó casi un 16% de los votos y mejoró su resultado en 2022 en la Cámara Alta.

Según proyecciones del medio colombiano La Silla Vacía, basadas en los conteos, el PH terminará quedándose con 26 escaños, mientras que el CD con 17.

Otras fuerzas destacadas fueron la Alianza Verde, con 11 curules; y los tradiciones Liberales y Conservadores, con 13 y 11 escaños respectivamente.

Politólogos consultados por BBC Mundo notan que los resultados dejarán un Congreso fragmentado, similar al actual y sin bancadas absolutas.

Esto sugiere que el poder del próximo presidente estará limitado.

“No importa quién gane, se enfrentará a un Congreso polarizado con difícil gobernabilidad”, analiza para BBC Mundo Alejandro Chala, politólogo de la Universidad Nacional de Colombia e investigador de la Fundación Pares.

De los tres candidatos que se perfilan como favoritos, Cepeda y Valencia tendrían las mayores representaciones directas en el Congreso, pero las transacciones con otros partidos serán cruciales para cualquier gobierno hipotético.

La oposición parlamentaria fue la principal piedra en el zapato de Petro, quien prometió ambiciosas reformas y tropezó una y otra vez con la falta de consenso legislativo.

En su mandato ha conseguido que le aprueben una reforma tributaria, otra pensional y otra laboral. Estas dos últimas después de extensos debates, tensiones y constantes tiras y aflojas entre las bancadas y el gobierno.

No parece que esa dinámica vaya a cambiar los próximos cuatro años.

