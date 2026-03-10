Cómo la guerra en Irán pone a prueba la estrategia global de China

China aún no siente el impacto de la guerra en Medio Oriente, pero sí sus consecuencias.

A corto plazo cuenta con suficiente suministro de petróleo para varios meses, tras lo cual podría recurrir a su vecina Rusia en busca de ayuda.

Sin embargo, China calculará las posibles consecuencias a largo plazo, no solo para sus inversiones en Medio Oriente, sino también para sus ambiciones como país.

Miles de delegados del Partido Comunista debatían los últimos días en Pekín una hoja de ruta para la segunda economía del mundo, que sigue enfrentándose a un bajo consumo, una prolongada crisis inmobiliaria y una enorme deuda local.

Por primera vez desde 1991 el gobierno chino ha rebajado sus expectativas de crecimiento económico pese al rápido desarrollo de las industrias de alta tecnología y energías renovables.

Quizá China esperaba encontrar en las exportaciones la salida a sus problemas económicos, pero lleva un año librando una guerra comercial con Estados Unidos y ahora se enfrenta a la perspectiva de una crisis en Medio Oriente que afecta tanto a sus principales rutas marítimas como a gran parte de sus necesidades energéticas.

Cuanto más se prolongue la guerra mayores podrían ser los daños, especialmente si el tráfico a través del estrecho de Ormuz permanece bloqueado.

“Un período prolongado de agitación e inseguridad en Oriente Medio perturbará a otras regiones importantes para China”, afirma el analista Philip Shetler-Jones, del Royal United Services Institute, un centro de estudios con base en Reino Unido.

“Las economías africanas, por ejemplo, se han beneficiado de flujos sustanciales y constantes de capital del Golfo. Si esa marea inversora disminuye, se corre el riesgo de una mayor inestabilidad que socave la sostenibilidad de los intereses más amplios y a largo plazo de China”, apunta.

Es decir, dada la presencia global de China, sus inversiones y mercados más allá de Medio Oriente también son vulnerables a una guerra prolongada.

Y, como tantos otros países, China también se muestra cautelosa ante este nuevo brote de imprevisibilidad.

“Creo que China piensa lo mismo que todos los demás: ¿Cuál es el plan de acción? Seguramente los estadounidenses no se embarcaron en esto sin un plan de acción”, afirma el profesor Kerry Brown, del King’s College de Londres.

Sin embargo, matiza que “probablemente, como todos los demás, también estén pensando: ‘¡Dios mío!, realmente se han metido en esto sin ningún plan. Claro, no queremos vernos arrastrados a esto igual que no queremos que nos arrastren a cualquier otra cosa, pero también tenemos que hacer algo'”.

Getty Images: Alí Jamenei con el entonces presidente de China, Yang Shangkun, en mayo de 1989.

Una amistad no tan sólida

Para muchos en Occidente, Irán siempre ha sido un “aliado” de China.

Sin duda, ambos países han sido muy amigos. El último viaje al extranjero del líder supremo de Teherán, Alí Jamenei, fue en 1989 a Pekín, donde se fotografió junto a la Gran Muralla.

La colaboración entre ambos se profundizó cuando Xi Jinping visitó Teherán en 2016, y en 2021 ambos países finalmente firmaron una asociación estratégica de 25 años.

China prometió invertir US$400.000 millones en Irán durante 25 años y, a cambio, Irán mantendría el flujo de petróleo.

Sin embargo, los analistas creen que solo una fracción de ese dinero ha llegado a los iraníes mientras el petróleo siguió fluyendo.

China importó 1,38 millones de barriles de crudo al día desde Irán en 2025, según el Centro de Política Energética Global, alrededor del 12% de sus importaciones totales de crudo. Se cree que muchos de estos barriles fueron reetiquetados como malasios para ocultar su origen.

El centro de investigación de la Universidad de Columbia publicó un informe que afirma que hay más de 46 millones de barriles de petróleo iraní almacenados en flotación en buques en Asia, e incluso más en depósitos -aún sin despacho de aduanas- en los puertos chinos de Dalian y Zhoushan, donde la Compañía Nacional de Petróleo de Irán alquila tanques.

También se ha hablado de la presunta venta de armas entre ambos países.

China ha negado haber vendido misiles de crucero antibuque a Teherán, pero la inteligencia estadounidense ha acusado a Pekín de apoyar el programa de misiles balísticos iraní mediante la capacitación de ingenieros y el suministro de componentes.

Grupos de derechos humanos han alegado que la brutal represión iraní contra manifestantes y críticos del régimen se ha visto impulsada por tecnología china de reconocimiento facial y vigilancia compartida por el gobierno de Pekín.

Puede parecer que ambos eran muy amigos. Incluso se publicaron titulares sensacionalistas que agrupaban a China e Irán como un “eje de agitación” junto con Corea del Norte y Rusia, queriendo desafiar el orden mundial liderado por Estados Unidos.

Sin embargo, en realidad la relación entre Irán y China era transaccional.

Getty Images: Xi con Jamenei en Teherán en 2016.

“No hay ninguna razón ideológica o cultural real para que China se lleve bien con Irán”, afirma el profesor Brown.

Explica que “la estrategia china, casi de ‘divide y vencerás’, a veces se vio favorecida por el hecho de que Irán era una constante molestia para Estados Unidos. Por lo tanto, creo que existen razones principalmente negativas, más que positivas, para que China desee una buena relación con Irán”.

“Esa es una base muy frágil para una relación y funcionó hasta cierto punto, pero no se trataba de una relación muy profunda”, agrega.

China no ve sus alianzas de la misma manera que Occidente: no firma tratados de defensa mutua y no acudirá en ayuda de sus aliados.

En cambio, Pekín se mantiene al margen de cualquier conflicto.

Moderación ante todo

Pero eso no significa que a China no le preocupe profundamente lo que está sucediendo en Medio Oriente.

Pekín emitió una condena predecible y discreta sobre los ataques de Israel y EE.UU. y pidió un alto el fuego.

El ministro de Asuntos Exteriores chino, Wang Yi, declaró que era “inaceptable que Estados Unidos e Israel lancen ataques contra Irán… y mucho más que maten descaradamente al líder de un país soberano e instiguen un cambio de régimen”.

Lo cierto es que las acciones de Washington en Venezuela en enero, y en Irán ahora, han puesto en evidencia los límites de la colaboración de esos países con China.

En ambas ocasiones Pekín se ha mantenido al margen como observador, sin ayudar a aquellos dentro de su órbita.

China intenta posicionarse como un actor “responsable” y “un contrapeso” a EE. UU., afirma Philip Shetler-Jones, del Royal United Services Institute, pero “en términos de equilibrio militar, EE.UU. está demostrando lo que realmente significa ser una superpotencia: la capacidad de imponer resultados en escenarios de todo el mundo”.

Pekín, argumenta el analista, no es “una superpotencia al mismo nivel” pese a su poderío económico y “no está preparada para proteger a sus aliados contra este tipo de acciones, incluso si quisiera hacerlo”.

Para contrarrestar estas preocupaciones, Xi seguirá posicionándose como un líder global estable y predecible, en contraste con Donald Trump.

“El argumento de China será que Donald Trump ha demostrado una vez más, sin lugar a dudas, el alcance de la hipocresía occidental y del discurso occidental sobre el orden internacional liberal”, afirma el profesor Steve Tsang, director del instituto SOAS China.

Getty Images: El puerto de Shenzhen, en China, es sólo uno de los muchos que dependen de las rutas marítimas que atraviesan Medio Oriente.

Las interrupciones en el suministro energético y el transporte aéreo como resultado de este conflicto “tendrán ramificaciones económicas mucho mayores en el Sur Global que en Occidente”, añade.

Evalúa que “algunos países sufrirán escasez de alimentos en unos meses… y esos son países del Sur Global. También estamos presenciando la ruptura de la alianza occidental, con Reino Unido y España siendo blanco de ataques” de Trump.

Pekín también podría ver una oportunidad para ayudar a mediar en las conversaciones, junto con otros países.

El ministro de Asuntos Exteriores, Wang Yi, ya ha hablado con sus homólogos de Omán y Francia, y China ha anunciado que enviará un enviado especial a Medio Oriente.

La inminente visita de Trump

Aun así, China se mantiene cautelosa, ya que una de sus principales preocupaciones es el voluble presidente estadounidense, quien tiene previsto visitar Pekín para una reunión a finales de este mes.

Ninguna de las críticas de China a los ataques estadounidenses e israelíes contra Irán se ha dirigido directamente a Trump, lo que podría facilitar un encuentro cordial.

Aunque algunos han especulado sobre si la visita aún puede seguir adelante, hay indicios de que será así. Autoridades de ambas partes tienen previsto reunirse para hablar sobre el viaje, informó Reuters.

China podría ver esto como una oportunidad para “buscar pistas”, indica Shetler-Jones, sobre cómo Trump podría responder a otros puntos conflictivos como Taiwán, la isla autónoma que Pekín reclama.

“En la medida en que esta guerra resulte impopular, podría contribuir a una creciente tendencia a la ‘moderación’ en la política exterior y de seguridad estadounidense que, de ser aplicada por una futura administración, daría a China más libertad para perseguir sus intereses en su propia región y en el resto del mundo”, afirma.

Esta crisis ofrece a algunos en China la oportunidad de presentar a Washington como belicista, como ya lo ha hecho el Ejército Popular de Liberación en redes sociales.

No obstante, tener enfrente a un actor tan impredecible y disfuncional puede ser motivo de inquietud para Pekín, considera el profesor Brown.

“No creo que China quiera un mundo dominado por EE.UU., pero en realidad tampoco quiere un mundo donde EE.UU. sea un actor tan inestable”, sentencia.

