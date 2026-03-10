El mayor premio de lotería sin reclamar en Nueva York alcanza $13.9 millones: fue comprado en Long Island

Un boleto ganador de la lotería valorado en $13.9 millones de dólares permanece sin reclamar en el estado de Nueva York, convirtiéndose en el mayor premio pendiente de cobro en la actualidad, según datos de la New York State Gaming Commission.

El boleto fue vendido el 24 de diciembre de 2025 en la tienda Lovely Cards & Gifts, ubicada en Hicksville, en Long Island, y corresponde al juego Lotto. Hasta ahora, nadie se ha presentado a reclamar el premio, lo que ha generado expectativa entre jugadores y autoridades.

En total, el estado registra 15 premios mayores de lotería que siguen sin ser reclamados, de acuerdo con la comisión estatal. Sin embargo, solo 8 de esos premios todavía pueden cobrarse, ya que la ley de Nueva York establece que los ganadores tienen un año desde la fecha del sorteo para presentarse y reclamar el dinero.

Una vez que ese plazo vence, el premio expira y los fondos regresan al sistema estatal de loterías.

Otro premio millonario también sigue sin dueño

Además del premio de $13.9 millones, existe otro premio importante que permanece sin reclamar. Se trata de un boleto ganador de $3 millones del popular juego Mega Millions.

Ese boleto fue comprado el 11 de noviembre de 2025 en la tienda Nofo Beer and Smoke, en Mattituck, también en Long Island.

Aunque el monto es considerablemente menor que el premio principal de Lotto, sigue siendo uno de los premios más altos que aún no han sido reclamados en el estado.

Los funcionarios de la lotería suelen recordar a los jugadores que revisen sus boletos con atención, especialmente cuando se trata de sorteos realizados meses atrás. En muchos casos, los premios quedan sin reclamar porque los jugadores olvidan revisar los resultados o pierden el boleto ganador.

Varios premios de $1 millón siguen pendientes

La mayoría de los premios sin reclamar en Nueva York corresponde a montos de $1 millón, provenientes de distintos juegos como Powerball, Mega Millions o Cash4Life.

Entre los lugares donde se vendieron estos boletos se encuentran comercios en los distritos de El Bronx, Brooklyn y Manhattan, así como en localidades de Long Island.

Algunos ejemplos incluyen boletos vendidos en establecimientos como Diamond News Inc, en Manhattan, o Salam Deli Inc, en el Bronx.

También figura un boleto reciente del juego Cash4Life vendido en El Patroson Deli Corp, correspondiente al sorteo del 20 de enero de 2026, con un premio de un millón de dólares que aún puede ser reclamado.

Algunos premios ya expiraron

De los 15 premios registrados en la lista estatal, 7 ya no pueden reclamarse porque superaron el límite de un año establecido por la normativa.

Entre ellos hay boletos de sorteos realizados entre 2018 y 2021, incluyendo premios de Powerball, Mega Millions y Cash4Life que nunca encontraron a su ganador.

Estos casos no son inusuales. Cada año, millones de dólares en premios de lotería en Estados Unidos quedan sin reclamar, generalmente por boletos extraviados, olvidados o descartados accidentalmente.

Cuando esto ocurre en Nueva York, el dinero vuelve al fondo de la New York Lottery, que destina una gran parte de sus ingresos a financiar programas educativos en el estado.

Las autoridades recomiendan a quienes compran boletos revisar regularmente los resultados y guardar los tickets en un lugar seguro. También aconsejan firmar el reverso del boleto ganador inmediatamente para proteger la propiedad del premio.

En el caso del premio mayor de $13.9 millones, el ganador tiene hasta diciembre de 2026 para reclamar el dinero. Si nadie se presenta antes de esa fecha, uno de los premios más grandes sin reclamar en la historia reciente del estado podría perderse definitivamente.

