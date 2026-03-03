Powerball: en dónde ganaron el premio mayor de $237 millones

Un solo boleto resultó ganador en el sorteo del Powerball celebrado el lunes 2 de marzo, al acertar el premio mayor estimado en $237 millones, según informó el sitio oficial del juego. El ticket ganador fue adquirido en el estado de Arkansas, donde ahora se concentra la atención tras el millonario acierto.

El jugador logró igualar los cinco números blancos y la bola roja Powerball, lo que provocó que el premio mayor se reiniciara para el siguiente sorteo del miércoles 4 de marzo en $20 millones, con una opción en efectivo de $10.2 millones.

Números ganadores del 2 de marzo

Los resultados del sorteo fueron los siguientes:

Números: 2 – 17 – 18 – 38 – 62

Powerball: 20

Power Play: 2x

Un historial reciente de premios millonarios

El premio mayor ya se había reiniciado anteriormente este año. El 21 de enero, un jugador en Carolina del Norte ganó un acumulado estimado de $209 millones, también al acertar los cinco números blancos y la Powerball roja.

Tras ese acierto, el premio mayor volvió a $20 millones ($10.2 millones en efectivo) para el sorteo del 24 de enero.

En diciembre de 2025, otro boleto vendido en Arkansas se llevó un gigantesco premio de $1,820 millones el 24 de diciembre.

Esa cifra se convirtió en el segundo premio más alto en la historia del Powerball y también en el segundo más grande en la historia de las loterías en Estados Unidos.

El 6 de septiembre de 2025, dos jugadores compartieron un premio de $1,790 millones con boletos comprados en Missouri y Texas.

Después de ese sorteo, el premio también volvió a $20 millones ($10.2 millones en efectivo).

El récord absoluto lo mantiene un premio de $2,040 millones ganado el 7 de noviembre de 2022 por un jugador en California. La opción en efectivo en ese caso fue de $997.6 millones, convirtiéndose en el mayor premio ofrecido en la historia de las loterías estadounidenses.

En total, el Powerball ha superado la barrera de los $1,000 millones en seis ocasiones.

Probabilidades y comparación con Mega Millions

Las probabilidades de ganar el premio mayor del Powerball son de 1 en 292.2 millones, según la información oficial del juego.

Por su parte, Mega Millions también ha registrado siete premios superiores a $1,000 millones. El más alto fue de $1.603 mil millones, ganado en Florida el 8 de agosto de 2023.

Tanto Powerball como Mega Millions incrementan el monto acumulado en cada sorteo hasta que un boleto logra acertar los seis números, incluyendo la bola adicional correspondiente a cada juego.

