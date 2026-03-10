Nueva York: pronóstico del tiempo para este martes 10 de marzo

¿Cómo vestirte para salir por las calles de Nueva York este martes? Lo primero de todo, las temperaturas estimadas para el día de hoy según el pronóstico del clima en la ciudad que nunca duerme variarán entre los 73 grados Fahrenheit (23ºC) de máxima y los 50 grados Fahrenheit (10ºC) de mínima. Por otra parte, la sensación térmica, es decir, “temperatura real” que tú mismo vas a experimentar será de 79ºF (26ºC) de máxima y 79ºF (26ºC) de mínima.

La probabilidad de que se produzcan precipitaciones es del 2% durante el día y del 2% a lo largo de la noche, mientras que la nubosidad será del 12% en el transcurso del día y del 13% tras la salida de la Luna.

Además, se esperan ráfagas de viento que alcanzarán un máximo de 4.35 mph durante la primera mitad del día y los 3.73 mph durante la noche, por lo que se recomienda llevar ropa ligera. En esta época del año, el amanecer tendrá lugar a las 07:16 h, mientras que el atardecer lo tendremos a las 18:57 h. En total habrá 12 horas de sol a lo largo del día.

El pronóstico del tiempo para mañana en Nueva York

El clima en Nueva York mañana tendremos más nubes que claros con probabilidad de alguna llovizna. Las temperaturas tendrán una variación entre los 55 y los 66 grados Fahrenheit (13 y 19 grados Celsius). Las probabilidades de lluvia serán de 55% por la mañana, 55% por la tarde y 55% por la noche.

El clima en Nueva York

El clima de Nueva York es un clima húmedo, con inviernos fríos y veranos calurosos. Las precipitaciones son frecuentes durante todo el año, con tormentas durante el verano y nevadas en invierno. La proximidad del océano Atlántico contribuye a suavizar los cambios extremos de temperatura. Los meses más fríos son entre diciembre y marzo, mientras que los más calurosos se registran entre julio y agosto.

¿Cómo es el clima en Estados Unidos?

Un país de tal extensión como Estados Unidos presenta climas muy contrastados según la zona y la estación del año. Por ejemplo, en la Costa Este, los climas que predominan son el húmedo subtropical del sudeste del país y el continental húmedo más hacia el norte, en concreto, hacia latitudes de entre 40° N hasta 70° N.

El noreste estadounidense cuenta con un clima continental húmedo con lluvias constantes durante todo el año, que se transforman en tormentas en verano y nieve en invierno. El sureste de Estados Unidos tiene un clima húmedo subtropical con veranos temperaturas elevadas, inviernos frescos y abundantes lluvias.

En la región oeste de Estados Unidos hay al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo. El clima semiárido frío abarca la parte central del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, con escasas precipitaciones y bajas temperaturas.

El suroeste tiene un clima árido frío o cálido, con inviernos muy fríos y veranos algo más templados y veranos extremadamente calurosos e inviernos templados en el cálido. Tanto uno como otro tienen poca presencia de precipitaciones. El clima mediterráneo se da en la zona costera del oeste estadounidense y cuenta con inviernos lluviosos y templados y veranos secos y calurosos.