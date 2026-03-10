Pronóstico del tiempo en Chicago, Illinois para este martes 10 de marzo

No es la primera vez que se dice que el clima de Chicago es extremo y puede ser impredecible. Con sus veranos calurosos y húmedos hasta sus fríos y secos, el tiempo de Chicago puede pillarte a contrapié. Y como somos conscientes, aquí te traemos el pronóstico del tiempo para hoy martes 10 de marzo.

El clima en Chicago hoy

La mejor manera de no sufrir con la temperatura en Chicago es consultar las noticias. Estate atento a las previsiones y consulta día a día los reportes para obtener la información meteorológica más precisa.

El pronóstico del clima de hoy en Chicago para las próximas horas indica una temperatura máxima de 50 grados Fahrenheit (10ºC) y una mínima de 37 grados Fahrenheit (3ºC) . Asimismo, la sensación térmica, esto es, “temperatura real” estimada para esta jornada rondará los 48ºF (9ºC) de máxima y 48ºF (9ºC) de mínima.

La probabilidad de que llueva es del 81 durante el día y del 55 a lo largo de la noche. Además, Asimismo, habrá más nubes que claros.

Las ráfagas de viento llegarán hasta los los 9.32 mph de máxima en el día y los 6.84 mph por la noche. Durante este periodo del año, la salida del Sol se produce con el amanecer a las 07:11 h, mientras que nos deja en el horizonte a las 18:51 h. En total, tendremos 12 horas de sol a lo largo del día.

El tiempo en Chicago mañana

En cuanto al clima en Chicago mañana se esperan cielos cubiertos con lluvia. La temperatura máxima estimada será, en un principio, de 45 grados Fahrenheit (7ºC), mientras que la mínima estará alrededor de los 30 (-1 grados Celsius). ¿Lloverá mañana en Chicago? Según la información provista por AccuWeather, las probabilidades de precipitaciones son del 91% por la mañana, 6% por la tarde y 91% por la noche.

El Clima en Chicago para los próximos 7 días

Si no quieres más sorpresas y conocer lo que se espera del tiempo en Chicago en los próximos 7 días, aquí te damos un estimado del tiempo al día de hoy. No te olvides de que las condiciones meteorológicas cambian en función del día, por lo que te recomendamos revisar diariamente nuestro sitio.

El Clima en Chicago

Chicago, Illinois, cuenta con un clima continental húmedo. Los inviernos son fríos y ventosos. Los veranos, cálidos y húmedos.

– Invierno: Las temperaturas medias diarias se encuentran entre los 20 °F y los 35 °F (-6 °C a 2 °C). – Verano: Las temperaturas medias diarias están entre los 70 °F y los 85 °F (21 °C a 29 °C). – Primavera y otoño: Las temperaturas pueden variar mucho durante estas estaciones, por lo que las temperaturas diarias promedio suelen oscilar entre los 40 °F y los 70 °F (4 °C a 21 °C).

Es importante mencionar aquí que se trata de temperaturas promedio y que las temperaturas reales pueden variar ampliamente en función de las condiciones climáticas específicas de cada momento, por lo que es aconsejable estar preparado para todo tipo de condiciones climáticas durante todo el año.

Chicago es popular por su clima cambiante y difícil de predecir, pero con la preparación adecuada, podrás aprovechar al máximo el día a día en la Ciudad de los Vientos. No lo olvides, si a diario consultas las condiciones actuales, la previsión meteorológica y la temperatura, estarás más que listo para lo que te depare el día.