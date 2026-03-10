Tres hermanos millonarios culpables de abuso sexual: sentencia en Nueva York

Los gemelos Alon y Oren Alexander y su hermano mayor Tal fueron declarados culpables en Nueva York de todos los cargos que enfrentaban sobre abuso sexual.

Los tres hermanos podrían recibir hasta cadena perpetua cuando la jueza Valerie E. Caproni los condene el 6 de agosto, adelantó The New York Times. El veredicto del lunes llegó más de un mes después del inicio del juicio en el Tribunal Federal de Distrito en Manhattan, donde el jurado escuchó durante semanas el testimonio emotivo y, a menudo, gráfico de 11 mujeres que acusaron a los hermanos de violación o agresión sexual.

“El veredicto sella una espectacular caída en desgracia para los hermanos Alexander, una que ha sido documentada por la prensa sensacionalista y la industria inmobiliaria desde que surgieron las primeras acusaciones en su contra hace casi dos años”.

Los jurados deliberó durante unas 21 horas a lo largo de tres días hasta llegar a un veredicto ayer. “Fue un día difícil”, dijo un miembro del jurado, que prefirió no revelar su nombre, a un periodista a las afueras del juzgado tras el veredicto. “Estoy paralizado, como mínimo”. La jueza Caproni ocultó los nombres de los jurados debido a la naturaleza delicada del caso.

Los jurados escucharon a más de 30 testigos y, en un caso, vieron un video de uno de los hermanos Alexander agrediendo a una joven de 17 años. El gobierno había declarado al jurado que los acusados ​​se hicieron pasar por fiesteros cuando en realidad eran depredadores.

“Utilizaron una estrategia consistente para atraer, aislar y violar a sus víctimas”, declaró el fiscal Andrew Jones en sus alegatos finales, “y no sólo cometieron estos crímenes sin remordimientos, sino que lo hicieron con crueldad y un perverso sentido del orgullo”.

En algunos casos, los hermanos -Tal, de 39 años, y los gemelos Oren y Alon, de 38- usaron drogas para incapacitar y violar a sus víctimas, según la fiscalía. Durante las cinco semanas de juicio, los abogados de los tres hermanos Alexander intentaron socavar la credibilidad de las víctimas, cuestionando sus antecedentes sexuales y su consumo de drogas.

Los abogados defensores argumentaron que los hermanos eran playboys y mujeriegos, pero no criminales. Presentaron a las víctimas como un grupo de mujeres despechadas, todas motivadas por la vergüenza, el arrepentimiento y la codicia. Sus recuerdos incompletos, según los abogados, no se debían a drogas que los hermanos les habían proporcionado, sino a su propio consumo voluntario de alcohol y narcóticos. Argumentaron que sus relatos de las agresiones estaban influenciados por informes de los medios de comunicación y abogados civiles ávidos de dinero, quienes habían promovido una conspiración. Pero no lograron persuadir al jurado.

Tras el veredicto, Jay Clayton, fiscal federal del Distrito Sur de Nueva York, elogió a las víctimas que se presentaron y testificaron en el juicio. Afirmó que el jurado había visto la conducta de los hermanos Alexander “como lo que fue: un abuso sexual calculado y brutal que, inimaginablemente, los acusados ​​celebraron”.

Tal y Oren Alexander se contaban entre los agentes inmobiliarios mejor pagados del país, publicitando en redes sociales una vida tan prometedora como los áticos que ofrecían. Alon Alexander, ejecutivo de la empresa de seguridad familiar, era su fiel compañero. Los tres eran conocidos mujeriegos que disfrutaban de las fiestas en Miami y Manhattan, pero los rumores de que habían agredido a mujeres los perseguían desde la escuela secundaria.

La familia Alexander enfrentó los cargos unida. Sus padres israelíes -Orly y Shlomi Alexander- ofrecieron su casa de $40 millones de dólares en Miami como garantía en las primeras audiencias de fianza de los hermanos detenidos en el verano de 2024. Se les denegó la fianza y, desde entonces, los tres han estado recluidos en el Centro de Detención Metropolitano (MDC) de Brooklyn. Además los padres se mudaron temporalmente a Nueva York durante el dramático juicio.

Abusos desde la escuela secundaria

La acusación federal acusó a los hermanos de un plan desde 2011 hasta 2021. Pero los fiscales dijeron que la violencia sexual contra docenas de mujeres se extiendió por más de 20 años, desde cuando los tres estaban en la escuela secundaria.

Los investigadores entrevistaron a docenas de mujeres que denunciaron haber sido violadas o agredidas sexualmente, incluso mientras los sospechosos eran estudiantes de la escuela secundaria en Miami a principios de la década de 2000.

Desde inicios de 2024 hubo acusaciones públicas de agresión sexual contra los hermanos Alexander. La última demanda contra ellos -la 4ta- fue presentada en el verano de 2024. Luego los tres fueron acusados ​​de delitos sexuales..

Los fiscales alegaron que los hermanos Alexander trabajaron juntos y con otros hombres “para drogar, agredir sexualmente y violar repetidamente y violentamente a docenas de víctimas” en Nueva York, Miami y otras localidades.

Según la acusación, “organizaban estas agresiones sexuales con mucha antelación, utilizando la promesa de experiencias de lujo, viajes y alojamiento para atraer y seducir a las mujeres a lugares donde luego eran violadas o agredidas sexualmente, a veces por varios hombres”, incluidos ellos mismos.

Los fiscales alegan que los hermanos y otros juntaban recursos financieros para pagar los gastos de viaje de las víctimas. Al elegir a los objetivos compartían fotografías de mujeres para “seleccionar a las que encontraban lo suficientemente atractivas”, según la acusación. Los hermanos y otros supuestamente contactaban a las mujeres a través de las redes sociales o aplicaciones de citas y las invitaban a asistir a eventos, a menudo comprándoles pasajes aéreos.

También supuestamente trabajaban con promotores de fiestas para encontrar mujeres que asistieran a los eventos, y con antelación obtenían cocaína, hongos alucinógenos y la droga GHB, según la acusación. Durante estos eventos y viajes, los hermanos supuestamente “drogaban subrepticiamente las bebidas de las mujeres”, alegan las autoridades.

Debra Kamin, reportera de The New York Times, escuchó relatos personales de drogas y agresión sexual de 10 mujeres mientras escribía en julio de 2024 un artículo sobre los hermanos Alexander y entrevistó a más de 40 corredores inmobiliarios, ejecutivos y expertos de la industria de bienes raíces en California, Texas, Carolina del Norte, Florida y Nueva York.

“Construyeron una imagen de solteros del jet-set, llenando sus redes sociales con fotos de Wimbledon, Art Basel y la playa de Mykonos. Atendían llamadas entre baños de hielo después de sesiones con sus entrenadores personales. Su tradicional atractivo y magnetismo atrajeron a clientes muy ricos que impulsaron a los hermanos, superando a miles de otros agentes, hasta lo más alto de las filas de Douglas Elliman, una de las corredurías de bienes raíces más grandes del país. Pero a medida que los hermanos festejaban y vendían cooperativas y condominios desde Manhattan a Miami, silenciosamente se estaban ganando otra reputación: las acusaciones de que drogaban y agredían sexualmente a mujeres se estaban extendiendo por todo el mundo de los bienes raíces de alto nivel”, resumió la reportera Kamin.

En 2019 ayudaron a negociar un ático de casi $240 millones de dólares, en ese momento la venta residencial más cara en la historia de Estados Unidos. En 2022 ya habían cofundado su propia correduría inmobiliaria, Official. Pero en junio de 2024 “terminó su reinado como príncipes inmobiliarios. Lo que durante mucho tiempo se había comentado entre los corredores finalmente salió a la luz pública, después de que The Real Deal, una publicación del sector inmobiliario, informara por primera vez que unas mujeres habían presentado demandas contra los hermanos”.

Los líderes de Douglas Elliman estaban al tanto de las acusaciones de que Tal y Oren podrían haber estado drogando a mujeres, pero la correduría continuó apoyando al exitoso dúo, afirmaron cinco profesionales de bienes raíces.

