Ejército de EE.UU. asegura haber atacado 5,500 objetivos en Irán para defender al estrecho de Ormuz

El Comando Central de EE. UU. (CENTCOM) presentó este miércoles un balance de las operaciones militares ejecutadas durante las primeras casi dos semanas de guerra contra Irán, al señalar que las fuerzas estadounidenses han impactado más de 5,500 objetivos en territorio iraní, incluyendo la destrucción de más de 60 embarcaciones, con el fin de asegurar el tránsito por el Estrecho de Ormuz.

El almirante Brad Cooper, comandante del CENTCOM, informó que las Fuerzas Armadas bombardearon objetivos en Irán con una frecuencia de casi una vez por hora durante el pasado martes. En estas maniobras se confirmó la destrucción de “los últimos cuatro” buques de guerra de la clase Soleimani, considerados los activos navales de mayor envergadura del país persa.

Cooper sostuvo que el ejército ha “metódicamente desmantelado” la producción de drones y misiles, tras alcanzar una fábrica de proyectiles la noche del martes.

“El poder de combate de EE.UU está construyéndose. El poder de combate de Irán está decayendo y permanecemos centrados en objetivos militares muy claros y en eliminar la habilidad de Irán de proyectar poder contra los estadounidenses y contra sus vecinos”, apuntó el almirante.

Control del Estrecho de Ormuz e impacto económico

La estrategia de defensa se concentra en la protección de las rutas comerciales. El comandante resaltó que tienen “la misión de acabar con la habilidad de proyectar poder y acosar a los barcos del estrecho de Ormuz desde el aire”, citando las persistentes amenazas al transporte de mercancías.

Este enclave es vital para la economía mundial, ya que por él circula una quinta parte del petróleo global. La incertidumbre por el conflicto ha provocado que el petróleo de Texas (WTI) suba un 4,12 %, situándose en 86,89 dólares por barril este miércoles.

Reporte de ataques y bajas humanas

A pesar de los avances reportados por Washington, Irán afirmó haber ejecutado su ofensiva “más dura y devastadora” durante la madrugada del miércoles, alcanzando centros de comunicaciones y bases militares en Tel Aviv, Jerusalén y Haifa.

Hasta la fecha, los ataques en suelo iraní han dejado más de 1.300 fallecidos. Por parte de Estados Unidos, se confirman ocho decesos: siete militares muertos en combate y un miembro de la Guardia Nacional fallecido por una emergencia médica en Kuwait.

Sigue leyendo:

– Dron impacta centro diplomático de EE.UU. cerca de aeropuerto en Irak en medio de escalada regional

– Al menos 140 militares estadounidenses heridos en la guerra de Irán, según el Pentágono

– Irán lanzó oleada de ataques contra Israel y bases estadounidenses en Irán