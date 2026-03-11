La NY PHIL anuncia oficialmente la primera temporada de Gustavo Dudamel

La New York Philharmonic anunció oficialmente su temporada 2026-2027 – auspiciada por Leni y Peter May – que representa el comienzo del ejercicio del venezolano Gustavo Dudamel como director musical y artístico bajo auspicio de Oscar L. Tang y H.M. Agnes Hsu-Tang.

“Esta temporada se construye sobre una sola convicción: que la música, como esta gran ciudad, puede unirnos a través de culturas, generaciones y formas artísticas, en una única experiencia humana compartida. Cuando escuchamos juntos de verdad, podemos empezar a imaginar un mundo mejor. Es una invitación a rendir homenaje al pasado, acoger el presente, y concebir un futuro lleno de más belleza – a recordar no solo quiénes somos, sino también quiénes podemos llegar a ser”, dijo Dudamel.

“Finalmente, llegó la era Gustavo a la New York Philharmonic – y con ella, ideas musicales y artísticas audaces que se extienden a toda la ciudad, abarcan comunidades, exploran géneros y celebran la colaboración. Como hemos visto en las visitas de Gustavo durante el último año, la orquesta está en plena forma, lista para que esta dinámica colaboración tome vuelo. La temporada inaugural de Gustavo Dudamel y la New York Philharmonic refleja los maravillosos ideales que compartimos: conexión, creatividad y la convicción de la música es para todos”, dijo por su parte Matías Tarnopolsky, presidente y CEO.

En esta temporada, Dudamel se presentará con la New York Philharmonic en el David Geffen Hall y en emblemáticos espacios de la Ciudad de Nueva York como el Radio City Music Hall, lanzando una colaboración que se extenderá por cinco añosl; colaborará con muchas de las principales voces artísticas de hoy a través de múltiples géneros y medios; dirigirá a la orquesta en el extranjero por primera vez en una gira europea de dos semanas; se involucrará con la comunidad mediante un concierto que conmemora el 25º aniversario del 11-S y los Concerts in the Parks gratuitos; y dirigirá un amplio repertorio, desde icónicas obras maestras hasta piezas raramente escuchadas y música nueva e innovadora, incluyendo los estrenos mundiales de cuatro obras encargadas o por co-encargo de la Filarmónica.

Al finalizar la temporada 2025-26, durante la cual ejerció como director artístico y musical designado bajo auspicio de Tang, habrá dirigido a la orquesta en 75 conciertos, en repertorios que abarcan desde la Sinfonía No. 5 de Mahler en 2009, hasta los estrenos mundiales de una nueva versión de ¡El pueblo unido jamás será vencido! de Rzewski (con orquestaciones de 18 compositores) y the wealth of nations (la riqueza de las naciones) de David Lang.

Gustavo Dudamel debutó con la New York Philharmonic en noviembre de 2007, dirigiendo obras de Dvořák y Prokofiev así como también las primeras interpretaciones de la orquesta de Sinfonía India (Sinfonía No. 2) de Chávez desde 1961.

Mes de apertura

Dudamel comienza su ejercicio como director musical y artístico bajo auspicio de Tang durante el mes de septiembre con estos espectáculos:

• Dudamel dirige a la New York Philharmonic en el Radio City Music Hall, septiembre 10, 2026. El concierto se basa en la primera actuación de la Filarmónica en el Radio City en enero de este año, también dirigida por Dudamel.

• Un concierto conmemorativo en el Perelman Arts Center, septiembre 11, 2026, con la New York Philharmonic dirigida por Gustavo Dudamel, y el Coro de la Banda de Campaña del Ejército de los Estados Unidos; programa por anunciar.

• En sus primeros conciertos en el David Geffen Hall como director musical y artístico, septiembre 16-19, 2026, Dudamel dirige el estreno mundial de una nueva obra de Zosha Di Castri, un co-encargo de la New York Philharmonic con la Filarmónica de Los Ángeles. On the Transmigration of Souls de John Adams premiada con el Pulitzer, que la Filarmónica co-encargó y estrenó en 2002 para conmemorar a las víctimas del 11-S y la Sinfonía No. 5 de Prokofiev, que Dudamel dirigió en su debut con la orquesta en noviembre de 2007

• El estreno mundial de Imágenes mestizas de Tania León – ganadora del Premio Pulitzer – encargada por la New York Philharmonic y la quinta sinfonía de Gustav Mahler, antiguo director musical de la Filarmónica, septiembre 25-27 y 29, 2026

• La Gala Inaugural y Concierto de Gustavo Dudamel tiene lugar en septiembre 30, 2026. El evento es un homenaje a los copresidentes de la junta directiva de la Filarmónica, Peter W. May y Oscar L. Tang.

Para la Comunidad

La programación de la orquesta al servicio de la comunidad incluye:

• Los Concerts in the Parks de la New York Philharmonic gratuitos, dirigidos por Gustavo Dudamel, junio 15-18, 2027; se anunciarán detalles más adelante.

• El Concierto gratuito en The Cathedral Church of Saint John the Divine, artistas y repertorio por anunciar, marzo 9, 2027 • Phil for All: Ticket Access Program (Phil para todos: programa de entradas accesibles), Entradas a $10 para los conciertos de abono de 2026-27 de la New York Philharmonic para solicitantes cualificados; hecho posible con el apoyo principal de The Anna-Maria and Stephen Kellen Foundation

• Take a Breath (Respira), presentado en colaboración con Northwell Health, The Abyssinian Baptist Church y First Baptist Church of Corona, con programas adicionales en las sedes, presentados con la serie Art of Wellbeing del Lincoln Center en colaboración con New York-Presbyterian, el hospital oficial del Lincoln Center for the Performing Arts

• The Unanswered Questions (Las preguntas sin respuesta), presentado en colaboración con City University of New York

• Young People’s Concerts for Schools (Conciertos para gente joven en las escuelas), enero 13-15, 2027

• El programa New York Philharmonic for Very Young Composers (Programa de la New York Philharmonic para compositores muy jóvenes).

