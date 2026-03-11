Lotería de Nueva York en vivo: resultados y ganadores del martes 10 de marzo de 2026

Aquí tienes los números ganadores del sorteo de NY Lotto, Win 4, Take 5, Cash4Life de la Lotería de Nueva York de hoy martes 10 de marzo.

La Lotería de Nueva York (New York Lottery) cuenta con distintas posibilidades de juegos para sus participantes. Los juegos de sorteo incluyen NY Lotto, Pick 10, Numbers, Win 4, Take 5 y Cash4Life.

Números ganadores de Pick10 del martes 10 de marzo

Los números ganadores son: 02 08 11 12 13 30 31 33 35 39 48 57 58 64 68 69 70 72 74 77

Números ganadores de Numbers del martes 10 de marzo

Combinación mediodía: 01 01 09

Combinación noche: 00 08 02

Números ganadores de Win 4 del martes 10 de marzo

Combinación mediodía: 05 00 07 03

Combinación noche: 01 01 00 05

Números ganadores de Take 5 del martes 10 de marzo

Combinación mediodía: 05 08 22 29 39

Combinación noche: 06 08 15 21 36

Errores comunes a evitar al jugar a juegos de lotería

Cuando se juega la lotería, es crucial evitar ciertos errores que podrían reducir las posibilidades de ganar.

Por ejemplo, uno de los errores más típicos es seleccionar números en función de fechas de cumpleaños o aniversarios. Esto hace que se limite la selección de números a solo aquellos entre 1 y 31, por lo que muchos otros quedan desechados y se ignoran y podrían ser potencialmente ganadoras.

Otro error común es no comprobar los resultados de la lotería propiamente. Pueden pasar desapercibidos premios menores que podrían haberse ganado. También, es importante verificar los boletos de lotería cuidadosamente, (no sería la primera vez que algunos jugadores descartan boletos con premio).

Para finalizar, se debe evitar depender únicamente de la suerte. Aunque la lotería es un juego de azar, hay ciertas reglas que comentábamos más arriba que pueden aumentar las posibilidades de ganar.

Cómo solicitar el monto de tus premios de la lotería de Nueva York

Reclamar las ganancias dela lotería de Nueva York es un proceso fácil y sencillo, pero se deben seguir ciertos pasos para asegurarse el pago completo sin incidencias.

Los premios de un máximo de $600 se pueden cobrar directamente en cualquier establecimiento autorizado de la Lotería de Nueva York. Para premios más grandes, es necesario rellenar un formulario de reclamo y presentar el boleto ganador en la oficina central de la Lotería de Nueva York en Schenectady o en cualquier sucursal regional de la Lotería de Nueva York.

Se recuerda que las ganancias de la lotería están sujetas a impuestos federales y estatales, por lo que una parte de las mismas se destinará en impuestos.

Los mayores premios que ha dado la Lotería de Nueva York

La Lotería de Nueva York ha creado muchos ganadores a lo largo de los años, con muchos de ellos multimillonarios.

El último gran premio fue entregado en abril de 2023 en Queens, Nueva York: allí, una persona acertó los seis números para llevarse el premio mayor de $476 millones de dólares de la lotería Mega Millions compró el ticket en el vecindario Ozone Park.

En 2011, una pareja de Long Island acertó otro gran premio de la Lotería de Nueva York en la historia, en concreto, la increíble cifra de $319 millones de dólares en Mega Millions. En 2018, un empleado de construcción de Staten Island ganó $245,6 millones de dólares en Powerball, convirtiéndose en el mayor ganador individual de la Lotería de Nueva York.

Otros ganadores notables incluyen a un hombre de Brooklyn que ganó $298 millones de dólares en Powerball en 2019 y un hombre de Queens que ganó $343,9 millones de dólares en Mega Millions en 2018.

¿Cuándo se celebran los sorteos de la Lotería de Nueva York?

Los sorteos se llevan a cabo diariamente para algunos juegos, mientras que otros tienen sorteos semanales o quincenales. La información concreta sobre las fechas de cada uno se encuentra en el sitio web de la Lotería de Nueva York.

