Mamdani desata críticas tras cenar con activista Mahmoud Khalil en Gracie Mansion

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, desató una fuerte reacción en redes sociales después de publicar una imagen de una cena en la residencia oficial de la alcaldía, Gracie Mansion, junto al activista Mahmoud Khalil, conocido por su papel en las protestas contra Israel en Columbia University.

La fotografía, difundida el lunes por la noche en X, muestra a Mamdani recibiendo a Khalil y a su familia durante una cena para romper el ayuno. En la imagen aparecen también la esposa del activista, la doctora Noor Abdalla, su hijo Deen y la primera dama de la ciudad, Rama Duwaji.

Al acompañar la publicación, Mamdani se refirió a las dificultades que ha atravesado Khalil en el último año.

“Para Mahmoud Khalil, este último año ha estado marcado por profundas dificultades y por un profundo coraje”, escribió el alcalde.

También recordó que el activista fue arrestado por agentes federales después de una cena de iftar y permaneció detenido durante meses, periodo en el que —según dijo— se perdió el nacimiento de su hijo.

Khalil fue detenido por autoridades migratorias federales hace aproximadamente un año, cuando la administración del presidente Donald Trump lo acusó de representar una amenaza para los intereses estadounidenses y de haber cometido fraude en su solicitud de residencia permanente.

Tras pasar varios meses bajo custodia, un tribunal ordenó su liberación mientras continúa enfrentando en los tribunales un proceso de deportación.

En su publicación, Mamdani insistió en su respaldo al activista y reiteró su postura frente al caso. “Mahmoud es neoyorquino y su lugar está en la ciudad de Nueva York”, afirmó el alcalde, quien previamente había pedido a Trump que retire el proceso de expulsión en su contra.

Condena de la Casa Blanca

La Casa Blanca reaccionó con críticas a la reunión. La portavoz Anna Kelly declaró que el gobierno desaprueba cualquier gesto que, según dijo, legitime las actividades del activista.

“Nadie debería celebrar las actividades antiestadounidenses y proterroristas de Mahmoud Khalil, quien se hizo famoso como líder de violentas protestas universitarias antiestadounidenses y antisemitas que perjudicaron los intereses de la política exterior estadounidense”, afirmó Kelly en un comunicado difundido el martes por el New York Times.

La publicación del alcalde también provocó una ola de reacciones en redes sociales, con opiniones divididas que reflejaron posiciones políticas contrapuestas.

Organizaciones conservadoras criticaron el gesto del alcalde, entre ellas la Republican Jewish Coalition, que acusó a Mamdani de mostrar simpatía hacia una figura señalada por las autoridades federales.

“En Nueva York, los simpatizantes del terrorismo tienen un lugar en la mesa de Zohran Mamdani”, escribió el grupo en X, al afirmar que Khalil debería ser deportado en lugar de recibir apoyo del gobierno municipal.

