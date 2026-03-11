Trump asegura que “prácticamente no queda nada” que atacar en Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este miércoles que la ofensiva militar contra Irán “prácticamente no tiene objetivos restantes” y que la guerra terminará pronto. “Cuando quiera que termine, terminará”, señaló en una entrevista con Axios.

Trump sostuvo que la operación lanzada el 28 de febrero junto a Israel “va viento en popa” y que las Fuerzas Armadas estadounidenses han superado las expectativas en daños causados al país.

“Vamos muy adelantados respecto al calendario previsto. Hemos causado más daño del que creíamos posible”, afirmó el mandatario.

Más de 5,500 objetivos

Las declaraciones del presidente Trump se prudujeron luego de que el Comando Central de EE.UU. (CENTCOM) reportara este miércoles que el Ejército ha atacado más de 5,500 objetivos en Irán durante los últimos 12 días, incluyendo más de 60 embarcaciones y las últimas cuatro naves de guerra Soleimani.

Además, destruyeron una fábrica de misiles y han desmantelado de manera sistemática bases de drones y producción de armamento.

El almirante Brad Cooper, comandante del CENTCOM, indicó que la misión busca neutralizar la capacidad de Irán de amenazar a buques en el estrecho de Ormuz y proyectar poder en la región.

“El poder de combate de EE.UU. está construyéndose. El poder de combate de Irán está decayendo”, aseguró, enfatizando que los ataques se centran en objetivos militares precisos.

La operación, llamada “Furia Épica” por el Pentágono, comenzó con el asesinato del líder supremo iraní, ayatolá Alí Jameneí, y parte de su cúpula militar. Desde entonces, Irán ha respondido con ataques aéreos contra Israel y otras naciones que albergan tropas estadounidenses.

Trump y su administración sostienen que el objetivo final es destruir el programa de misiles iraní y limitar su capacidad de fabricar armas nucleares, aunque no han detallado cuánto tiempo podría prolongarse el conflicto.

Con información de EFE.

Sigue leyendo:

– Dron impacta centro diplomático de EE.UU. cerca de aeropuerto en Irak en medio de escalada regional

– Al menos 140 militares estadounidenses heridos en la guerra de Irán, según el Pentágono

– Irán lanzó oleada de ataques contra Israel y bases estadounidenses en Irán