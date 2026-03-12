Amazon Music hace universal al Vive Latino 2026

Este fin de semana, la música latinoamericana volverá a tomar el corazón de la capital mexicana con una nueva edición del emblemático Festival Vive Latino. Pero este año la experiencia no quedará limitada a quienes logren llegar al recinto: gracias a Amazon Music, el festival podrá verse prácticamente desde cualquier rincón del planeta.

Por tercer año consecutivo, la plataforma transmitirá en exclusiva el encuentro musical que se celebrará el 14 y 15 de marzo en Ciudad de México. La cobertura global permitirá que millones de fans sigan en vivo a algunos de los nombres más importantes de la música en español, desde figuras consagradas del rock latino hasta nuevas voces emergentes.

La transmisión incluirá más de once horas de música en directo cada día, con tres señales simultáneas que cubrirán los escenarios principales del festival. Los conciertos podrán verse a través de Prime Video, la aplicación de Amazon Music, el canal en vivo de Amazon Music en Twitch y también mediante dispositivos inteligentes con Alexa.

“Es un festival increíblemente respetado y relevante, que en mi opinión va más allá de la música”, explica Paul Forat, Head de Amazon Music en México, quien destaca que el evento se ha convertido en una auténtica celebración cultural. “No es solamente un evento musical: es un festival cultural, con mucha profundidad y mucha raíz histórica”.

El ejecutivo subraya que el Vive Latino ha construido una identidad única en sus más de dos décadas de historia. “Este es el año 26, es decir, lleva ya 26 ediciones”, comenta Forat, recordando cómo el festival ha acompañado la evolución del rock y la música alternativa en español desde finales de los años noventa.

Paul Forat, Head de Amazon Music en México, celebra la colaboración de la empresa con el destacado festival musical./Foto: Cortesía Edgar Sagra

La alianza con Amazon Music busca ampliar ese legado hacia nuevas audiencias. Según Forat, la estrategia ha sido pensar en dos tipos de público: quienes viven la experiencia en el recinto y quienes la siguen desde casa.

“Decidimos dividir un poco la experiencia del fan en dos: la gente que tiene la oportunidad de estar físicamente dentro del festival y la gente que, por cualquier motivo, no puede estar allí y lo vive desde su casa o desde donde quiera”, explica.

Para quienes planean seguir el evento a distancia, la plataforma ha desarrollado una experiencia digital completa. Los fans pueden prepararse desde días antes escuchando la playlist oficial del festival con los más de 60 artistas que integran el cartel.

“Está toda la experiencia de Amazon Music con playlists de todo el cartel del festival”, señala Forat. “Con tiempo puedes empezar a escucharlas, familiarizarte con las bandas que van a tocar. Van a participar más de 62 artistas y todos están en la playlist. Así vas ‘entrenando’ para vivir el festival”.

El cartel de este año reúne a algunas de las figuras más influyentes de la música iberoamericana. Entre los nombres más esperados destacan el icónico cantante Lenny Kravitz, el grupo mexicano Maldita Vencidad, la banda argentina Los Fabulosos Cadillacs y el cantante colombiano Juanes. También se presentarán artistas de enorme popularidad como Paulina Rubio, El Gran Combo de Puerto Rico, Illya Kuryaki and the Valderramas, además de propuestas emergentes que reflejan la diversidad musical de la región, como los hermanos mexicanos Kevis & Maykyy, escogidos por el programa de talento Rompe de Amazon.

La transmisión no se limitará a los conciertos. El livestream incluirá entrevistas exclusivas, contenido detrás del escenario y momentos espontáneos del ambiente del festival. Los conductores Gerudito y María Letona guiarán a la audiencia durante toda la jornada, conectando a los fans con lo que ocurre tanto dentro como fuera del escenario.

Uno de los elementos más innovadores será la llamada Amazon Music Fan Cam, una cámara dinámica que permitirá ver el festival desde perspectivas poco habituales: entre el público, en el backstage o durante el trayecto de los artistas hacia el escenario.

Sin embargo, el aspecto que más entusiasma a Forat es la calidad y alcance de la transmisión global.

“Podemos llevar el festival con una calidad impresionante a 250 países a través de Prime Video”, afirma. “Si tienes Prime Video —aunque no seas cliente de Amazon o no seas miembro Prime todavía— entras y aparecen tres canales desde los cuales puedes ver todo el festival”.

Más de 60 artistas de diferentes géneros forman parte de la cartelera este año./Agencia Reforma

Cada día se transmitirán más de once horas de música sin interrupciones, cubriendo prácticamente todo el cartel.

“Puedes verlo en vivo desde que empieza hasta que termina, con tres señales diferentes cubriendo el 98% de los artistas que se presentan ese día”, añade.

El festival también estará disponible en Twitch, una plataforma que ha ganado popularidad entre los fans de la música en vivo. “Si entras a Twitch y buscas el canal de Amazon Music en vivo, ahí aparece la transmisión”, explica Forat.

Incluso quienes utilicen la aplicación móvil de Amazon Music podrán acceder con facilidad al livestream. “Desde la app en tu celular verás un banner; al tocarlo puedes ver el festival completamente gratis”, comenta.

Este año, además, la tecnología dará un paso más con la integración de Alexa.

“Por primera vez podrás ver el festival a través de Alexa”, dice Forat con orgullo.“Simplemente le dices: ‘Alexa, ponme el Vive Latino’, y te pone el festival directamente en la pantalla”.

Para el ejecutivo, esta combinación de plataformas y tecnología convierte al Vive Latino en una experiencia verdaderamente global.

“En resumen, no hay pretexto para no verlo con una calidad y un sonido espectaculares”, concluye. “Estamos tratando de construir una experiencia redonda, tanto para la gente que está físicamente en el festival como para quienes lo ven desde fuera”.

¿Dónde ver el Vive Latino 2026 EN VIVO?



Los fans podrán disfrutar del festival a través de: