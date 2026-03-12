El tiempo de hoy en Chicago para este jueves 12 de marzo

Como ya sabrás, el clima de Chicago es extremo y puede ser impredecible. Con sus veranos calurosos y húmedos y sus fríos y secos, el tiempo de Chicago puede pillarte a contrapié. Lo sabemos, por eso aquí te contamos el pronóstico del tiempo para hoy jueves 12 de marzo.

El clima en Chicago hoy

La mejor manera de no sufrir con la temperatura en Chicago es consultar a diario el pronóstico del clima. Atento a las previsiones y consulta cada día los reportes para obtener la información meteorológica más precisa.

El pronóstico del clima de hoy en Chicago para las próximas horas en cuanto a temperaturas, se ascenderá hasta los 48 grados Fahrenheit (9ºC) de máxima y los 41 grados Fahrenheit (5ºC) de mínima. Junto a esto, la sensación térmica o”temperatura real” prevista para esta jornada rondará los 48ºF (9ºC) de máxima y 48ºF (9ºC) de mínima.

La probabilidad de que llueva es del 2 durante el día y del 55 durante la noche. Luego, tendremos escasa nubosidad.

Las ráfagas de viento llegarán hasta los los 9.32 mph de máxima en el día y los 24.23 mph por la noche. En esta época del año, el amanecer dará comienzo a las 07:08 h, mientras que el crepúsculo ocurrirá a las 18:54 h. En total habrá 12 horas de sol a lo largo del día.

El tiempo en Chicago mañana

El clima en Chicago mañana tendremos cielos despejados.. ¿También necesitas saber si mañana llueve en Chicago? Según la información de AccuWeather, las probabilidades de precipitaciones son del 9% por la mañana, 6% por la tarde y 9% por la noche.

El Clima en Chicago para los próximos 7 días

Si no quieres quedarte atrás y conocer lo que se espera del tiempo en Chicago para los próximos 7 días, aquí te damos un estimado del tiempo al día de hoy. Ten en cuenta que las condiciones meteorológicas cambian en función del día, por lo que te aconsejamos comprobar a diario nuestro sitio.

El Clima en Chicago

Chicago, Illinois, tiene un clima continental húmedo. Los inviernos son fríos y ventosos. Los veranos, cálidos y húmedos.

– Invierno: Las temperaturas medias diarias varían entre los 20 °F y los 35 °F (-6 °C a 2 °C). – Verano: Las temperaturas medias diarias son entre los 70 °F y los 85 °F (21 °C a 29 °C). – Primavera y otoño: Las temperaturas pueden variar mucho durante estas estaciones, pero las temperaturas diarias promedio suelen encontrarse entre los 40 °F y los 70 °F (4 °C a 21 °C).

Es importante tener en cuenta que se trata de temperaturas promedio y que las temperaturas reales pueden variar considerablemente en función de las condiciones climáticas específicas de cada situación, por lo que se aconseja estar preparado para diferentes condiciones climáticas durante todo el año.

Chicago es conocida por contar con un clima imposible de predecir, pero con la preparación adecuada, vas a poder disfrutar al máximo el día a día en la Ciudad de los Vientos. Recuerda, consultando las condiciones actuales, la previsión meteorológica y la temperatura, estarás preparado para lo que te depare el día. Si necesitas más información sobre el clima, visita www.eldiariony.com/clima