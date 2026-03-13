Tres inmigrantes arrestados por poseer bombas molotov y gasolina: acusación en Nueva York

Tres jóvenes salvadoreños fueron arrestados en posesión de dos cócteles Molotov y un recipiente de gasolina tras ser detenidos en un control vehicular en Brentwood, Long Island (NY).

Los tres acusados ​​fueron identificados como Elvis Osvaldo Romero Martínez (20), Albert Yanes Morán (20) y Lorenzo Nohely Alvarado Navarette (18). Según consta en la investigación, el 10 de marzo aproximadamente a la 1:38 a.m. un agente del Departamento de Policía del condado Suffolk llevó a cabo la detención de un vehículo en las inmediaciones de Lexington Avenue y Caleb’s Path, en Brentwood.

Tras ser detenido, el conductor Romero Martínez saltó presuntamente desde su asiento hacia la parte trasero del automóvil. Posteriormente, el agente conversó con los acusados ​​y observó dos bombas cócteles Molotov -elaboradas con botellas de cerveza de vidrio- alojados en el compartimento de la puerta trasera del lado del conductor, así como un recipiente de gasolina en el maletero del vehículo. Según los detectives, los acusados ​​presuntamente poseían los cócteles Molotov con la intención de “incendiar” el automóvil de un individuo con quien mantenían una disputa previa, actuando bajo las instrucciones de un cuarto individuo que aún no ha sido imputado.

Al día siguiente los tres acusados ??comparecieron ante el Tribunal de Distrito del condado Suffolk, ante los jueces Jennifer A. Henry y Pierce F. Cohalan. “En virtud de la “Reforma de la Fianza” (Bail Reform), la posesión de cócteles Molotov -incluso cuando se alega que iban a ser utilizados para incendiar un automóvil- no es un delito sujeto a fianza; esto significa que mis fiscales ni siquiera pueden solicitar la imposición de una fianza para tres ciudadanos salvadoreños con vínculos tenues con Estados Unidos”, declaró en un comunicado el fiscal de distrito Raymond Tierney.

“Aquello que supuestamente “nunca ocurre” en Nueva York acaba de suceder una vez más: no podemos solicitar fianza en un caso que, a todas luces, exige la imposición de una medida cautelar de este tipo, todo ello a causa de nuestras inviables leyes de fianza. Para agravar aún más el peligro para la ciudadanía, y a pesar de que dos de estos tres acusados ​​se encuentran presuntamente en el país de manera ilegal, la “Ley de Protección de Nuestros Tribunales” (Protect Our Courts Act) impide a los agentes federales acudir a los juzgados para tomar bajo su custodia a los acusados ​​sin correr ellos mismos el riesgo de ser arrestados. Si bien la Reforma de la Fianza y la Ley de Protección de Nuestros Tribunales han vuelto a servir de escudo para los delincuentes -incluyendo a presuntos criminales que pretendían utilizar peligrosos cócteles Molotov para cometer un incendio provocado-, a nadie en Albany se le ocurrió pensar en proteger realmente a la ciudadanía”.

Según las autoridades federales, el acusado Alvarado Navarrete es un residente permanente legal de EE.UU. originario de El Salvador, mientras que los otros acusados ​​carecen de estatus migratorio en el país. La Oficina del Fiscal de Distrito aspira presentar cargos que conllevan una pena de prisión de hasta siete años.

Todos los cargos son meras acusaciones y se presume que las personas procesadas son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad en un tribunal.