Nueva York firma contrato de casi $1,900 millones de dólares con hoteles para alojar a familias sin hogar

La administración del alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, firmó un contrato de casi $1,900 millones de dólares con el sector hotelero de la ciudad para seguir utilizando habitaciones como refugio de emergencia para familias sin hogar durante los próximos tres años, informó The New York Post.

El acuerdo, valorado en $1,860 millones de dólares, se produce en un momento en que la presión de la crisis migratoria ha disminuido en comparación con los picos registrados en años recientes.

Sin embargo, la ciudad enfrenta un alto número de personas que dependen del sistema de albergues: más de 85,000 individuos buscan alojamiento cada noche, de acuerdo con cifras del Departamento de Servicios para Personas sin Hogar.

La medida mantiene la colaboración con la Fundación de la Asociación Hotelera de la Ciudad de Nueva York, organización que representa a casi 300 hoteles en la Gran Manzana. El contrato permitirá disponer de habitaciones adicionales cuando sea necesario para responder a situaciones de emergencia.

Vijay Dandapani, presidente y director ejecutivo de la Asociación Hotelera, señaló a The New York Post que el acuerdo está diseñado como una herramienta flexible. “El contrato es para emergencias, no para migrantes, y permite crear capacidad según sea necesario; el presupuesto depende de esa necesidad”, afirmó.

Nicole Gelinas, investigadora principal del centro de estudios Manhattan Institute, cuestionó que el acuerdo se haya estructurado como un contrato amplio con el sector hotelero en lugar de negociar con establecimientos individuales.

“Es un mal precedente. Básicamente, es un contrato sin licitación”, dijo Gelinas, según recogió The New York Post. A su juicio, si la ciudad va a continuar utilizando hoteles como refugio, los establecimientos deberían competir entre sí en precio en lugar de operar bajo un mismo convenio.

Gelinas también advirtió que la utilización prolongada de hoteles como albergues puede afectar al mercado turístico de la ciudad, que ya registra algunas de las tarifas hoteleras más altas del país.

El cierre de miles de habitaciones para este fin, sostuvo, podría limitar la disponibilidad para visitantes y afectar la competitividad del destino.

Actualmente, el Departamento de Servicios para Personas sin Hogar mantiene un contrato vigente por $929 millones de dólares con la Asociación Hotelera que se extiende desde el 1 de enero de 2025 hasta el 30 de junio, y que permite utilizar hasta 10,651 habitaciones para familias sin vivienda.

Según la oficina del contralor de la ciudad, más de $626 millones de dólares ya han sido desembolsados bajo ese acuerdo.

Un portavoz del sector hotelero defendió la colaboración con la ciudad y señaló que los hoteles disponibles ofrecen una variedad de precios, lo que permite responder a la necesidad de alojamiento de emergencia.

La obligación de proporcionar refugio está respaldada por un decreto de consentimiento de 1981 sobre el “derecho a la vivienda”, que exige a la ciudad ofrecer albergue a toda persona que lo solicite.

El uso de hoteles como refugios se intensificó durante la pandemia de covid-19, cuando la ciudad comenzó a firmar contratos con la Asociación Hotelera para disponer rápidamente de miles de habitaciones y así reducir el riesgo de contagios en albergues tradicionales.

Posteriormente, esa infraestructura se amplió durante la crisis migratoria, cuando Nueva York llegó a albergar hasta 100,000 personas por noche, los niveles más altos desde la Gran Depresión de la década de 1930, según datos citados por la organización Coalition for the Homeless.

Al asumir el cargo, Mamdani ordenó desmontar gradualmente el sistema de albergues para migrantes que dependía de hoteles, aunque permitió que los solicitantes de asilo permanecieran en refugios municipales sin límites de tiempo, revirtiendo una política de su predecesor Eric Adams.

El alcalde también anunció recientemente el cierre del centro Bellevue, el mayor albergue para hombres en Manhattan, con capacidad para 250 residentes.

Nicholas Jacobelli, portavoz del Departamento de Seguridad Nacional de la ciudad, explicó a The New York Post que el gasto final probablemente será menor al monto máximo del contrato.

“En última instancia, la agencia paga en función de la utilización, por lo que, a medida que avanzamos hacia la eliminación gradual del uso de instalaciones hoteleras comerciales de emergencia, esperamos que el gasto real se mantenga por debajo de ese máximo”, indicó.

Jacobelli dijo que la ciudad está enfocada en reducir la dependencia de hoteles para alojar a familias con niños, ya que estos establecimientos no cuentan con todos los servicios que ofrecen los albergues familiares tradicionales.

El contrato también permitirá mantener una reserva de unidades disponibles para responder a crisis inesperadas, como ocurrió durante la pandemia o el aumento repentino de solicitantes de asilo.

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