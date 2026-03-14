Trump critica a Sheinbaum por rechazar apoyo militar contra los cárteles

El presidente Donald Trump insistió en que su homóloga de México, Claudia Sheinbaum, “no debería haber rechazado” su “ayuda” para hacer frente a los carteles en el país, en referencia a un posible ataque estadounidense contra los narcotraficantes.

“No debería haber rechazado mi ayuda. Me ofrecí a acabar con los carteles en México, y por alguna razón ella no quiere hacerlo. Me cae muy bien, pero debería acabar con los carteles porque, nos guste o no, controlan México”, respondió el mandatario a preguntas de la prensa antes de subirse al avión presidencial Air Force One.

Trump había compartido horas antes en su red Truth Social un mensaje de un usuario que señaló que Sheinbaum ha rechazado en varias ocasiones la oferta del republicano de que Estados Unidos intervenga en México para combatir a los carteles del narcotráfico.

El mandatario acompañó el mensaje con un video de una parte de la conferencia de prensa del pasado 9 de marzo en el que Sheinbaum dice haber rechazado la propuesta de que el ejército estadounidense entre a territorio mexicano.

New media post from Donald J. Trump



(TS: 13 Mar 14:13 ET)​​​‍​​‌‍​​‌‍​​​​​​​‌‍​​​‌‍​​​‌‍​​​​‌‍​​​‌‍​​​‌‍​‌‍​​‌‍​​‌‍​​​​​​​​‌‍​​​​​‌‍​​‌‍​​​‌‍​​​​​​​‌‍​​​​​​​​​​‌‍ https://t.co/mcfboz8ZH0 pic.twitter.com/JvjqzzfRR1 — Commentary: Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) March 13, 2026

En un acto de entrega de la Pensión Mujeres Bienestar en la ciudad de Tecomán, estado de Colima, Sheinbaum insistió en que, en la cooperación con Estados Unidos en materia de seguridad, la soberanía nacional no está en negociación.

El debate sobre la cooperación en seguridad entre ambos países se intensificó tras la captura y muerte en febrero del líder del Cartel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, considerado uno de los narcotraficantes más buscados por México y Estados Unidos.

Sheinbaum no fue invitada a la cumbre del Escudo de las Américas del pasado sábado en Miami, donde Trump se reunió con una docena de líderes latinoamericanos de derecha para formar una alianza militar contra el narcotráfico.

Sigue leyendo:

• Trump anuncia “coalición militar” contra carteles de narcotráfico durante cumbre “Escudo de las Américas”

• Sheinbaum confirma llamada con Trump después del operativo contra El Mencho

• Ministro de Economía mexicano: “Fortaleza del Estado” contra El Mencho abre perspectivas para el país